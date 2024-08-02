Франция боится инцидентов на Олимпиаде из-за убийства лидера ХАМАС. Усилены меры безопасности

Во Франции не исключают инцидентов на Олимпиаде из-за убийства лидера ХАМАС

«Риск реален».

В пятницу, 2 августа, власти Франции распорядились о введении дополнительных мер безопасности на еврейских объектах по всей стране. Они заявили об опасности нападений в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в своем послании региональным префектам подчеркнул необходимость «немедленного усиления» защиты.

— Риск совершения определенных действий реален, — сказал он в заявлении, которое цитирует AFP.

Дарманен сделал акцент на том, что «многие граждане Израиля находятся на нашей территории из-за Олимпийских игр».

Как уточняет AFP, еврейское население Франции является крупнейшим в Европе и третьим по численности в мире после собственно Израиля и США. В Третьей республике также проживает самая многочисленная мусульманская община на континенте.

Фото Global Look Press

Дарманен приказал полиции, жандармам и военным «безотлагательно» мобилизоваться, чтобы гарантировать защиту «стратегических мест, часто посещаемых нашими еврейскими соотечественниками, особенно во время религиозных служб».

Кроме того, Франция настоятельно призвала своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.

Исмаил Хания был палестинским политическим деятелем и главой политбюро ХАМАС. Его убили 31 июля вследствие ракетного удара по резиденции в Тегеране.

Ранее в пятницу в Катаре прошли похороны Хании. Его смерть спровоцировала волну призывов к мести и подняла вопросы о дальнейшей жизнеспособности любых посреднических переговоров, направленных на прекращение войны между ХАМАС и Израилем. Движение ХАМАС призвало арабский мир организовать «день гнева» в пятницу. Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Хании и пообещали ответный удар.