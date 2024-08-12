«Все, кто не верил в Олимпиаду, оказались неправы». Макрон ответил хейтерам Игр

Президент Франции гордится Олимпиадой, несмотря ни на что.

11 августа в Париже завершились Олимпийские игры. Президент Франции Эмманюэль Макрон подвел итоги турнира, его слова приводит L'equipe. Французский лидер остался горд прошедшим турниром и не склонен драматизировать те отрицательные моменты, о которые в последние две недели писали все мировые СМИ.

«На Играх только один проигравший: это дух неудачи, — высказался Макрон. — Все, кто не верил в Игры, оказались неправы как в вопросах организации, так и спорта. В глубине души меня тронула способность французов к энтузиазму и эмоциям».

Вероятно, два самых скандальных эпизода Олимпиады — церемония открытия и соревнования в загрязненной Сене — тоже вызвали восхищение президента. Макрон в целом остался крайне доволен организацией самого масштабного спортивного форума. По его словам, Игры стали возможны благодаря слаженной работе оргкомитета, полиции и 45 тысяч волонтеров. «Это был прекрасный момент, полный смелости и французского духа», — прокомментировал политик.

Макрон выделил спортивный успех Франции — страна финишировала пятой в общем зачете с 16 золотыми медалями, что является лучшим результатом с Олимпиады 1900 года. «Также это успех наших атлетов, ведь мы закончили в топ-5», — похвалил спортсменов Макрон.

Фото Global Look Press

Президент поделился ожиданиями от Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Он уверен, что эти соревнования тоже будут популярны среди зрителей. «Спорт, как и культура, это легитимные инвестиции, мы не должны на них экономить», — считает Макрон.

Также политик напомнил, как стране важно сохранять единство и работать совместно. Особенно это актуально на фоне политических соперничеств, которые обострились в стране во время парламентских выборов, прошедших 30 июня и 7 июля. Коалиция «Вместе за Республику», в которую входит партия президента «Возрождение», заняла на них второе место.

«Государственными службами, органами местного самоуправления, спортивными объединениями и федерациями была проделана огромная работа. Это демонстрация того, что объединенная Франция способна делать великие вещи», — подытожил Макрон.

Напомним, что, помимо проблем с качеством воды в Сене и с содержанием церемонии открытия, во время Олимпиады спортсмены массово жаловались на качество питания в олимпийской деревне, отсутствие кондиционеров и логистические трудности. Из-за действий левых радикалов во время Игр произошли акты саботажа на железнодорожном транспорте и на линиях связи. А парижане жаловались на сложности с передвижением по городу из-за повышенных мер безопасности.