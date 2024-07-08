Франция проголосовала против правых. Как это повлияет на Олимпиаду?

Политический разбор на «СЭ».

«Спорт-Экспресс» — издание о спорте, но не писать про нашумевшие внеочередные парламентские выборы во Франции за 18 дней до открытия Олимпиады было бы странно — с учетом их резонанса и результатов. Тем более что прошедший в воскресенье второй тур очень напоминал спортивный матч — болельщики партий собрались на разных площадях Парижа (и, конечно, немного побили витрины), до объявления результатов велся обратный отсчет, а потом всю ночь обсуждали результаты и «судейство». Красивая графика, увлекательный рост столбиков по ходу ночи... Это точно интереснее игры сборной Франции по футболу на Евро. Наконец, мало что могло так повлиять на Олимпийские игры, как результат выборов. И возможно, наоборот, именно они станут фактором разрешения тупика, в который рискует зайти страна — но вряд ли дойдет.

Как закончились выборы?

Во втором туре произошла сенсация — выиграл «Новый народный фронт», который объединяет несколько левых партий, от коммунистов и сильно левых радикалов до умеренных социалистов и экологов (182 места из 577). Второе место — и это тоже сенсация — заняла коалиция Эммануэля Макрона «Вместе» (163). И только третьим финишировало «Национальное объединение» Марин Ле Пен (143), те самые ультраправые, которыми регулярно пугают французов и которых обвиняют в дружбе с Россией. Националисты выиграли с весомым преимуществом первый тур, но упустили его через неделю.

Почему? Это особенность французской системы выборов. Люди голосуют не за партии, а за конкретного кандидата в каждом из 577 округов. Во второй тур выходят все, кто набрал более 12,5% в первом (если никто не выиграл сразу, набрав более 50%).

И когда оказалось, что националисты имеют реальный шанс получить большинство в парламенте, их главные соперники — левые и сторонники Макрона — стали объединяться, снимать кандидатуры в пользу друг друга, чтобы «поставить заслон и спасти Республику». Такое хитрое голосование сработало. Хотя так ли угрожала ситуация стране, никто не проверял и проверять не хочет. Короче, много где националисты улучшили результат, набрали 40%, 45% и даже 49% - но проиграли.

Что теперь произойдет, и как результат влияет на Олимпиаду?

И тем не менее Национальная Ассамблея разделилась практически на три равные части между левыми, центром (макронисты) и правыми, и в ближайшие недели и месяцы предстоит выходить из тупика. Объявив досрочные выборы, Макрон действительно остановил продвижение ультраправых. Но точно не выиграл и теперь вынужден искать коалиции, чтобы реализовывать свою политику.

Фото Reuters

Самый ожидаемый вариант — затяжка времени и сохранение действующего правительства Габриэля Атталя, самого молодого в истории премьер-министра (вступил в должность в 34 года). Он формально подал в отставку, но заявил, что готов работать, сколько потребуется до формирования нового правительства. На его кресло претендуют и левые, которые все же выиграли выборы и должны иметь право первой попытки. Но среди сторонников Макрона есть предложение набрать по крупицам коалицию самим, взяв к себе умеренных из выигравших левых и добавив республиканцев, которые стали четвертыми с 50 местами.

Есть вариант правительства меньшинства, которое будет набирать большинство от закона к закону — так было последние два года, но тогда макронистам не хватало всего 50 голосов, а не 130, как сейчас. Франция — президентская республика, и иногда правительство может прибегнуть к статье 49.3 Конституции и принять закон без парламента, если тот не объявит вотум недоверия. Еще один вариант — техническое правительство без партийной окраски, которое просто будет обеспечивать функционирование системы.

Что точно исключено Конституцией — новые выборы. В течение года должна работать действующая Ассамблея.

Олимпиаду, которая открывается 26 июля, а стартует уже 24-го, политики точно будут держать в уме. Чтобы понять влияние Игр на французское общество, достаточно было услышать речь Атталя о своей отставке: «Франция готовится принять весь мир через несколько недель, поэтому, разумеется, я продолжу выполнять свои функции столько, сколько потребует дело». У Макрона также нет обязательств немедленно принять отставку премьера, особенно в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Но в Конституции ничего не говорится отдельно в отношении Олимпиады. Как вы можете видеть, за Игры волнуются и их обсуждают.

Не все помнят, что после Олимпиады проходит еще и Паралимпиада, а она заканчивается 8 сентября — это уже два месяца от текущей даты. А для приема паралимпийцев тоже не помешает стабильность в организационных процессах.

По большому счету ждать какой-то дезорганизации и развала Олимпиады из-за нюансов демократии не стоит. Оргкомитет Игр не меняется, главное, что ему нужно, так это координация с МВД, а действующий министр Дарманен (который отказывал российским волонтерам) через выборы в своем округе победил. Удивительный сценарий с приходом к власти правых, ростом насилия на улицах и невероятным приглашением россиян на Олимпиаду новым правительством также не реализовался. А на днях, к примеру, на востоке Парижа открылся самый большой полевой лагерь французской армии со времен Второй мировой — и возможная смена министра обороны тоже этому не помешала.

В общем, Франция в очередной раз удержалась и на Олимпиаде вразнос не пойдет. А после нее — хоть потоп, как говорила фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур.