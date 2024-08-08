Спортсмены продают подаренные на Олимпиаде смартфоны. При этом МОК умудрился нарушить санкции ООН

Что происходит с телефонами Samsung?

Южнокорейская компания Samsung — один из главных спонсоров Олимпийских игр в Париже. В рамках этого сотрудничества корпорация подарила смартфоны Galaxy Z Flip 6 всем спортсменам, участвующим в Играх, — это свыше 10,5 тысячи человек. Правда, далеко не все из них оценили подарок от гиганта радиоэлектроники: телефоны стали выставлять на продажу.

На торговых площадках появляются полностью запечатанные олимпийские смартфоны Samsung в комплекте с приветственным письмом, которое компания подготовила для участников Игр. «Для нас большая честь представить вам эксклюзивный Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition — ваш повседневный тренер и помощник во время вашего пребывания на Олимпиаде», — говорится в письме.

Фото Global Look Press

Телефоны продаются от 1160 до 2300 евро: розничная цена на телефоны стартует с 1199 евро. В компании возмутились подобным поведением спортсменов и обратились в Международный олимпийский комитет за объяснениями — там ответили, что спортсмены вправе сами распоряжаться смартфонами.

Подарочные смартфоны положены всем спортсменам, в том числе атлетам из КНДР. Однако это может нарушить санкции ООН, введенные против этой страны. Согласно резолюции Совета Безопасности 2397, принятой в 2017 году, в Северную Корею запрещены поставка, продажа или передача иным способом всех видов промышленного оборудования.

«Согласно статье 7 резолюции 2397, Совет Безопасности ООН запрещает прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Северной Корее любого промышленного оборудования, — заявил на пресс-конференции представитель МИД Ли Чжэ Вун. — Смартфоны считаются запрещенными предметами в соответствии с этой резолюцией. Правительство прилагает дипломатические усилия в координации с международным сообществом, чтобы обеспечить полное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН».

Северокорейские борец Ри Се Ун празднует бронзу. Фото Reuters

Южная Корея ведет переговоры с МОК, чтобы не позволить северокорейским атлетам заполучить смартфоны. «Это правда, что мы принимаем меры. Мы общаемся с соответствующими органами», — рассказал южнокорейским журналистам анонимный источник из Министерства иностранных дел Южной Кореи.

Международный олимпийский комитет подтвердил, что северокорейские спортсмены не получили смартфоны. «Мы можем подтвердить, что спортсмены НОК КНДР не получили телефоны Samsung», — говорится в заявлении организации. Хотя как подобное возможно в условиях Олимпийской деревни — непонятно.

В 2018-м, когда зимняя Олимпиада проходила в южнокорейском Пхенчхане, организаторы тоже предложили спортсменам из КНДР смартфоны Samsung при условии, что те вернут их перед отъездом на родину. Тогда северокорейцы не приняли это предложение и совсем отказались от аппаратов.