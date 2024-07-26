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Париж-2024

Сегодня, 16:45

«Париж — военная зона». Американский академик критикует Олимпиаду и призывает «избавиться от МОК»

Американский академик раскритиковал организацию Олимпиады в Париже
Гоша Чернов
Корреспондент
Полицейские патрулируют улицы Парижа накануне Олимпиады
Полицейские патрулируют улицы Парижа накануне Олимпиады.
Фото Reuters
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Вокруг Игр много проблем

В Париже продолжается подготовка к старту Олимпийских игр, и далеко не все довольны происходящим в столице Франции. В частности, преподаватель Тихоокеанского университета Орегона, американский публицист Жюль Бойкофф резко критикует Международный олимпийский комитет и правительство Франции за организацию соревнований. В интервью норвежскому изданию VG автор шести книг об Олимпийских играх отметил:

— Это самые политические Игры за последние десятилетия, — уверен Бойкофф. — Париж — военная зона. Даже в тихом районе, где мы живем, много полицейских. Когда мы вчера шли вдоль заборов по берегу Сены, нас остановили и забросали вопросами люди в форме.

Олимпийские кольца на&nbsp;фоне Эйфелевой башни в&nbsp;Париже. Нехватка продуктов, шпионаж при помощи дрона, ограбление аргентинского футболиста. Скандалы олимпийского Парижа

Толпы полиции

Беседа VG с американцем проходила в Париже, и авторы интервью подчеркивают, что во Франции сейчас «тотальный страх перед террором». По словам профессора, вокруг Игр хватает конфликтных ситуаций: участие Израиля, исключение России, недовольство работой МОК, политические активисты, волнения во внешней политике Франции, климатические вопросы и насильственное переселение людей в городе. VG приводит результаты недавнего опроса Французского института общественного мнения, согласно которому жители страны разделились в отношении к Олимпиаде: у 36% она вызывает безразличие, у 24% — тревогу, у 5% — гнев.

— Почему люди не должны злиться? — продолжает Бойкофф. — Многие магазины находятся за высокими заборами и должны оставаться закрытыми. Тезис о том, что туризм растет во время Олимпиады, некорректен. Это миф. Люди предпочитают держаться подальше от Игр из-за роста цен. Олимпийские игры по-прежнему довольно популярны. Люди смотрят их по телевизору. Но они уже не так популярны, если проводятся в твоем городе.

Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни в Париже
Фото Reuters

«МОК — олигархическая организация»

Бойкофф — экс-футболист, политолог и давний критик МОК. Перед переносом Игр в Токио на год он предполагал, что Япония занижает статистику по коронавирусу. В 2023 году американец в своих соцсетях высмеивал позицию Международного олимпийского комитета по допуску спортсменов из России и Белоруссии, назвав его решение лицемерным. В мае 2024 года профессор раскритиковал МОК за отказ выдать аккредитации российским и белорусским волонтерам на парижскую Олимпиаду, написав: «Дискриминация поднимает свою уродливую голову?»

В интервью VG Бойкофф высказался за радикальные перемены и отмену МОК:

— Я думаю, пришло время избавиться от МОК в нынешнем виде. Говоря о нем, возникает вопрос: как можно повлиять на ситуацию внутри него извне? Это олигархическая организация, не подотчетная никому извне. Если мы хотим, чтобы МОК выжил, нам нужно найти решения, которые сделают его подотчетным кому-то. Но это сложно, потому что МОК находится на своем собственном острове, и его обитателям нравится, как они живут.

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Американец также считает, что в перспективе желающих принять Олимпийские игры у себя будет все меньше, а сам МОК должен учитывать мнение жителей города при организации соревнований:

— На сегодня система слишком недемократична, — заключает Бойкофф.

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