Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 08:30

Медведев и Мирра приходят в себя, а триатлонистов запускают в Сену. Обзор событий на Олимпиаде

На Олимпиаде в Париже прошел четвертый медальный день
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Вид на площадку для триатлонистов на реке Сене.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Подборка важнейших публикаций «СЭ» об Играх-2024 за вторник, 30 июля.

Игры в Париже постепенно выходят на полную мощность. Первое золото оформила одна из главных звезд — Симона Байлз. В коллекции бывших россиян, выступающих за другие сборные, уже две награды. Действующие россияне взялись за ум в теннисном турнире. И главное — корреспонденты «СЭ» наконец-то добрались до Парижа и начали готовить для читателей эксклюзивные материалы. В общем, выбор для традиционного утреннего обзора самых интересных публикаций стал значительно шире. Но первым делом, как всегда, оценим медальный зачет.

Медали Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 30 июля

В нем по-прежнему лидируют японцы — благодаря трем победам в дзюдо и скейтбординге. Но это навряд ли длительная тенденция, учитывая возможности сборных США и Китая. Американцы пока не могут похвастаться большим количеством титулов, но значительно опережают всех по общему количеству наград. Чем активно пользуются заокеанские СМИ, формируя медальные таблицы выгодным для себя образом.

Золотая медаль Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Перестаньте быть жалкими неудачниками». США критикуют за странный подсчет олимпийских медалей

1. «СЭ» начал работать в Париже

Три корреспондента «СЭ» приступили к освещению Игр-2024 с места событий после недельной проволочки, вызванной действиями французской стороны. Теперь наши читатели смогут получать информацию из первых рук. Но в дополнение к материалам из Парижа мы продолжим публикацию обзоров и интервью об Олимпиаде, подготовленных в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Символ Олимпийских игр в&nbsp;Париже. Мы прорвались на Олимпиаду — это было непросто. «СЭ» передает из Парижа

Перед отъездом в столицу Франции Дмитрий Кузнецов сделал любопытное интервью со звездным ветераном и главой тренерского совета сборной России по фехтованию Марком Ракитой.

Американские фехтовальщицы Лорен Скраггс и&nbsp;Ли&nbsp;Кифер. «Надо отвечать США так, чтобы они потели и чувствовали боль». Мнение олимпийского чемпиона

2. Медведев легко прошел в третий раунд

Наши теннисисты сломили неудачный тренд последних дней, выиграв во вторник два матча из двух. Теперь в третьем круге мужского одиночного разряда у нас два представителя — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Плюс пробилась во второй раунд женская пара Диана Шнайдер/Мирра Андреева. Особенно радостно за Медведева, который после двух неудач в паре и миксте в доминирующем стиле одолел Себастьяна Офнера из Австрии.

Даниил Медведев. Медведеву не помешала парижская жара. Россиянин на Олимпиаде разгромил второго соперника подряд

Правда, уже в среду днем Даниила ждет матч за выход в четвертьфинал против канадца Феликса Ожье-Альяссима. И лидер российского тенниса выразил беспокойство по поводу того, успеет ли он восстановиться.

Даниил Медведев. Даниил Медведев: «Лягу спать не раньше двух ночи, а в среду играть рано — третьим заходом. Надеюсь, восстановлюсь»

В темпе продолжает турнир наш юный дуэт Диана Шнайдер/Мирра Андреева, которому в среду также предстоит поединок с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. Соперницы вполне по силам, другой вопрос: успели ли прийти в себя наши девушки после провала в одиночном разряде?

Мирра Андреева. Первая победа Мирры на Играх. Вместе со Шнайдер Андреева прошла крепкую пару из Австралии

Расписание матчей нейтральных россиян на среду, 31 июля (время начала приблизительное)
15.00. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг. Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас (Испания).
16.30. Женщины. Парный разряд. Второй круг. Диана Шнайдер/Мирра Андреева — Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада).
17.00. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг. Даниил Медведев — Феликс Ожье-Альяссим (Канада).

3. Российские награды в других сборных

Первые медали завоевала виртуальная «сборная» выходцев из России, выступающих под флагами других государств. Представляющий Молдавию уроженец Москвы Адиль Османов занял третье место в дзюдо в весовой категории до 73 кг.

Адиль Османов. Первая российская медаль на Олимпиаде. Но уроженец Москвы Османов выступает за другую страну

Живущий в Иркутске Сомон Махмадбеков из сборной Таджикистана по дзюдо также заработал бронзу и дал интервью «СЭ». В нем спортсмен, выступающий в весовой категории 81 кг, передал привет двоюродному брату Махмадбеку Махмадбекову, который представляет Россию и не смог поехать в Париж из-за бойкота Игр нашей национальной федерацией.

Сомон Махмадбеков. «Посвящаю медаль своему брату». Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде — и вступился за Россию

Еще один представитель сборной Таджикистана — Нурали Эмомали — попал в скандал из-за отказа от рукопожатия с соперником из Израиля Барухом Шмаиловым. Кстати, мать израильского спортсмена Эльза Амирамова является уроженкой российского города Дербента.

Нурали Эмомали. Карма таджикского дзюдоиста. Он не пожал руку сопернику из Израиля, а в следующем поединке получил травму

4. Чикунова опередила олимпийскую чемпионку

Звездная российская брассистка Евгения Чикунова во время Кубка России в Екатеринбурге превзошла на стометровке брассом результат Татьяны Смит из ЮАР, которая победила на Играх-2024 на той же дистанции. В Париж лидер нашего плавания не поехала из-за позиции национальной федерации по поводу получения нейтрального статуса. Правда, сама Чикунова теперь говорит, что после Олимпиады может попытаться пробиться на международные старты самостоятельно.

Евгения Чикунова и&nbsp;Татьяна Смит. Россиянка в плавании опередила олимпийскую чемпионку Парижа. Чикунова получит по миллиону за каждую сотую

5. Переживания из-за триатлона и фекальной Сены

Утром в среду организаторы Олимпиады открыли олимпийскую трассу для триатлона в акватории Сены, заявив, что качество воды, наконец, удовлетворяет санитарным нормам. Однако накануне, после переноса мужских стартов, было много переживаний и критики французских политиков, которые из-за своего упрямства обрекли спортсменов на неопределенность и заставили ждать замены триатлона на дуатлон.

Проведение соревнований по&nbsp;триатлону на&nbsp;Играх в&nbsp;Париже&nbsp;&mdash; под угрозой. 1,4 миллиарда евро в канализацию. Проект «олимпийский триатлон в Сене» близок к краху

Тем временем известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» заявил, что вместо поиска фекалий в Сене нашим политикам и СМИ стоит больше думать о развитии спорта в России.

Вода в&nbsp;реке Сена слишком загрязнена. «Мы должны поддерживать свой спорт, а вместо этого ищем дерьмо в Сене». Губерниев — об Олимпиаде и экологии

6. Первое золото Парижа для зевающей Симоны Байлз

Женская сборная США по спортивной гимнастике с огромным отрывом от соперниц стала чемпионом в командном многоборье. Свое пятое олимпийское золото в составе американок оформила знаменитая Симона Байлз. Преимущество заокеанских гимнасток над итальянками и бразильянками было так велико, что главная звезда парижского турнира могла позволить себе вальяжно зевать около площадки — эти кадры обошли все соцсети.

Симона Байлз. Байлз вернулась в погоню за Латыниной. Теперь она отстает от легендарной советской гимнастки на четыре золотые медали

7. В мужском футболе завершился групповой этап

Сборная Украины по футболу возвращается домой после поражения в решающем матче против аргентинцев со счетом 0:2. В Париже команда Руслана Ротаня уступила Ираку (1:2) и победила Марокко (2:1). Но этого единственного успеха оказалось недостаточно для выхода в плей-офф.

Футболисты сборной Украины не&nbsp;вышли из&nbsp;группы на&nbsp;Олимпиаде-2024. Украинский футбол: полный провал лета-2024. Не вышли из группы ни на Евро, ни на Олимпиаде

Помимо аргентинцев, путевки в четвертьфинал во вторник оформили команды Франции, США, Марокко, Парагвая и Египта. В четвертьфиналах в пятницу, 2 августа, сыграют: Марокко — США (16:00), Япония — Испания (18:00), Египет — Парагвай (20:00), Франция — Аргентина (22:00).

Сборная Аргентины празднует гол в&nbsp;ворота Украины. Аргентина выбила Украину и вышла на Францию. Бальбуэна сыграет с Египтом, а Испания выбирала соперника?

8. Вспышка ковида в Олимпийской деревне

Ряд олимпийцев выбыли из строя из-за положительного теста на коронавирус, и количество заразившихся растет. Особенно тревожная ситуация в плавании, где заболели звездный британец Адам Пити и австралийка Лани Паллистер. Также из-за ковида снялся с Олимпиады немецкий десятиборец Мануэль Эйтель.

Адам Пити. На Олимпиаде вспышка ковида. Заражены несколько спортсменов, но организаторы не бьют тревогу

9. Продолжаются скандалы в фехтовании

Сборная Италии подала жалобу на действия судьи во время финального поединка в мужском личном турнире рапиристов. Итальянцы считают, что их спортсмен Филиппо Маччи должен был забирать золото, но у него украли победу. В финале Маччи уступил победителю прошлой Олимпиады Чун Ка-Лонгу, выступающему за Гонконг.

Филиппо Маччи. «Никогда не видел ничего подобного». Итальянцы возмущены судейством в олимпийском фехтовании

10. Грандиозный кадр с соревнований по серфингу

Во вторник весь мир облетели кадры с празднованием бразильского серфера Габриэля Медины. Спортсмен после своего выступления взлетел над волной, оторвался от серфа и словно застыл в воздухе. Фото, сделанное французом Жером Бруйе, пока стало самым крутым на этой Олимпиаде. Быть может, ничего сильнее на Играх-2024 снять уже не получится. И тогда лучший снимок будет сделан в 16 тысячах километров от Парижа.

Бразильский серфер Габриэль Медина. Серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе: самые крутые кадры Олимпиады делают на другом конце света

2
Обсудить
Читайте также
Сборная Франции по баскетболу обыграла японцев в матче на Олимпиаде
Американка Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Зампреда правительства Хабаровского края Никонова арестовали на два месяца
Соболев в тупике и не нужен «Зениту», Пиняева вынуждают стать красно-белым, новая цель Амарала — 19-летний узбек. Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Reuters узнало об отказе Пентагона платить зарплату осужденному в РФ бойцу Блэку
Эксперт рассказала о подходящем времени для отпуска в 2025 году
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 31 июля: расписание соревнований и результаты дня
Олимпиада 2024, 30 июля: результаты дня
Даниил Медведев: «Лягу спать не раньше двух ночи, а в среду играть рано — третьим заходом. Надеюсь, восстановлюсь»
Медведеву не помешала парижская жара. Россиянин на Олимпиаде разгромил второго соперника подряд
Даниил Медведев — об Олимпиаде: «Очень странное расписание»
Кольцо у глаза и девушка в берете: Медведев вышел в третий круг Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Мы прорвались на Олимпиаду — это было непросто. «СЭ» передает из Парижа