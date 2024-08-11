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Париж-2024

Сегодня, 07:30

Еще один титул экс-соотечественника и русское наследство для Китая. Обзор событий Олимпиады

На Олимпиаде-2024 в Париже прошел 15-й медальный день
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Разамбек Жамалов.
Фото Reuters
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Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за субботу, 11 августа.

Олимпиада добралась до дня закрытия, а олимпийское движение — до заявления Томаса Баха о скорой отставке со слезами на глазах. В предпоследние сутки на Играх мы увидели новый триумф баскетбольной «Дрим-тим», еще одну победу экс-россиянина в вольной борьбе, стали свидетелями успехов китайцев в «наших дисциплинах» — художественной гимнастике и синхронном плавании, а также были удивлены проигрышем американцев в спортивном арбитраже по делу о медалях в спортивной гимнастике. Об этих и других событиях — в традиционном утреннем обзоре «СЭ».

1) Китай лидирует в медальном зачете

Все аналитики накануне Игр в один голос прогнозировали легкую победу американцев в медальном зачете, однако перед финальным днем мы снова (как и три года назад в Токио) видим острое соперничество сборных США и Китая в золотой гонке. Одна из причин — в том, что китайцы взяли первые места в тех видах спорта, где раньше доминировали россияне (художественная гимнастика и синхронное плавание). Также они здорово выступают в боксе, отлично прошли турнир по стрельбе и умудрились собрать золото, там, где этого от них не ждали — в большом теннисе, велоспорте BMX и легкой атлетике. Учитывая более скоромное по сравнению с США представительство — просто молодцы.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

Американцы тем временем упустили много золотых шансов. У них уже исторический рекорд по общему количеству наград (120+), одно виден дефицит первых мест. В последний день у США явные шансы в женском волейболе и женском баскетболе, где американки играют в финалах. А китайцы должны ответить в тяжелой атлетике, где в категории свыше 81 кг выступит рекордсменка мира Ли Вэньвэнь. Так что судьбу первого места в общем зачете может неожиданно решить женская борьба, где у американцев в женском финале в категории 76 кг выступит Кеннеди Блейдс. Все было бы намного проще, если бы Шелби Макьюэн накануне согласился разделить золото в прыжках в высоту с Хэмишем Керром из Новой Зеландии. Однако заокеанский прыгун проявил принципиальность, которая может стоит первого места на Играх всей сборной США.

Хэмиш Керр. Американец отказался разделить золото в прыжках в высоту с новозеландцем. И в итоге вообще его не получил

Еще одну награду (правда, не золотую, а бронзовую), американцы потеряли после в результате решения суда. CAS неожиданно вернул третье место в вольных упражнениях представительнице Румынии Ане Бэрбосе. Ранее эта медаль была отобрана у румынки в пользу Джордан Чайлс из сборной США.

Джордан Чайлз. Джордан Чайлз лишили бронзы в гимнастике. Американка подала протест на четыре секунды позже

2) Новый привет для России в борьбе

Представитель Узбекистана и уроженец Дагестана Разамбек Жамалов принес виртуальной сборной бывших россиян четвертое золото Парижа-2024. Жамалов победил в самой «российской» категории борцов-вольников до 74 кг, где выступало много уроженцев нашей страны. В воскресенье триумф бывших соотечественников может завершить Ахмед Тажудинов, которому предстоит бороться в финале категории до 97 кг.

Разамбек Жамалов (слева) и&nbsp;Чермен Валиев. «Это неадекватно, мы подали апелляцию!» Скандал в борьбе: два россиянина не поделили медали — под угрозой чемпион

В воскресенье золото также могут получить бывшие россияне Екатерина Антропова, играющая за Италию в женском волейбольном золотом матче против американок, и хорватский ватерполист Константин Харьков, также вышедший в финал против Сербии. Возможен успех и выступающего за Израиль Михаила Яковлева в дисциплине велотрека под названием кейрин.

