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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Нейтралов осталось только 12: грусть на фоне успеха олимпийцев из бывшего СССР. Обзор дня на Играх-2024

На Олимпиаде-2024 в Париже состоялся третий медальный день
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фото Reuters
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В понедельник, 29 июля, российские болельщики чаще огорчались новостям из Парижа.

Численность атлетов с российским паспортом на Олимпиаде-2024 в понедельник продолжила сокращаться по спортивным причинам — окончательно вылетели из теннисного турнира Екатерина Александрова и Елена Веснина, лишившись шанса в парном разряде. Все это происходит на фоне успехов в дзюдо наших соседей по бывшему СССР — исторические золотые медали для своей страны уже завоевали Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Также обращает внимание небывалый прогресс Гонконга — благодаря фехтованию и плаванию у этого щедрого на призовые китайского региона уже три награды. Как всегда, в Париже много околоспортивных событий. Наиболее интересные публикации «СЭ» на олимпийские темы — в традиционном утреннем обзоре.

Медали Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 29 июля — Япония вышла на первое место

1. Теннисные разочарования

Первый круг турнира в Париже принес россиянам пять поражений в восьми матчах. Диана Шнайдер уже успела проиграть во втором круге. Таким образом, в женском одиночном разряде, мужском парном и в миксте у нас не осталось ни одного представителя. В строю пока Роман Сафиуллин (третий круг), Даниил Медведев (второй круг) и дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пока не стартовали). Окончательно завершили выступление на Играх-2024 трое из семи игроков с российским паспортом — Павел Котов (одиночный разряд), Елена Веснина (парный разряд) и Екатерина Александрова (одиночный и парный разряды). Конечно, никто не ждал от этих теннисистов больших подвигов на Играх-2024, но ноль в графе их побед на олимпийских кортах, конечно, разочаровывает. Обидно и за Даниила Медведева, который проиграл в Париже два матча из трех.

Даниил Медведев. Планы Медведева провалились. Шансы на медаль остались только в одиночном разряде

На этом фоне просто героем смотрится Роман Сафиуллин, который уже в третьем круге Олимпиады. Впрочем, успехи четвертой ракетки России во многом оказались в тени суперматча Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Новак Джокович и&nbsp;Рафаэль Надаль. Джокович закрыл олимпийскую дверь перед Надалем. Хотя чуть было не заигрался в поддавки

Есть мнение, что причиной неудач стала усталость многих наших спортсменов. Например, Диана Шнайдер и Мирра Андреева накануне Олимпиады играли очень интенсивно.

Диана Шнайдер. Российские теннисистки продолжают проигрывать в Париже. Они устали к Олимпиаде

Также не лучшим образом на форме и общем настрое сказались переносы матчей на старте турнира, вызванные непогодой.

Ангелина Калинина снялась с&nbsp;Олимпиады в&nbsp;Париже из-за простуды. Украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Париже из-за дождя. Старт турнира превратился в фарс

Расписание матчей с участием россиян на 30 июля (время начала — ориентировочное)
13.00 Первый круг. Женщины. Пары. Диана Шнайдер/Мирра Андреева — Оливия Гадечки/Айла Томлянович (Австралия).
19.00 Второй круг. Мужчины. Одиночный разряд. Даниил Медведев — Себастьян Офнер (Австрия).

2. Узбекистан празднует успех Келдиеровой

Дзюдоистка Диера Келдиерова стала первой в истории женщиной, выигравшей олимпийское золото для Узбекистана. На пути к титулу 26-летняя спортсменка одолела в категории 52 кг знаменитую японку Уту Абе, которая никому не проигрывала с ноября 2019 года и повернула в свою пользу 47 поединков кряду. Теперь Келдиерова — национальный герой и собирается использовать свой авторитет, чтобы «изменить жизнь женщин» своей страны.

Диера Келдиерова завоевала золото на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Первая медаль Узбекистана в Париже — сразу же историческое золото. Келдиерова одолела легендарную японку

3. Чикунова передала привет соперникам в Париже

Россиянка Евгения Чикунова выиграла Кубок России по плаванию на дистанции 200 м брассом с лучшим результатом сезона в мире. Этой дисциплины пока не было на Олимпиаде в Париже, и мы не знаем, какие секунды покажут лидеры из других сборных. Однако то, что Чикунова претендовала бы на Играх-2024 как минимум на подиум — очевидно. Увы, звездная пловчиха отказалась получить нейтральный статус и вместо Парижа выступает сейчас в Екатеринбурге.

Евгения Чикунова. Чикунова вновь плывет по лучшему результату мира. Как же грустно, что она в Екатеринбурге, а не в Париже

Тем временем с другой известной брассисткой — литовкой Рутой Мейлутите — в Париже произошел скандальный эпизод, связанный с ошибкой организаторов соревнований.

Рута Мейлутите вышла на&nbsp;заплыв на&nbsp;Олимпиаде под нейтральным флагом. Пловчиха из Литвы вышла на Олимпиаде под нейтральным флагом. Жуткая ошибка организаторов

Также на Олимпиаде отличился британский комментатор Боб Баллард, отстраненный от работы из-за неосторожных слов в адрес австралийских пловчих.

