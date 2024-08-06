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Париж-2024

Сегодня, 08:00

Космос от Дюплантиса и россияне на Елисейских полях. Обзор событий на Олимпиаде

На Олимпиаде в Париже прошел десятый медальный день
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Арман Дюплантис из Швеции установил новый мировой рекорд.
Фото Reuters
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Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за понедельник, 5 августа.

В ожидании старта наших каноистов (он состоится во вторник) российские болельщики наблюдали за теми событиями Олимпиады, которые, увы, проходят без наших атлетов. Западные СМИ в своих обзорах злорадствуют: «Чего-то спортсменов из команды AIN совсем не видно». На это, увы, и был расчет — максимально ослабить команду из России, а потом разводить руками и радоваться. Дескать, в Париже удалось нейтрализовать «русскую пропаганду» и гарантировать принцип «спорт вне политики». Как бы то ни было, спорта в Париже сейчас много, и происходящие события действительно исторические — вне зависимости от того, из каких стран за ними наблюдают. О самых ярких из них — в подборке «СЭ».

1. Битва за лидерство между Китаем и США

Китай временно сместил сборную США с первой строчки медального зачета в рейтинге по золотым наградам. Правда, американцы с огромным отрывом ведут по общему количеству наград и будут наращивать свое преимущество в дальнейшем. Оба лидера уже значительно опережают всех остальных, и очевидно, что остаток Олимпиады пройдет в соперничестве этих стран. Но у заокеанских спортсменов здесь серьезная фора — программа Игр стараниями спонсоров и лоббистов из МОК заточена именно под американцев, и они априори имеют преимущество над любыми конкурентами. Хотя отрицать очень высокий уровень развития спорта в США тоже, конечно, глупо.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. О России вспоминали на Елисейских полях

В центре Парижа прошла церемония по включению в Зал славы мировой борьбы новых членов. Среди них оказался россиянин Мавлет Батиров, двукратный олимпийский чемпион 2004 и 2008 годов. Самого ветерана в Париже не было, но международная федерация явно не забывает о нашем вкладе в историю спорта в условиях санкций и отсутствия борцов из России в олимпийском турнире. И это очень приятно.

На&nbsp;Олимпиаде-2024 стартовала борьба. Россию чествовали у Эйфелевой башни и вспомнили хорошими словами. Неожиданный поворот на Олимпиаде

В день старта борцовского турнира на Играх «СЭ» разбирался, кто является фаворитом в отсутствие россиян.

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3. Фантастика от Дюплантиса

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл олимпийский турнир с новым мировым рекордом — 6,25 метра. Для Олимпиады это невероятное событие. На фоне соперников Дюплантис давно выступает в своей собственной элитной лиге, однако в Париже он сражался не только с конкурентами, но и с планкой и с самим собой. Тот факт, что на сей раз все сошлось, — настоящее чудо.

Арман Дюплантис. Дюплантис соревнуется с законами физики. Есть новый мировой рекорд!

Также рассказываем о другом герое турнира легкоатлетов в Париже — американце Ноа Лайлсе, который в воскресенье одержал удивительную победу на стометровке.

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4. Итоги турнира теннисистов

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников в своей колонке для «СЭ» отметил, что российские теннисисты сделали все, чтобы добиться в Париже максимального результата. Старались, боролись, выкладывались на полную катушку. А тот факт, что Мирре Андреевой и Диане Шнайдер не удалось добраться до золота, — это спорт в чистом виде. «Я восемь дней провел на кортах «Ролан Гаррос» — наших теннисистов ни разу не освистывали. Да и в целом атмосфера была исключительно доброжелательная», — написал звездный ветеран.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. «Поверьте, наши теннисисты делали все, чтобы в России ими гордились». Колонка Евгения Кафельникова

Обозреватель «СЭ» Сергей Подушкин констатирует, что с точки зрения завоеванных наград наши теннисисты показали худший результат на Олимпиадах за двадцать лет. Но с другой стороны — россияне преподнесли приятный сюрприз в женских парах, где свежеобразованный дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер показал просто превосходный теннис и сделал шикарную заявку на большое олимпийское и не только будущее.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер. Российский теннис на Олимпиаде превзошел ожидания. Но так мало медалей не было двадцать лет

5. Российский ватерполист помогает хорватам

Бывший москвич Константин Харьков из сборной Хорватии по водному поло — один из шести десятков наших соотечественников, представленных в Париже в составе иностранных команд. В интервью «СЭ» игрок рассказал, что за восемь лет и обжился, и обвыкся в чужой стране, но не потерял связь с родиной.

