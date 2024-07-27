Соревнований по скейтбордингу на Олимпиаде перенесены, теннисные матчи отложены. В конце недели в Париже также ожидаются дожди

Погода вносит коррективы в расписание Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже не успели начаться, а погода уже вносит свои коррективы в расписание турниров. В субботу, 27 июля, из-за дождя принято решение перенести предварительный этап и финал соревнований по уличному скейтбордингу среди мужчин. Они должны были пройти на открытой площадке городского парка Ла Конкорд, однако это оказалось небезопасно.

«Из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся ночью, и после состоявшейся сегодня утром встречи с организаторами решено отложить соревнования по скейтбордингу в дисциплине «стрит» среди мужчин до понедельника», — говорится в сообщении.

Медали в данном виде программы теперь разыграют 29 июля. В этот день ожидается солнечная погода и +30 градусов. При этом организаторы отмечают, что большая часть осадков выпала до 10 утра субботы. Поэтому в других видах спорта пока переносов не планируется.

Однако в теннисе уже начались задержки матчей из-за дождя. В субботу на открытые корты «Ролан Гаррос» должны, в частности, выйти россияне Даниил Медведев, Павел Котов, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Однако, сколько встреч в итоге состоится, предположить сложно.

Фото Global Look Press

По прогнозам синоптиков, помимо субботы, осадки в столице Франции ожидаются в среду, четверг и пятницу. Поэтому сложностей теннисистам избежать точно не удастся. Скорее всего, спортсменам придется играть по несколько матчей за день, как в эти выходные Элине Аванесян. На турнире в румынских Яссах россиянка проводила две встречи с разницей в несколько часов.

Дождь уже успел подпортить впечатление от Игр в Париже. Накануне многие опасались, что из-за ливня не состоится церемония открытия Олимпиады, поскольку все мероприятия планировались под открытым небом, а не на стадионе, и организаторы не учли капризов природы. В итоге шоу состоялось, но людям пришлось сидеть на трибунах под зонтами и в дождевиках. Особенно много осадков выпало в середине шоу — во время выступления артистов на лодках.

Из-за плохой погоды некоторые зрители покидали трибуны еще до окончания церемонии. Однако намного менее комфортно было спортсменам, участвовавшим в параде, поскольку они находились на лодках без зонтов. Спасала ситуацию только высокая температура воздуха. Так что остается надеяться, что никто из атлетов после этого не заболеет.