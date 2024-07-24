Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Ответы на основные вопросы о предстоящей летней Олимпиаде.

Где и когда пройдут летние Олимпийские игры 2024

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования состоятся в столице Франции — Париже. Всего будет задействовано 36 спортивных объектов.

14 из них находятся в радиусе 10 километров от Олимпийской деревни, которая расположена всего в 15 минутах от центра и знаменитых достопримечательностей, таких как Эйфелева башня и Большой дворец. Часть соревнований состоится в прилегающих к Парижу департаментах Ле-Ивелин, Сена и Марна, О-де-Сен и Сена-Сен-Дени, еще часть — в других городах Франции.

Матчи футбольного турнира примут Бордо, Нант, Лион, Сент-Этьен, Ницца и Марсель. В Марселе также пройдут соревнования по парусному спорту, а турнир серфингистов намечен в Теахупоо на Таити.

Фото Global Look Press

Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже

Мероприятие в часть открытия XXXIII летней Олимпиады-2024 состоится в пятницу, 26 июля. Впервые в истории церемония пройдет не в чаше стадиона, а на фоне знаковых достопримечательностей столицы Франции Парижа — на набережной реки Сены. Делегации спортсменов проплывут на лодках по 6-километровому маршруту акватории.

Все суда команд будут оборудованы камерами, чтобы зрители, наблюдающие за церемонией по телевизионной или интернет-трансляции, могли увидеть их. Около 10 тысяч атлетов пересекут центр Парижа по реке с востока на запад до Трокадеро, где состоится остальная часть церемонии и финальное шоу открытия.

Главным режиссером шоу стал известный французский драматург Томас Джолли.

Начало церемонии открытия Игр в Париже — в 20.30 по московскому времени.

Какие виды спорта на летних Олимпийских играх 2024

На Играх в Париже будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта. 28 дисциплин считаются основными, еще четыре добавлены в качестве дополнительных. Спортсмены выступят в турнирах по следующим видам спорта:

академическая гребля

бадминтон

баскетбол

баскетбол 3x3

бокс

борьба вольная

борьба греко-римская

брейкинг

велоспорт на треке

велоспорт на шоссе

BMX мотокросс

BMX фристайл

водное поло

волейбол

гандбол

гольф

гребля на байдарках и каноэ

гребной слалом

дзюдо

конный спорт

легкая атлетика

маунтинбайк

настольный теннис

парусный спорт

плавание

плавание на открытой воде

пляжный волейбол

прыжки в воду

прыжки на батуте

регби-7

серфинг

синхронное плавание

скалолазание

скейтбординг

современное пятиборье

спортивная гимнастика

стрельба стендовая

стрельба из лука

стрельба пулевая

теннис

триатлон

тхэквондо

тяжелая атлетика

фехтование

футбол

хоккей на траве

художественная гимнастика

Новые виды спорта на летних Олимпийских играх 2024

На Олимпиаде в Париже в 2024 году дебютирует только один вид спорта — это брейкинг. В этой дисциплине разыграют два комплекта наград — в мужских и женских сольных соревнованиях. В соревнованиях примут участие по 16 спортсменов, которые будут импровизировать под бит диджея.

Брейк-данс является одним из четырех дополнительных видов спорта на Олимпиаде во Франции. В число таких дисциплин также вошли серфинг, скалолазание и скейтбординг (эти три вида уже входили в программу Токио-2020).

Расписание летних Олимпийских игр 2024

Расписание соревнований Олимпийских игр было представлено 25 июля 2022 года. Итоговый календарь проведения турниров может измениться вплоть до окончания Олимпиады. Даты и время стартов на открытом воздухе зависят от погодных условий.

Олимпийские игры начнутся в среду, 24 июля: в этот день стартуют квалификации в нескольких видах спорта.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже состоится в пятницу, 26 июля.

Первые медали будут разыграны в субботу, 27 июля. В этот день победители и призеры будут определены в велоспорте на шоссе, дзюдо, плавании, прыжках в воду, регби, скейтбординге, стрельбе и фехтовании.

Розыгрыш медалей в турнире по плаванию пройдет с 27 июля по 4 августа, на открытой воде запланирован на 8 и 9 августа, в легкой атлетике — с 1 по 11 августа, в спортивной гимнастике — с 29 июля по 5 августа.

