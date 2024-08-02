Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024. Он сам предложил эффектный трюк

Голливудский актер должен спуститься по веревке на поле стадиона «Стад де Франс».

Церемонию закрытия Олимпиады в Париже, которая состоится 11 августа, мировое сообщество в этот раз ждет с некоторым опасением, поскольку открытие вызвало шквал негодования из-за привлечения к шоу маргиналов и скандальной пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Каким будет последний день Игр во Франции, пока остается только догадываться, так как сценарий мероприятия на «Стад де Франс» традиционно держится в строжайшем секрете. Тем не менее некоторые подробности будущей церемонии все-таки уже попали в СМИ. По информации TMZ, зрители увидят на стадионе голливудского актера Тома Круза.

По сообщению издания, четырехкратный номинант на премию «Оскар» готовит грандиозный трюк, чтобы эффектно завершить Олимпиаду в Париже и передать эстафету Лос-Анджелесу-2028. План предстоящего шоу предполагает, что Круз спустится по канату с вершины «Стад де Франс», приземлится на поле и пронесет олимпийский флаг.

Фото Global Look Press

Затем в телетрансляции покажут ранее записанный ролик, в котором актер отправится в путешествие из Франции в США. Он полетит с олимпийским флагом на самолете, а после совершит прыжок с парашютом к знаку Голливуда.

Как отмечает TMZ, трюк снимали еще в марте, но в Лос-Анджелесе это не просочилось в прессу: никто не связал появление Круза у таблички « Hollywood » с Олимпиадой. Кроме того, в ночь с 25 на 26 апреля американского актера видели в Париже. Том разъезжал по маленьким улочкам столицы Франции на мотоцикле, а перед ним ехал автомобиль со съемочной группой.

При этом логистика каскадерской части шоу на «Стад де Франс» все еще прорабатывается, и возможно, актеру придется все же использовать дублера, который выполнит опасный спуск.