Дарья Варфоломеев и&nbsp;Магомед Рамазанов. Россияне догнали Украину в медальном зачете. Плотная битва в последние два дня

3) Близнюк привела китаянок к чемпионству в художественной гимнастике

Сборная Китая завоевала золотые медали Олимпиады в командном многоборье. В квалификации китаянки заняли лишь пятое место, а лидером после предварительного этапа была Болгария, чемпион прошлой Олимпиады в этой дисциплине. Однако в финале азиатки выступили выше всяких похвал, а болгарки остались вообще без наград. Вот уже два года с китайскими спортсменками работает двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр в Токио Анастасия Близнюк, которая после завершения соревнований дала интервью «СЭ».

Анастасия Близнюк со&nbsp;сборной Китая на&nbsp;Олимпиаде-2024. «Тренировки веду на китайском». Русская суперзвезда помогла гимнасткам из КНР стать чемпионками

Успех представительницы Германии российского происхождения Дарьи Варфоломеев в личном многоборье художественной гимнастики неоднозначно воспринят на Украине из-за старой фотографии спортсменки на фоне карты с новыми российскими регионами.

Дарья Варфоломеев и&nbsp;Сергей Бубка. «С улыбкой на лице жмет ей руку». Сергея Бубку атакуют на Украине за симпатию к экс-россиянке

4) Китай доминирует и в синхронном плавании

Китайские спортсменки Ван Люйи и Ван Цяньи завоевали золотые медали Олимпиады-2024 среди дуэтов в синхронном плавании. Ранее представительницы Китая выиграли и в соревнования групп, став главными выгодоприобретателями от недопуска многолетних лидеров — россиянок. Сборная КНР теперь доминирует в синхронном плавании точно так же, как на протяжении десятилетий не давала шансов соперницам наша страна. Вопрос только в том — как на фоне новых олимпийский чемпионок смотрелась бы сборная России, ведь после 2022 года произошли серьезные изменения в правилах, и заочно сравнивать команды крайне сложно.

Ван Цяньи и&nbsp;Ван Люи. Китай в отсутствие России доминирует в синхронном плавании. Найдется ли место нашим после возвращения?

При этом китайские спортсмены сохраняют лидирующие позиции и в тех видах спорта, где они давно занимают лидирующие позиции, например — настольном теннисе. Рассказываем о легендарном Ма Луне, который выиграл в Париже уже свое шестое золото Игр.

Ма&nbsp;Лун. Супергерой настольного тенниса стал самым успешным китайским олимпийцем. Его умоляют остаться в спорте

5) «Дрим тим» сделала свое дело

Звездная сборная США по баскетболу во главе с Леброном Джеймсом взяла верх над хозяевами Игр Францией с Виктором Вембаньямой и Гершоном Ябуселе в финальном матче Олимпиады (98:87). Стефен Карри забросил 8 из 12 трехочковых, убив всякую интригу в концовке, а его бывший партнер по «Голден Стэйт» Кевин Дюрант стал первым четырехкратным олимпийским чемпионом в мужском баскетболе. Теперь слово за американскими женщинами-баскетболистками.

Стефен Карри, Кевин Дюрант и&nbsp;Леброн Джеймс (слева направо) в&nbsp;финале Олимпиады-2024. Последнее танго в Париже. Леброн красиво простился с Играми

6) Нгапет и Ко принесли Франции домашнее золото в волейболе

Мужская сборная Франции по волейболу обыграла команду Польши в финале Олимпиады со счетом 3:0. Это вторая подряд победа французов на Играх. Ранее только сборным СССР и США удавалось подтвердить титул в следующем олимпийском цикле. По ходу соревнований в Париже мы видели чудесное превращение французской команды, которая проигрывала Словении и едва унесла ноги от Германии, в доминирующую бригаду, где даже фантастический Эрвин Нгапет был не единственным лидером.

