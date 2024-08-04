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Париж-2024

Сегодня, 13:00

«Святой престол опечален некоторыми сценами». О церемонии открытия Олимпиады наконец высказались и в Ватикане

В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады в Париже
Михаил Скрыль
Корреспондент
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Фото Reuters
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Руководители католической церкви выразили разочарование церемонией открытия летней Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония открытия Олимпиады в Париже оставила неоднозначное послевкусие с вытекающими скандалами вокруг пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи с участием дрэг-актеров. Постановка подверглась массовой критике. Дошло до угроз в адрес художественного руководителя церемонии Тома Жолли. За него пришлось вступиться даже президенту МОК Томасу Баху, который заявил, что организация решительно отвергает угрозы и травлю в отношении режиссера и других участников постановки.

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Пародию на «Тайную вечерю» обсуждали на разных уровнях. Высказывались чиновники, спортсмены, общественные деятели. Однако Ватикан долгое время воздерживался от комментариев. Официальное заявление от службы печати появилось только вечером 3 августа, более чем через неделю после завершения шоу. В нем выразили разочарование отдельными моментами церемонии открытия парижской Олимпиады.

— Святой престол был опечален некоторыми сценами во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может только присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий, — говорится в заявлении.

Фото Global Look Press

В Ватикане отметили, что на таких масштабных мероприятиях, как церемония открытия Олимпиады, не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений.

— На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения, — отметили в службе печати.

Церемония открытия Олимпийских игр в&nbsp;Париже. Хорошо, что церемонию открытия Олимпиады у нас не показывали — телевизоры сохранили. Колонка Аллы Шишкиной

Несмотря на масштабную критику, у церемонии открытия Олимпиады нашлись и сторонники. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна «показала свое настоящее лицо и смелость, сделав это с присущей ей художественной свободой». По мере развития Олимпиады акцент с пародии на «Тайную вечерю» сместился в сторону соревнований, успехов и неудач спортсменов и других скандалов. Однако после заявления Ватикана обсуждение может получить новый виток. Критика и недовольство в опубликованном документе читаются между строк.

Олимпиада
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