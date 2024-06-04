В Париже протестуют против олимпийской социальной чистки. Речь о правах бездомных, мигрантов и проституток

Правозащитным группам не нравится, как власти решают проблемы.

Перед каждой Олимпиадой или другим крупным международным событием города-хозяева основательно приводят в порядок. Часто в рамках подобного капитального преобразования происходит и так называемая «социальная очистка». Это процесс, когда с улиц убирают нежелательных элементов — попрошаек, бездомных, работниц секс-индустрии и других. Подобная «чистка» сейчас происходит и в Париже, из-за чего группа «Другая сторона медали», которая объединяет 80 благотворительных организаций, бьет тревогу. Согласно недавнему отчету группы, Олимпиада-2024 оказалась ничем не лучше предыдущих.

«Мы надеялись, что эти Игры будут отличаться от предыдущих, и в течении длительного периода времени вносили предложения по этому поводу. Сегодня мы можем заявить, что Париж-2024 не будет ничем другим и серьезно ускорит изоляцию наиболее уязвимых слоев населения», — говорится в докладе организации.

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Чистый Париж

В опубликованном отчете осуждаются действия французской полиции по очистке улиц от нежелательных элементов, а также приводятся некоторые цифры. Так в докладе говорится, что в 2024-м в столице Франции провели 26 операций по ликвидациям лагерей для мигрантов. Также с прошлого апреля было расчищено 10 сквотов — незанятые здания, которые самовольно заселяют люди, не являющиеся его юридическими собственниками или арендаторами. Одним из крупнейших зачищенных сквотов стал бывший завод рядом с Олимпийской деревней, где проживали почти 2000 человек.

Также сообщается, что в районах города, которые часто используют работники секс-индустрии, наблюдается усиленное давление полиции. У людей проверяют документы, задерживают и тоже выселяют из столицы.

Задержанных бездомных, сквоттеров, мигрантов отправляют в приюты, которые находятся в других регионах Франции за пределами Парижа. Власти уверяют, что подобные действия совершаются в соответствии с политикой по снижению жилищного давления в столице. Однако благотворительные организации сомневаются в этом, так как темп зачистки в последнее время вырос.

«Мы насчитали 12500 человек, выселенных в этом году из Иль-де-Франс (историческая область Франции, которая примет большинство соревнований Олимпиады-2024). Это все люди, которых можно встретить на улице или в ненадежном жилье: бездомные, иностранцы, живущие в палатках, сквоттеры, люди, идентифицированные как цыгане, люди, употребляющие наркотики, или проститутки, оказавшиеся на улице... На самом деле, это самые уязвимые люди в нашем обществе, которые оказываются изгнанными за пределы парижского общественного пространства, чтобы они были менее заметны», — заявил в эфире телеканала RMC представитель благотворительной организации «Врачи мира», которая входит в группу «Другая сторона медали», Поль Алози.

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Вопросы не по адресу

Группа «Другая сторона медали» не ограничивается только отчетом. Благотворительными организациями, которые защищают затрагиваемые слои общества, была организована серия акций протестов. Так, например, спроецировали надпись «Мы не готовы» на одну из главных достопримечательностей Парижа — Триумфальную арку. Также проекцию делали и на штаб-квартиру оргкомитета Олимпиады.

Организаторов Олимпиады попросили прокомментировать отчет группы «Другая сторона медали», но те ответили, что не несут ответственность за социальную политику или полицейскую деятельность, так что претензия не по адресу. При этом представители благотворительных групп уверяют, что не пытаются каким-либо образом дискредитировать предстоящее спортивное событие. «Этот отчет не является нападками на Олимпийские игры. Скорее, это призыв к уважению основных прав человека», — уверяет Алози.

Тем не менее, отчет группы привлек внимание других правозащитников. Среди них оказался и специальный докладчик ООН по праву на достаточное жилье Балакришнан Раджагопал: «Выселения с целью украсить Париж перед Олимпийскими играми аналогичны тому, что сделали Китай, Индия и многие другие страны перед своими мегасобытиями. Чем Франция оправдывает это?», — написал он в соцсетях.

Власти уверяют, что относятся к проблеме серьезно, но благотворительные организации не видят всей картины. Сообщается, что приюты для экстренных случаев и социальное жилье в Париже находятся под сильной нагрузкой, поэтому и приходится выселять людей за пределы города. Мест всем просто не хватает.

Правозащитники отвечают, что власти лишь «прячут бедность под ковром», а не решают проблему. Они уверяют, что мигрантам и другим переселенцам не помогают интегрироваться в общество, так как это делают в соседних странах — не учат французскому языку, не дают разрешения на работу. Поэтому многие покидают региональные приюты и возвращаются на улицы Парижа.