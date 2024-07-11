На Олимпийских играх в Париже спортсменки будут кормить младенцев грудью. Появится и детский сад

Участницы Игр-2024 получат возможность проводить много времени со своими малышами.

Олимпийские игры в Париже должны стать «самыми дружелюбными» для спортсменок с маленькими детьми, в том числе кормящих матерей. Организаторы обещают впервые в истории оборудовать специальный детский сад, в котором участницы и участники, когда не ставят рекорды и не сражаются за медали, смогут проводить время со своими малышами. Мало того, кормящим матерям Национальный олимпийский комитет Франции пообещал выделить номера в отелях. Правда, речь идет не обо всех участницах, а только о француженках.

В ногу со временем

Как пишет издание The Washington Post, Игры в Париже не только станут первой Олимпиадой с полным гендерным равенством, минимальными выбросами углекислого газа и церемонией открытия вне большого стадиона, а еще и Олимпиадой с максимально комфортной средой для тех, кто имеет маленьких детей. Речь о матерях, вернувшихся в спорт из декретных отпусков и пробившихся на Игры. Чтобы поощрить возвращение молодых мам к активной соревновательной деятельности, был создан целый комплекс мер «по созданию большего пространства для родительства во время Олимпиады». Хотя, кстати, и молодые отцы также, похоже, получат определенные привилегии.

Таким образом, во Франции собираются идти в ногу со временем. «Общество меняется, и это отвечает потребностям наших спортсменов», — заявила изданию Le Monde Астрид Гюяр, генеральный секретарь Национального олимпийского и спортивного комитета Франции. Еще пару лет назад права молодых матерей на Олимпиадах активно отстаивала семикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, которая сама родила дочь Камрин в 2018-м, но не ушла из спорта, а продолжила карьеру. Она уверяла, что открытие детского сада в нежилой зоне Олимпийской деревни представляет собой изменение в культуре отношения к спортсменкам и дает возможность не упускать шансов в развитии спортивной карьеры.

Правда, сама Феликс плодами своего активизма воспользоваться не успела. Она уже завершила карьеру, а в 2021-м не смогла взять дочку на Игры в Токио. Поскольку тогда МОК запретил семьям сопровождать спортсменов, включая детей, которых все еще кормили грудью, из-за ограничений, связанных с пандемией. Но сейчас после протестов спортсменок комитет признал уникальную ситуацию молодых мам, разрешив брать им с собой в Париж своих малышей и видеться с ними как можно чаще.

Кларисса Агбеньену. Фото Global Look Press

Компромисс после просьбы к Макрону

Эти вопросы, похоже, решались на высшем уровне. В январе 2024 года 31-летняя двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кларисса Агбеньену сказала, что она отвела президента Франции Эммануэля Макрона в сторону во время его встречи со сборной Франции по дзюдо и сказала ему: «Я бы хотела, чтобы моя дочь была со мной в Олимпийской деревне, чтобы чувствовать себя хорошо и полностью сконцентрироваться на своей работе на этих Олимпийских играх». По ее словам, она дала Макрону несколько советов, «как стать лучше», которые, как надеется знаменитая дзюдоистка, были услышаны.

Впрочем, в жилое пространство Олимпийской деревни организаторы детей и членов семей спортсменок все же пустить не решились. Заявив, что «деревня должна оставаться сохраненным местом, где могут жить только спортсмены и персонал». Однако игнорировать новые веяния организаторы, да еще и после просьб к Макрону, не смогли. Так что был найден компромисс. В соответствии с новой политикой парижских Олимпийских и Паралимпийских игр в нежилой зоне Олимпийской деревни с 9.00 до 21.00 каждый лень будет открыт детский сад, куда смогут приходить родители маленьких детей и младенцев. А французы для своих участниц Олимпиады дополнительно создали специальные помещения, чтобы позволить участницам-матерям получить доступ к выделенному месту для грудного вскармливания в отеле рядом с Олимпийской деревней и остаться там при желании.

Кроме того, французские спортсмены с детьми любого возраста также будут иметь доступ к общему пространству, где смогут проводить время вместе в течение дня. А во время Паралимпийских игр спортсмены с детьми в возрасте до 1 года будут получать «гостевые пропуска», позволяющие пускать своих малышей в Олимпийскую деревню два раза в день, чтобы их можно было кормить грудью. То же правило будет применяться к спортсменам с детьми до 3 лет, если у ребенка есть особые потребности или ограниченные возможности.