Константин Харьков. Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии. У нее есть все шансы

6. Срыв Симоны Байлз

Одна из главных звезд Олимпиады — американская гимнастка Симона Байлз неожиданно провалила последний день своих выступлений на Играх-2024. Выиграв ранее три золота из трех возможных, семикратная олимпийская чемпионка вдруг затормозила, оставшись без медалей на бревне и не сумев подняться на первую строчку в любимых вольных упражнениях. Таким образом, рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной пока устоял. Но все равно результаты Байлз в Париже надо признать выдающимися, особенно на фоне того странного шоу, которое Симона устроила в Токио.

Симона Байлз упала с&nbsp;бревна на&nbsp;Олимпиаде-2024. Недостижимая высота. Байлз упала и не смогла сравняться с Латыниной

Тем временем в Алжире празднуют историческое золото, завоеванное на брусьях Кайлией Немур — французской гимнасткой, которая предпочла сборной Франции выступление за африканскую страну.

Кайлия Немур принесла Алжиру золото Олимпиады в&nbsp;Париже. Новая королева брусьев — француженка, но выступает за Алжир. На родине ее затравили

7. Вилфредо Леон не забыл русский язык

Бывший волейболист казанского «Зенита» Вилфредо Леон вывел сборную Польши в полуфинал Олимпиады, обыграв вместе с партнерами Словению со счетом 3:1. После матча звездный игрок кубинского происхождения побеседовал на русском языке с корреспондентом «СЭ», в том числе о времени своего выступления в Казани.

Вильфредо Леон. Говорит по-русски и вспоминает Казань. Лидер сборной Польши на Олимпиаде-2024 побеседовал с «СЭ» о России

В полуфинале поляки вышли на сборную США, которая накануне выбила с Игр самих бразильцев. Вторую полуфинальную пару составили команды Франции и Италии.

Мика Кристенсон, Тейлор Аверилл и&nbsp;Тори ДеФалко прыгают, чтобы заблокировать атаку сборной Бразилии. США выбили Бразилию, Италия едва не вылетела от Японии. Чумовой волейбольный день в Париже

8. Испания и Франция в футбольном финале

Мужская сборная Испании по футболу в полуфинале Олимпиады обыграла Марокко со счетом 2:1, вырвав победу в концовке матча. В золотом поединке испанцам предстоит битва против хозяев Игр. Французам для победы над египтянами потребовалось дополнительное время. На 92-й минуте африканцы остались вдесятером и получили два мяча в свои ворота — от Матеты и Олисе.

Футболисты сборной Испании празднуют выход в&nbsp;финал Олимпиады-2024. Испания и Франция сыграют финал мечты на Олимпиаде. Все благодаря волевым победам

9. Триатлонисты снова нырнули в фекальные воды

Несмотря на отмену тренировок из-за плохого качества воды в Сене и трех спортсменов, заболевших дизентерией после личных стартов, триатлонная эстафета прошла в Париже по плану, вместе с плавательным этапом. На этом многострадальная программа выступления триатлетов в Париже завершена, но вопрос о переносе стартов пловцов-марафонцев, запланированных на 8-9 августа, стоит очень остро. Вероятен перенос этих соревнований из центра французской столицы в другую локацию.

Триатлонистка после эстафеты. Триатлонистов снова заставили прыгать в Сену. Может, хотя бы пловцов-марафонцев пожалеют?

Также «СЭ» подвел итоги олимпийского турнира в классическом плавании.

Призеры мужской эстафеты в&nbsp;плавании. Золото у&nbsp;сборной Китая, США&nbsp;&mdash; вторые, третье место заняла Франция. Американцы проиграли комбинированную эстафету у мужчин впервые за историю Олимпиады! Но китайцев вновь обвиняют в допинге

10. Буря вокруг интерсексов в боксе не утихает

Спортсменка из Алжира Иман Хелиф, которую обвиняют в неполном соответствии женскому полу, в интервью арабскому телеканалу SNTV рассказала о травле, которой подверглась на Олимпиаде, но не ответила на вопрос о результатах своих гендерных тестов. Тем временем бывший врач международной федерации (IBA) Иоаннис Филиппатос подтвердил, что анализы Хелиф действительно вызывают вопросы, и вся медицинская информация давно передана в МОК. Дискуссия наверняка продолжится во вторник, когда Иман Хелиф предстоит полуфинальный поединок с Чанчэм Суваннапхенг из Таиланда.

Иман Хелиф. «Обращаюсь ко всем людям мира». Интерсекс-боксерша дала большое интервью в связи со скандальными обвинениями

Также много обсуждений вызвала история с польской каноисткой, которую допустили на Олимпиаду после положительного теста на стероиды. Они якобы попали в организм спортсменки в результате лечения ожогов у собаки.

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Теннис
Олимпиада
Арман Дюплантис
Симона Байлз
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