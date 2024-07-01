«Страна погружается в хаос». За месяц до Олимпиады во Франции беспорядки и политическая турбулентность

Наполеоновским планам светит фанера над Парижем.

В воскресенье во Франции прошли внеочередные парламентские выборы, которые повергли страну, особенно ее часть населения с левыми взглядами, в шок. Заголовки в стиле «Франция погружается в хаос», «Шок и неопределенность» — на всех передовицах.

Первый тур выиграла правая партия «Национальное объединение» (Rassemblement National, RN) Марин Ле Пен, через неделю состоится второй тур, и наблюдать за ним не менее интересно, чем за футбольным Евро-2024. Правые претендуют на число мест, близкое к абсолютному большинству, что делает президента Франции Эммануэля Макрона «хромой уткой» и полностью меняет вектор развития Пятой республики. В последнее время много говорят о правом повороте в Европе, но ни в одной крупной стране Европы правые не брали власть в единоличные руки.

Это может повлиять в том числе на мировой спорт, а опосредованно — даже на российский. «СЭ» тезисно разбирает ситуацию.

Почему выборы так важны?

Очень просто — через месяц в Париже и других городах страны состоится Олимпиада, а уже после первого тура на улицы Парижа вышли различные левые силы с мигрантами и в гневе устроили погромы. Второй тур, по итогам которого состоится окончательное распределение мандатов, — через неделю 7 июля. Старт Олимпиады — 26 июля.

Зачем вообще Макрон объявил выборы в преддверии Олимпиады — отдельная загадка. Его даже критиковала министр спорта собственного правительства Амели Удеа-Кастера: «Досрочные парламентские выборы представляют собой вызов имиджу нашей страны. Наша обязанность — предвидеть риски, которые могут возникнуть на следующий день после выборов или в период между окончанием выборов и началом Олимпиады. Риск насилия, конечно, является одним из главных, которые мы особенно стараемся предотвратить. Точно так же мы очень внимательно относимся к предотвращению рисков на социальном уровне».

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Макрон пошел ва-банк после разгромной победы партии Ле Пен на выборах в Европейский парламент и решил сыграть на опережение, надеясь, что реальная перспектива прихода Ле Пен к власти ужаснет избирателей. Олимпиада в данном нарративе тоже использовалась в стиле «коней на переправе не меняют». Макрон говорил, что надеется — «французы на выборах в законодательные органы будут учитывать Олимпиаду и не выберут не совсем готовых лидеров — чтобы Игры не выглядели плохо».

В итоге получается пока как раз хуже. Та же Удеа-Кастера предупреждала: «Итоги выборов могут представлять риск для проведения Игр: нужно учитывать возможное избрание людей, которые не были причастны к подготовке Олимпиады и не смогут быстро включиться в ее организацию».

Коротко по результатам: во Франции выбирают депутатов в 577 округах, партийных списков нет. В первом туре партия Ле Пен и союзники выиграли 38 мест (то есть кандидат сразу набрал более 50%), блок левых — 32, партия Макрона — всего 2. Если победитель не определился, во второй тур проходят все кандидаты, кто набрал более 12,5% в первом. Теперь главная интрига — сумеют ли объединиться все силы против лидирующих в большинстве округов представителей RN.

Батл футболистов и националистов

Пока Олимпиада не началась и Париж только приводят в порядок, выселяя бомжей и пытаясь очистить Сену от фекалий, весь французский народ следит за чемпионатом Европы по футболу. По теме многонациональной сборной Франции у правых и футболистов давние претензии друг к другу, а в этот раз случился настоящий обмен колкостями.

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе на пресс-конференции перед стартом Евро намеками высказался в поддержку Эммануэля Макрона: «К власти могут прийти экстремисты, но у нас есть возможность определить свое будущее. Я призываю всех молодых людей пойти и проголосовать, чтобы осознать всю важность ситуации. Надеюсь, что мой голос донесется до всех». Его же поддержал Маркус Тюрам.

Из лагеря правых последовал ответ — от молодого кандидата в премьер-министры 27-летнего Жордана Барделля (что интересно, у того итальянские и алжирские корни):

— Мне горько видеть, когда путешествующие на частных самолетах спортсмены-мультимиллионеры пытаются учить тех, кто едва сводит концы с концами, зарабатывая € 1400 в месяц и не чувствуя себя в безопасности. У них нет возможности жить в районах, охраняемых сотрудниками службы безопасности, — сказал Барделля.

Справедливости ради — Мбаппе как раз вырос в одном из таких районов. Правда, вряд ли живет и будет жить в нем теперь, особенно после переезда в Мадрид.

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Есть ли интерес России?

Отчасти неприятно для России, что выборы кончатся лишь за две недели до старта Олимпиады. Будь до нее полгода, возможно, шансов поехать чуть более внушительной делегацией в Париж стало бы больше. «Национальное объединение» — самая пророссийская партия из участвующих в выборах. Она точно не за Россию в конфликте на Украине, но, если угодно, наименее радикально против. Если представить, что новым министром спорта, к примеру, стал представитель RN, а то и глава правительства — позиция Франции по участию россиян в Олимпиаде стала бы лояльнее.

Но интересно, что один из российских спортсменов, представляющих вид спорта, в котором наши будут на Олимпиаде, сказал о решениях МОК так: «Комментировать нечего. Стартовые списки станут реально известны только в утро начала соревнований». Значит, какие-то переговоры все же идут?

И уж точно в будущем, в отличие от британцев или чехов, французы вряд ли будут чинить препятствия для участия россиян в международных турнирах на территории своей страны.

Безопасность под угрозой

Не будем забывать, что французы полны решимости провести церемонию открытия Олимпиады на набережных Сены в присутствии 600 тысяч зрителей. Перемена политического ландшафта станет еще одной угрозой этим Играм — наверняка недовольные итогами выборов попытаются показать свой «антифашизм». Хотя Барделля, в свою очередь, уже заявил, что не собирается ничего менять в организации Игр в случае победы. Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс призвала к олимпийскому перемирию внутри страны, а войска — к обеспечению безопасности, несмотря на политическую турбулентность.

Французы между тем не слишком заинтересованы в домашних Играх. В середине марта соцопросы показывали, что только 37% жителей Франции «с нетерпением ждали» этого события. Судя по всему, сейчас подсчет мест в Национальной Ассамблее заботит французов сильнее, чем подсчет медалей.

8 июля истекает дедлайн по согласованию списков участников Олимпиады и 8 июля определится глава правительства Франции. Вероятно, эти два события для Игр станут равнозначными.