Эрвин Нгапет (второй слева) стал двукратным олимпийским чемпионом. Нгапет — двукратный олимпийский чемпион. Франция впервые в XXI веке смогла подтвердить волейбольный титул

7) Норвежские гандболистки все-таки стали олимпийскими чемпионками

Звездное поколение женской сборной Норвегии по гандболу, проигрывавшее россиянкам в полуфиналах две предыдущие Олимпиады, наконец, сумело добраться до золота Игр. В финале турнира в Париже норвежки одолели олимпийских чемпионок Токио-2022 француженок со счетом 29:21. В общей сложности Норвегия выиграла в женском гандболе третье олимпийское золото. Три победы в финалах еще есть у датчанок, но в отличие от своих соседей, они не имеют серебряных наград. Так что норвежки теперь являются лучшей сборной за всю олимпийскую историю.

Гандболистки сборной Норвегии празднуют победу в&nbsp;финале Олимпиады-2024. Норвежки с третьей попытки прорвались в олимпийский финал и забрали золото. До этого их тормозила наша сборная

8) Узбекистан феерит в турнире боксеров

На Олимпиаде-2024 узбекские боксеры выиграли пять золотых медалей — и это при том, что весовых категорий в мужском турнире всего восемь. Ранее такого же успеха добивалась только сборная Кубы — в 2004-м. Увы, женский бокс в Узбекистане катастрофически отстает от мужского. В соревнованиях боксерш в пяти финалах из шести отметились представительницы сборной КНР, одержавшие в итоге три победы. Китаянок не было только в золотом поединке в категории 57 кг, где успех праздновала Линь Юйтин из Тайваня (Китайского Тайбэя). Ее, напомню, подозревают в неполном соответствии женскому полу.

Баходир Джалолов после победы на Олимпиаде-2024. «В Ташкенте в спаррингах в нокауты падают! Мотивация запредельная!» Узбекистан на Олимпиаде доказал, что в боксе он — номер один

Споры вокруг побед интерсекс-боксерш на Олимпиаде — одна из главных тем социальных сетей.

Иман Хелиф. «Это ненормально, небезопасно и несправедливо». Мир обсуждает триумф интерсекс-боксерши на Олимпиаде

Между тем боксерский турнир в Париже омрачен и скандалом с перепутанным флагом на церемонии награждения.

На&nbsp;Олимпиаде перепутали флаги на&nbsp;церемонии награждения призеров в&nbsp;турнире по&nbsp;боксу в&nbsp;весовой категории до&nbsp;92&nbsp;кг. На Олимпиаде перепутали флаги Таджикистана и Таиланда. Прокол на турнире боксеров

9) Кипчоге провалил марафон и завершил карьеру

Тамират Тола из Эфиопии стал победителем мужского олимпийского марафона в Париже с результатом 2:06.26. Третий титул подряд 40-летнему ветерану Элиуду Кипчоге не покорился. Легендарный кениец сошел на 33-м километре дистанции из-за травмы приводящей мышцы бедра, и затем объявил о завершении своей великолепной карьеры.

Тамират Тола. Тола — самый быстрый марафонец Парижа. Кипчоге не добрался до финиша

10) После отъезда россиян из Парижа их допустили на церемонию закрытия

Международный олимпийский комитет объявил о допуске к церемонии закрытия Игр, которая состоится 11 августа, нейтральных атлетов из России и Белоруссии. Представителям обеих стран запрещали появляться на церемонии открытия, но на заключительном параде, где нет национальных флагов, в санкциях нет никакого смысла. Несмотря на разрешение, никто из россиян не будет присутствовать на церемонии, поскольку все они уже покинули столицу Франции. Возможно, на «Стад де Франс» отправятся представители Белоруссии.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. Спортсменов из России и Белоруссии допустили до церемонии закрытия Игр. На открытии их не было

В предпоследний день Олимпиады белорусы завоевали четвертую награду в Париже усилиями штангиста Евгения Тихонцова, который стал третьим в весовой категории до 102 кг.

Евгений Тихонцов. У белорусов четвертая медаль в Париже! На этот раз — бронза в тяжелой атлетике

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Спортсменов из России и Белоруссии допустили до церемонии закрытия Игр. На открытии их не было