Еще один титул экс-соотечественника и русское наследство для Китая. Обзор событий Олимпиады

Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за субботу, 11 августа.

Олимпиада добралась до дня закрытия, а олимпийское движение — до заявления Томаса Баха о скорой отставке со слезами на глазах. В предпоследние сутки на Играх мы увидели новый триумф баскетбольной «Дрим-тим», еще одну победу экс-россиянина в вольной борьбе, стали свидетелями успехов китайцев в «наших дисциплинах» — художественной гимнастике и синхронном плавании, а также были удивлены проигрышем американцев в спортивном арбитраже по делу о медалях в спортивной гимнастике. Об этих и других событиях — в традиционном утреннем обзоре «СЭ».

1) Китай лидирует в медальном зачете

Все аналитики накануне Игр в один голос прогнозировали легкую победу американцев в медальном зачете, однако перед финальным днем мы снова (как и три года назад в Токио) видим острое соперничество сборных США и Китая в золотой гонке. Одна из причин — в том, что китайцы взяли первые места в тех видах спорта, где раньше доминировали россияне (художественная гимнастика и синхронное плавание). Также они здорово выступают в боксе, отлично прошли турнир по стрельбе и умудрились собрать золото, там, где этого от них не ждали — в большом теннисе, велоспорте BMX и легкой атлетике. Учитывая более скоромное по сравнению с США представительство — просто молодцы.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

Американцы тем временем упустили много золотых шансов. У них уже исторический рекорд по общему количеству наград (120+), одно виден дефицит первых мест. В последний день у США явные шансы в женском волейболе и женском баскетболе, где американки играют в финалах. А китайцы должны ответить в тяжелой атлетике, где в категории свыше 81 кг выступит рекордсменка мира Ли Вэньвэнь. Так что судьбу первого места в общем зачете может неожиданно решить женская борьба, где у американцев в женском финале в категории 76 кг выступит Кеннеди Блейдс. Все было бы намного проще, если бы Шелби Макьюэн накануне согласился разделить золото в прыжках в высоту с Хэмишем Керром из Новой Зеландии. Однако заокеанский прыгун проявил принципиальность, которая может стоит первого места на Играх всей сборной США.

Еще одну награду (правда, не золотую, а бронзовую), американцы потеряли после в результате решения суда. CAS неожиданно вернул третье место в вольных упражнениях представительнице Румынии Ане Бэрбосе. Ранее эта медаль была отобрана у румынки в пользу Джордан Чайлс из сборной США.

2) Новый привет для России в борьбе

Представитель Узбекистана и уроженец Дагестана Разамбек Жамалов принес виртуальной сборной бывших россиян четвертое золото Парижа-2024. Жамалов победил в самой «российской» категории борцов-вольников до 74 кг, где выступало много уроженцев нашей страны. В воскресенье триумф бывших соотечественников может завершить Ахмед Тажудинов, которому предстоит бороться в финале категории до 97 кг.

В воскресенье золото также могут получить бывшие россияне Екатерина Антропова, играющая за Италию в женском волейбольном золотом матче против американок, и хорватский ватерполист Константин Харьков, также вышедший в финал против Сербии. Возможен успех и выступающего за Израиль Михаила Яковлева в дисциплине велотрека под названием кейрин.

3) Близнюк привела китаянок к чемпионству в художественной гимнастике

Сборная Китая завоевала золотые медали Олимпиады в командном многоборье. В квалификации китаянки заняли лишь пятое место, а лидером после предварительного этапа была Болгария, чемпион прошлой Олимпиады в этой дисциплине. Однако в финале азиатки выступили выше всяких похвал, а болгарки остались вообще без наград. Вот уже два года с китайскими спортсменками работает двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр в Токио Анастасия Близнюк, которая после завершения соревнований дала интервью «СЭ».

Успех представительницы Германии российского происхождения Дарьи Варфоломеев в личном многоборье художественной гимнастики неоднозначно воспринят на Украине из-за старой фотографии спортсменки на фоне карты с новыми российскими регионами.

4) Китай доминирует и в синхронном плавании

Китайские спортсменки Ван Люйи и Ван Цяньи завоевали золотые медали Олимпиады-2024 среди дуэтов в синхронном плавании. Ранее представительницы Китая выиграли и в соревнования групп, став главными выгодоприобретателями от недопуска многолетних лидеров — россиянок. Сборная КНР теперь доминирует в синхронном плавании точно так же, как на протяжении десятилетий не давала шансов соперницам наша страна. Вопрос только в том — как на фоне новых олимпийский чемпионок смотрелась бы сборная России, ведь после 2022 года произошли серьезные изменения в правилах, и заочно сравнивать команды крайне сложно.