Боба Балларда отстранили от&nbsp;работы на&nbsp;Олимпиаде. «Женщины тусуются и делают себе макияж». Комментатора отстранили от Олимпиады за сексизм

4. Бронза скандальной украинки

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала в Париже третье место в турнире саблисток. Во многом этому способствовало отсутствие лидеров этой дисциплины — россиянок, а также особое отношение к Ольге. После скандала на прошлогоднем чемпионате мира с отказом от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой Харлан должна была заработать дисквалификацию и пропустить олимпийский отбор. Но вместо этого глава МОК и бывший фехтовальщик Томас Бах вручил украинке персональный wild card.

Ольга Харлан. Скандальная украинка не добралась до золота Олимпиады. Хотя ее вообще могло не быть в Париже

На Играх-2024 Харлан также отметилась неожиданными объятиями с уроженкой России Анной Баштой, с 2019 года выступающей под флагом Азербайджана.

Ольга Харлан обняла бывшую россиянку Анну Башту. «Это связано с тараканами в ее голове». Скандальная украинка обняла после поединка бывшую россиянку

5. Шишкина назвала церемонию открытия Игр вакханалией

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в колонке для «СЭ» заявила, что ей противно наблюдать за тем, как организаторы извратили мотивы «Тайной вечери». «На мой взгляд, это неуважение к христианам, которое показали на весь мир, прикрывшись праздником спорта. Не знаю, чья это задумка и кто всю эту вакханалию утвердил, но такие люди явно хотели, чтобы вспыхнули волнения на религиозной почве», — написала известная российская спортсменка.

Церемония открытия Олимпийских игр в&nbsp;Париже. Хорошо, что церемонию открытия Олимпиады у нас не показывали — телевизоры сохранили. Колонка Аллы Шишкиной

6. Соревнования в фекальной Сене перенесены

Старты мужчин-триатлонистов, запланированные на 30 июля, отложены на один день из-за плохого качества воды в Сене после сильных дождей. Согласно последним анализам, содержание в воде болезнетворных бактерий превышает норму. Ожидается, что отложенные соревнования пройдут в среду, 31 июля, после женской гонки. Специалисты надеются, что под воздействием солнечных лучей качество воды улучшится. Как бы то ни было, итоги многомиллиардных усилий по очистке Сены накануне Олимпиады уже можно признать как минимум неоднозначными. Ранее в Париже также были отменены тренировки триатлонистов.

Тренировка триатлонистов отменена из-за загрязнения реки Сена в&nbsp;Париже. Еще одна тренировка в Сене отменена. Угроза переноса олимпийских стартов все ощутимее

7. Космическая Олимпиада для России

Американское космическое агентство (NASA) опубликовало забавный видеоролик с «орбитальными Играми», приуроченный к соревнованиям в Париже. Шуточное видео снято на МКС, где на данный момент находится экипаж из девяти человек, в том числе трое россиян и шестеро американцев. Ни о каких санкциях, нейтральных флагах и прочих затеях МОК никто из участников съемок не вспоминает. Вообще, космос — одна из немногих сфер, которую практически не затронула нынешняя геополитическая напряженность.

Астронавты провели олимпийские соревнования в&nbsp;космосе на&nbsp;борту МКС. Россию все-таки допустили до Олимпиады. Но пока только в космосе

8. Алжирский дзюдоист избежал поединка с израильтянином

По итогам жеребьевки олимпийского турнира по дзюдо в первом раунде алжирец Дрис Мессауд должен был встретиться с Тохаром Бутбулем из Израиля. Схватка выглядела скандальной из-за политических разногласий между странами, ведь Алжир не признает легитимность израильского государства. Однако Мессауд выкрутился из сложной ситуации, провалив взвешивание. Израильская сторона считает, что он сделал это специально.

Дрис Мессауд. Алжирский дзюдоист увильнул от поединка с израильтянином. Официальная причина — не сделал вес

Между тем неприятности возникли у знаменосца сборной Израиля дзюдоиста Петера Пальчика, которому пропалестинские активисты угрожают физической расправой. Причина — в видео, которое мелькало в соцсетях. На нем спортсмен якобы подписывает бомбы, которые будут сброшены на Газу, с комментарием: «От меня вам с удовольствием».

Петер Пальчик (второй справа) получил угрозы убийством. Получил приглашение на свои похороны. Знаменосцу сборной Израиля на Играх-2024 угрожают убийством

9. Еще один олимпийский теракт

В результате диверсии на оптоволоконных сетях в шести регионах Франции по всей стране случились перебои в работе телекоммуникационной системы. Это уже второй крупный акт саботажа во время Игр — накануне церемонии открытия были совершены диверсии на железной дороге, которые привели к серьезным сбоям в расписании движения поездов. Ответственность за произошедшее взяла на себя ультралевая организация No JO («Нет Олимпиаде»).

Террористы повредили телефонную сеть во&nbsp;время Олимпиады в&nbsp;Париже. По Олимпиаде ударила новая диверсия. Террористы атаковали телефонную сеть

10. Денис Казанский — о шпионаже на Играх-2024

Колумнист «СЭ» рассуждает о скандале на Олимпиаде в женском футболе. За слежку при помощи дрона за соперницами из Новой Зеландии сборная Канады была лишена шести очков и оштрафована на крупную сумму, а виновные тренеры дисквалифицированы на год. «Что такого особенного могла узнать главный тренер за день до игры?» — задается вопросом Денис Казанский.

Футболистки сборных Канады и&nbsp;Новой Зеландии перед матчем Олимпиады в&nbsp;Париже. Игры шпионов. Новая колонка Казанского — о дронах и чужих секретах

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