Медальные дни в теннисе — со 2 по 4 августа, в батуте — 2 августа, в велошоссе — 27 июля, 3 и 4 августа, для каноистов — с 8 по 10 августа

Финалы в футболе (мужчины и женщины) — 9 и 10 августа, баскетболе (мужчины, женщины), волейболе (мужчины и женщины) и гандболе (мужчины и женщины) — 10 и 11 августа.

Церемония закрытия пройдет в воскресенье, 11 августа.

Полностью календарь по дням и видам спортам, а также медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ». Медальный зачет Игр-2024 в Париже доступен на этой странице.

Россия на летних Олимпийских играх 2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и только индивидуальных атлетов. К участию в соревнованиях не допускаются представители командных видов спорта, а также клубов силовых ведомств (ЦСКА, «Динамо»).

Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий и прохождении процедуры допуска. Свое одобрение дают международные федерации по видам спорта и комиссия МОК.

Состав команды России на Олимпиаде 2024 в Париже

Ряд российских спортсменов получили допуск и приняли решение стартовать в Париже, ряд — отклонили приглашение, а ряд — получили отказ. Всего в окончательном списке россиян — участников Олимпийских игр-2024 15 спортсменов.

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина. Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Анжела Бладцева. Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко.

Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко. Плавание: Евгений Сомов.

Главные фавориты и медальный прогноз Олимпиады 2024

По прогнозу известного агентства Gracenote на июль, основная борьба за лидерство в общем медальном зачете на Играх в Париже будет между сборными США и Китаем. По общему числу медалей ожидается безоговорочная победа американцев — 123 против 87, а по количеству золота намечается большая интрига — у американцев ожидается 37 наград высшей пробы, у Китая — 36, у Франции — 29.

На отложенной на год Олимпиаде-2020 в Токио летом 2021 года у США было 39 первых мест и 113 медалей всего.

Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже

Мероприятие в честь закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет 11 августа 2024 года на стадионе «Стад де Франс», где до этого будут проводиться соревнования по легкой атлетике, параатлетике и регби во время Игр. Художественным руководителем церемонии стал режиссер-постановщик Томас Джолли.

По информации RMC Sport, одной из приглашенных звезд станет актер Том Круз. Он уже участвовал в подобных мероприятиях — в 2004 году актер пронес олимпийский огонь в Лос-Анджелесе в рамках всемирной эстафеты перед Играми в Афинах.

Фото Global Look Press

Где смотреть и кто покажет трансляции Олимпиады 2024

По информации РБК, Первый канал и входящий в государственный холдинг ВГТРК канал «Россия 1» не будут транслировать Олимпийские игры в Париже. Телеканал «Матч ТВ» ждал позиции ОКР и Минспорта по показу олимпийских соревнований с участием российских спортсменов.

На федеральном телевидении трансляции Олимпиады не значатся. Онлайн-платформы и соцсети также не станут показывать Игры-2024. В частности, в онлайн-кинотеатре Okko сообщили, что не планировали приобретать права, не стал этого делать и холдинг VK.

Трансляции Олимпиады в Париже могут появиться в тематических группах соцсети «ВКонтакте», показывающих другие матчи и соревнования, на которые в России ни у кого нет прав.

За неделю до старта Олимпиады на сайте МОК в качестве интернет-транслятора соревнований на Россию значился портал Международного олимпийского комитета организации. Однако на неделе открытия Игр эта строчка с ресурса исчезла. Вопрос о легальном показе олимпийских состязаний Парижа остался открытым.

Фото AFP

Где пройдут следующие Олимпийские игры

Следующая Олимпиада в 2026 году будет зимней. Она состоится в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Местом проведения следующих летних Игр 2028 года выбран Лос-Анджелес, США. Летние Олимпийские игры в 2032 году состоятся в австралийском городе Брисбен.

Организаторы зимних Олимпиад 2030 и 2034 годов будут объявлены на 142-й сессии МОК в Париже (Франция) с 23 по 24 июля. Для выборов столицы летних Олимпийских игр 2036 года идет процесс подтверждения и изучения заявок.