При этом китайские спортсмены сохраняют лидирующие позиции и в тех видах спорта, где они давно занимают лидирующие позиции, например — настольном теннисе. Рассказываем о легендарном Ма Луне, который выиграл в Париже уже свое шестое золото Игр.

5) «Дрим тим» сделала свое дело

Звездная сборная США по баскетболу во главе с Леброном Джеймсом взяла верх над хозяевами Игр Францией с Виктором Вембаньямой и Гершоном Ябуселе в финальном матче Олимпиады (98:87). Стефен Карри забросил 8 из 12 трехочковых, убив всякую интригу в концовке, а его бывший партнер по «Голден Стэйт» Кевин Дюрант стал первым четырехкратным олимпийским чемпионом в мужском баскетболе. Теперь слово за американскими женщинами-баскетболистками.

6) Нгапет и Ко принесли Франции домашнее золото в волейболе

Мужская сборная Франции по волейболу обыграла команду Польши в финале Олимпиады со счетом 3:0. Это вторая подряд победа французов на Играх. Ранее только сборным СССР и США удавалось подтвердить титул в следующем олимпийском цикле. По ходу соревнований в Париже мы видели чудесное превращение французской команды, которая проигрывала Словении и едва унесла ноги от Германии, в доминирующую бригаду, где даже фантастический Эрвин Нгапет был не единственным лидером.

7) Норвежские гандболистки все-таки стали олимпийскими чемпионками

Звездное поколение женской сборной Норвегии по гандболу, проигрывавшее россиянкам в полуфиналах две предыдущие Олимпиады, наконец, сумело добраться до золота Игр. В финале турнира в Париже норвежки одолели олимпийских чемпионок Токио-2022 француженок со счетом 29:21. В общей сложности Норвегия выиграла в женском гандболе третье олимпийское золото. Три победы в финалах еще есть у датчанок, но в отличие от своих соседей, они не имеют серебряных наград. Так что норвежки теперь являются лучшей сборной за всю олимпийскую историю.

8) Узбекистан феерит в турнире боксеров

На Олимпиаде-2024 узбекские боксеры выиграли пять золотых медалей — и это при том, что весовых категорий в мужском турнире всего восемь. Ранее такого же успеха добивалась только сборная Кубы — в 2004-м. Увы, женский бокс в Узбекистане катастрофически отстает от мужского. В соревнованиях боксерш в пяти финалах из шести отметились представительницы сборной КНР, одержавшие в итоге три победы. Китаянок не было только в золотом поединке в категории 57 кг, где успех праздновала Линь Юйтин из Тайваня (Китайского Тайбэя). Ее, напомню, подозревают в неполном соответствии женскому полу.

Споры вокруг побед интерсекс-боксерш на Олимпиаде — одна из главных тем социальных сетей.

Между тем боксерский турнир в Париже омрачен и скандалом с перепутанным флагом на церемонии награждения.

9) Кипчоге провалил марафон и завершил карьеру

Тамират Тола из Эфиопии стал победителем мужского олимпийского марафона в Париже с результатом 2:06.26. Третий титул подряд 40-летнему ветерану Элиуду Кипчоге не покорился. Легендарный кениец сошел на 33-м километре дистанции из-за травмы приводящей мышцы бедра, и затем объявил о завершении своей великолепной карьеры.

10) После отъезда россиян из Парижа их допустили на церемонию закрытия

Международный олимпийский комитет объявил о допуске к церемонии закрытия Игр, которая состоится 11 августа, нейтральных атлетов из России и Белоруссии. Представителям обеих стран запрещали появляться на церемонии открытия, но на заключительном параде, где нет национальных флагов, в санкциях нет никакого смысла. Несмотря на разрешение, никто из россиян не будет присутствовать на церемонии, поскольку все они уже покинули столицу Франции. Возможно, на «Стад де Франс» отправятся представители Белоруссии.

В предпоследний день Олимпиады белорусы завоевали четвертую награду в Париже усилиями штангиста Евгения Тихонцова, который стал третьим в весовой категории до 102 кг.