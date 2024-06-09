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Париж-2024

Сегодня, 14:45

Грязная Сена не хочет Олимпиады. Французам пришлось отменить еще одно мероприятие на реке

Соревнования на Олимпиаде в Париже под угрозой из-за загрязнения Сены
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Мусор в реке Сене.
Фото Global Look Press
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Возможность провести соревнования в главном водоеме Парижа утекает сквозь пальцы.

Амбициозный план парижан по проведению нескольких олимпийских соревнований в водах Сены остается туманным, а в последнее время над ним снова сгущаются тучи. Причем в прямом смысле — из-за сильных осадков река снова загрязнилась и усилилось течение. Поэтому сборная Франции по плаванию на открытой воде отменила тренировки в Сене в преддверии чемпионата Европы в Белграде. Это снова ставит вопрос о возможности проведения Олимпиады на главной водной артерии Парижа.

Скепсис жителей

Вообще Сена, как и река Москва в российской столице, долгое время была основой выживания Парижа и, по сути, его вскормила. Это самый загруженный водный путь во Франции, по которому ежегодно проходит 21,3 миллиона тонн грузов. Однако в 1924 году мэрия запретила купаться в реке в качестве заботы о здоровье горожан.

Спустя 100 лет реку решили очистить, построили новые очистные сооружения выше по течению, а после Олимпиады и Паралимпиады обещают устроить целых три пляжа в городской черте. Все работы оцениваются в 1,4 миллиарда евро. Среди них улучшение управления стоками дождевой воды, оснащение некоторых станций системами очистки и обеспечение запрета судам и предприятиям сбрасывать что-либо в реку.

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Правда, не так давно на видео попала покраска Сены в лазурный цвет, что вызвало сарказм парижан. Кроме того, в преддверии купания в реке мэра Парижа Анн Идальго (также приглашены префект департамента и глава местной полиции) в соцсетях массово распространился хештег, который литературно можно перевести как «испражняемся в реку». Видимо, не все довольны Идальго — и, кстати, не все довольны Олимпиадой, знакомые на месте событий говорят, что «город превратился в стройку».

На Сене пройдет церемония открытия (делегации будут перемещаться на лодках на глазах у 600 тысяч зрителей), а еще шесть соревнований стартуют у моста Александра III. Это триатлон, плавание на открытой воде и паратриатлон в сентябре. На этой неделе парижская мэрия даже объявила о старте публикации еженедельных бюллетеней о качестве воды.

Фото Reuters

Проблемы

Однако пока раз за разом те или иные мероприятия в Сене отменяют. В прошлом году успешно прошли соревнования по женскому триатлону, да и все. Во-первых, плавание мэра Парижа, первоначально запланированное на 23 июня, «вероятно, будет отложено». Причина — сильный поток воды. Французская сборная по плаванию на открытой воде, которая собиралась тренироваться в Сене 10 июня, тоже не будет этого делать.

— Логично, что мы не могли плавать, потому что там сумасшедшее течение, — объяснил AFP Стефан Лекат, директор сборной, однако, как цитируют СМИ, он «не обеспокоен». Теперь пловцы хотят проверить непростое течение Сены в июле.

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Возможно, проблема не только в течении, мощность которого превышает норму в 4-5 раз. Во-первых, неделю назад в очистной системе сломались насосы. А в случае сильных осадков неочищенная вода, то есть смесь дождевых и сточных вод, может попадать в реку, и это явление призваны предотвратить водозаборные сооружения. Во-вторых, многие тестовые мероприятия с прошлого августа пришлось отменить из-за того, что качество воды не соответствовало европейским стандартам, в том числе по параметрам «фекальных бактерий», кишечной палочки и энтерококка. Специалисты утверждают, что количество осадков с ноября и отсутствие солнечного света, убивающего бактерии, пагубно влияет на качество воды.

Пока оргкомитет и французские власти не хотят переносить соревнования. Как пишет Le Figaro, план B состоит в том, чтобы отложить соревнования на несколько дней, но не менять место проведения. Ранее заявлялось о возможности отмены плавательной части триатлона, но это и вовсе превратит олимпийскую гонку в фарс. Упорство французских чиновников можно понять, хоть воды во Франции на выбор много. В конце концов, она есть и в Новой Каледонии.

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