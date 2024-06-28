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Париж-2024

Сегодня, 15:45

Соблюдайте вашу конституцию. МОК превратил отбор россиян и белорусов по своим же критериям в «черный ящик»

МОК объявил имена россиян, получивших приглашения на Олимпиаду-2024
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
МОК допустит некоторых спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде.
Фото Global Look Press
Российский теннисист Карен Хачанов
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Чем руководствуются в Международном олимпийском комитете при допуске нейтралов, не всегда понятно — и это плохо для всех сторон.

До старта Олимпиады в Париже осталось менее месяца, а российская и белорусская сборные только начинают приобретать хоть какие-то очертания. И происходит это весьма непредсказуемо. Что точно ясно — установив систему отбора нейтральных спортсменов на Игры и довольно четко прописав критерии (пусть и критикуемые многими в России), МОК не пошел до конца — и не сделал их применение прозрачным. К чему это ведет и что можно было сделать?

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Кто едет в Париж от России

На данный момент по количеству приглашений Россия и Белоруссия идут довольно плотно — 21:17. Напомним, решает, пригласить ли представителей команды AIN (Индивидуальных нейтральных атлетов), специальная комиссия с участием легендарного испанского баскетболиста Пау Газоля — мы подробно писали о ней здесь.

На данный момент у россиян в списке восемь теннисистов, это:

  • Даниил Медведев
  • Роман Сафиуллин
  • Павел Котов
  • Аслан Карацев
  • Екатерина Александрова
  • Мирра Андреева
  • Вероника Кудерметова
  • Диана Шнайдер

Даже в теннисе отбор окутан завесой тайны — Карен Хачанов не то не одобрен олимпийской комиссией, не то снялся сам по состоянию здоровья. Достоверно мы это узнаем, возможно, после Игр, а может, никогда.

Также допущены борцы, но большая часть — неосновной состав:

  • Начин Монгуш
  • Шамиль Мамедов
  • Арслан Багаев
  • Абдулла Курбанов
  • Алан Остаев
  • Магомед Муртазалиев
  • Наталья Малышева
  • Вероника Чумикова
  • Алина Касабиева
  • Елизавета Петлякова

Позже стало известно о снятии Чумиковой из-за травмы. Возможна ли ее замена — пока непонятно, но рассчитывать на это не стоит.

Также в составе одобренных три велогонщика:

  • Александр Власов — будет заменен после его отказа из-за плотного графика и не подходящей трассы на Глеба Сырицу
  • Тамара Дронова
  • Алена Иванченко

Наконец, выступит в Париже батутистка Анжела Бладцева.

Фото AFP

Кто едет в Париж от Белоруссии

Если с россиянами все более-менее понятно, то намного запутаннее ситуация с белорусами. Их отстранение в принципе вызывает больше вопросов, а выбор комиссии в некоторых видах спорта привел к нотам протеста.

Приглашения получили на данный момент 17 белорусских спортсменов, но доедут до Парижа не все из них. Вот как на данный момент выглядит заявка наших соседей.

  • Велоспорт: Анна Терех
  • Прыжки на батуте: Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская
  • Тяжелая атлетика: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов
  • Борьба: Егор Акулич, Владислав Козлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский, Виолетта Ребикова, Кристина Сазыкина
  • Теннис: Виктория Азаренко, Арина Соболенко
  • Стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова
  • Гребля: Евгений Золотой, Татьяна Климович

Некоторых белорусов «завернули». Речь о пятиборках Марии Гнедчик и Анастасии Прокопенко и стрелке Владиславе Демеше. Однако по этим решениям удивления нет — легко гуглится, что все они имеют или имели отношение к Вооруженным силам Беларуси. Скорее приятно удивляет лояльность соответствующих федераций, которые не стали чинить препятствий на этапе заявки.

Параллельно пошли первые отказы. На Олимпиаду не поедет звезда мирового тенниса Арина Соболенко, но главные странности коснулись белорусской борьбы. Белорусской федерации не понравилось, что из 10 поданных в МОК заявок именно тех спортсменов, которые завоевали лицензии, комиссия по допуску одобрила лишь одну. Это взбесило белорусов, которые хотели сохранить приоритет в определении делегатов в Париж, поэтому... они не стали делать замен, а послали на Игры только одного Хаслаханова — просто потому что это единственное совпадение в двух списках.

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— Как НОК (Национальный олимпийский комитет. — Прим. «СЭ») озвучивал ранее в своей позиции в отношении списка приглашенных атлетов 15 июня, окончательное решение о том, кто поедет на Олимпиаду в Париж, принималось НОК совместно с министерством спорта и туризма, федерацией и спортсменами. При этом одним из основных объективных принципов был такой: должны выступать только те, кто смог завоевать лицензию на Игры в жестких, ограниченных и дискриминационных условиях, которые сложились в мировом спорте на сегодняшний день.

В соответствии с вышеизложенным было принято решение подтвердить квоту Абубакара Хаслаханова, который завоевал олимпийскую лицензию на сентябрьском чемпионате мира в Белграде. Белорусская федерация борьбы разочарована ситуацией, которая складывается вокруг наших спортсменов в МОК, — заявили в Белоруссии.

Другими словами, если в некоторых видах спорта, где россияне уперлись и отказались бороться за квоты, белорусы их взяли, то в борьбе произошла обратная история. Россия согласилась на вариант МОК, в отличие от соседей.

Олимпийские кольца на Эйфелевой башне в Париже
Фото Reuters

Что не так с отбором?

Если мы оставим в стороне саму суть критериев — от георгиевской ленты до попадания в кадр флага, — то МОК сам подрывает свои же попытки показать, что Олимпиада открыта для всех (об этом усиленно говорит и президент Франции Макрон). С того момента как в марте 2023 года МОК рекомендовал возвращать россиян, его политика напоминает принцип «шаг вперед, два назад». Если в России и Белоруссии вроде бы приняли принципиальное решение не изолироваться и не уходить окончательно в Игры БРИКС и СНГ, а согласиться на критерии МОК, то сам комитет своими решениями только усиливает рессентимент и позиции ястребов в этих странах.

Какой смысл спортсмену хранить мечту об Олимпиаде, если ему даже не объясняют причину недопуска? Даже фраза напротив решения «атлет опубликовал такого-то числа в соцсетях несоответствующую фотографию» или «спортсменка состоит в ЦСКА» делала бы процесс отбора намного более показательным и доказательным. Впрочем, допуск россиян до Олимпиады не был прозрачен и перед Рио-2016, и перед Пхенчханом-2018, так что удивляться тут нечему.

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«СЭ» (без особой надежды) направил запрос в МОК с просьбой разъяснить принципы работы комиссии. Потому что пока критерии допуска на Олимпиаду не шибко понятнее принципов отбора иностранцев на Игры БРИКС.

Олимпиада
МОК
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