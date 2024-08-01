Третья медаль экс-россиян и вылет Медведева. Обзор событий на Олимпиаде

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Среда на Олимпиаде в Париже была насыщена спортивными событиями, которые затмили в информационном поле все прочие разборки. Состоялся долгожданный триатлон с этапом в мутных водах Сены. Анастасия Кирпичникова стала третьей бывшей россиянкой, завоевавшей медаль в Париже (на счету этой виртуальной «команды» одно серебро и две бронзы). Даниил Медведев и Рафаэль Надаль окончательно зачехлили ракетки. Леон Маршан стал первым трехкратным олимпийским чемпионом Парижа-2024. В общем, события на любой вкус. Самые любопытные публикации «СЭ» на эти темы — по ежедневной подборке «СЭ».
Сборная Китая благодаря героической победе 19-летнего Пань Чжаньлэ в самом престижном заплыве на 100 м вольным стилем с мировым рекордом (46,80) обошла в медальной таблице японцев и впервые возглавила неофициальный командный зачет по золоту. По общему количеству медалей на первом месте ожидаемо американцы, но им пока явно не хватает первых мест. Французы — вторые, причем больше трети их высших наград завоевал неподражаемый Леон Маршан. «Сборная бывших россиян» оказалась бы в этом рейтинге на 31-м месте.
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже
Россиянин Даниил Медведев без особых успехов завершил выступление на олимпийском турнире, уступив в третьем круге удобному для себя сопернику — Феликсу Оже-Альяссиму из Канады (3:6, 6:7). Таким образом, итог нашего лучшего теннисиста в Париже с учетом всех разрядов — две победы при трех поражениях. Навряд ли этот результат удовлетворяет самого Даниила, который ради Олимпиады пожертвовал оптимальным началом сезона на американском харде. Август и сентябрь в Северной Америке часто являются для Медведева самым успешным игровым отрезком в году. Теперь же данный график может оказаться сорван.
«Для меня Олимпиада важна, и всегда об этом говорил. Но даже приблизительно не могу предположить, что будет через четыре года: жизнь — штука непредсказуемая. Но хочется взять медаль», — заявил Медведев после того, как принес болельщикам извинения за парижский провал, который явно не соответствует возможностям одного из лидеров мужского тенниса.
Единственными представительницами России в теннисном турнире по состоянию на утро четверга неожиданно остались Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Дуэт молодых теннисисток, не имеющий опыта совместного выступления, выбил сильный канадский тандем Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (6:4, 6:0). Теперь в четвертьфинале наших девушек ждут олимпийские чемпионки из Чехии Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Матч состоится в четверг не ранее 16.00.
А вот Роман Сафиуллин подвигов в матче против испанца Карлоса Алькараса не совершил. Хотя поражение россиянина в поединке с третьей ракеткой мира можно назвать достойным.
Бывшая соотечественница Анастасия Кирпичникова, ранее выступавшая за Россию, завоевала под французским флагом серебряную медаль Олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем. 24-летняя спортсменка показала результат 15.40,35, уступив только звездной американке Кэти Ледеки (15.30,02). Три года назад Анастасия, представлявшая нашу команду, стала на этой дистанции только седьмой (предпоследней в финальном заплыве) со временем 16.00,38. Кирпичникова давно тренируется во Франции, но смену гражданства оформила только в 2023 году.
Во Франции не скрывают российского происхождения Кирпичниковой, но поддерживают спортсменку как родную. И радуются ее успехам без ссылок на недавнее выступление за Россию.
После многочисленных отмен тренировок и переноса мужского старта триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене заплыв в главной парижской реке все-таки состоялся. Сам старт не принес инцидентов на водном отрезке, гораздо большие проблемы спортсмены испытали из-за падений на скользкой велосипедной трассе. Однако после завершения соревнований начали появляться интервью атлетов с критикой дистанции и жалобами на здоровье. Это не помешало президенту Франции Эммануэлю Макрону заявить, что страна «совершила невозможное», сделав Сену пригодной для соревнований в потрясающих архитектурных декорациях.
Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева лично наблюдала за удивительным заплывом и поделилась с читателями эксклюзивными кадрами.
Корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов устроил собственный тестовый заплыв в Сене и остался доволен купанием в жаркий парижский день. Самочувствие нашего журналиста опасений пока не вызывает. Общение представителя нашего издания с парижскими жандармами тоже получилось мирным и бесконфликтным.
Сборная США выиграла свой второй матч в Париже, уверенно одолев Южный Судан. Баскетболисты из самой необычной сборной Олимпиады потрепали нервы «Дрим-тим» во время товарищеского матча накануне Игр-2024, но сейчас тренерский штаб Стива Керра учел ошибки. Звезды НБА жестко защищались против Карлика Джонса, а также не позволяли атлетичным игрокам суданцев убегать в быстрые отрывы. Как итог — надежная победа американцев 103:86.
Большой положительный резонанс получило совместное селфи спортсменов из сборных Южной Кореи и КНДР, сделанное после завершения соревнований в смешанном парном разряде турнира по настольному теннису. Представители враждующих стран не стали избегать друг друга и отказываться от рукопожатий, показав всему миру, что спорт может быть вне политики. Это отличный пример для олимпийцев из других стран, которых чиновники подбивают на нарушение принципов фейр-плей.
Одна из сильнейших команд мира — мужская сборная Бразилии по волейболу — проиграла уже второй матч на Олимпиаде и рискует не выйти из группы. Подобный вариант, безусловно, станет провалом для трехкратных олимпийских чемпионов. Решающим для них окажется матч против Египта 2 августа, который бразильцы обязаны выигрывать со счетом 3:0.
Легенда мирового женского футбола бразильянка Марта получила красную карточку в заключительном матче группового турнира против испанок. 38-летний форвард в конце первого тайма совершила безрассудный фол: высоко подняла ногу и шипами влетела в голову защитника Ольги Кармоны. Пострадавшая сумела продолжить матч, но Марта была удалена. Сборная Бразилии без главной звезды уступила со счетом 0:2 и финишировала третьей в группе. Правда, южноамериканки все равно вышли в плей-офф как одна из двух лучших сборных, занявших третьи места. Но в четвертьфинале, который состоится 3 августа, Бразилии придется играть с француженками без Марты.
Олимпийская чемпионка по фехтованию итальянка Валентина Веццали назвала североамериканский подиум в турнире рапиристок в Париже кощунством. «Не было ни одной россиянки, не хватало сильной Инны Дериглазовой. Фехтование изменилось, оно стало открытым, тридцать лет назад доминировала только Европа — Германия, Италия, Франция, Румыния, Венгрия. Теперь все по-другому, идет глобализация», — пожаловалась легендарная спортсменка в большом интервью изданию Repubblica.