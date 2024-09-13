НОК Эфиопии обвиняют в торговле людьми. Неудача в Париже открыла глаза на ужасную правду

На фоне провального выступления вскрылись новые подробности давнего скандала.

Спорт в Африке — история специфическая, что доказывают хотя бы регулярные случаи домашнего насилия против звезд легкой атлетики Черного континента. Коррупция, допинговые скандалы, политические споры — чего только мы ни видели. Но история вокруг президента Олимпийского комитета Эфиопии выделяется даже в этом ряду. Доктора Ашебира Вольдегиоргиса обвиняют не в обычном должностном преступлении, а в торговле людьми. Впервые дело против Вольдегиоргиса открыли еще в 2016 году, однако Ашебир до сих пор возглавляет НОК своей страны и уходить в отставку не собирается. Вновь его прошлым заинтересовались этой осенью — на фоне неудачи Эфиопии на Играх-2024.

Неудача сборной Эфиопии дала почву обвинениям президента НОК

Эфиопия хоть и остается элитной сборной в мире легкой атлетики на средних и длинных дистанциях, но большим олимпийским уловом никогда не славилась. Однако к нескольким золотым от этой страны мы уже успели привыкнуть, как и к претензиям на победу в медальном зачете среди стран Африки. Но начиная с Рио-2016 каждая последующая Олимпиада для эфиопов проходит все менее триумфально. В Париже страна довольствовалась четырьмя медалями — золото Тамирата Толы в марафоне и три серебряные награды. На фоне не самого удачного выступления олимпийцев эфиопское общество задумалось о том, насколько местные спортивные власти справляются со своими обязанностями. Особое внимание уделили эфиопскому НОК и его президенту доктору Ашебиру Вольдегиоргису. Суд вновь рассмотрит дело этого функционера, причем обвиняют его в торговле людьми.

На скамейке подсудимых могут оказаться сразу четыре высших руководителя Олимпийского комитета Эфиопии, включая Вольдегиоргиса. Сам Олимпийский комитет Эфиопии также является одним из ответчиков. В иске, поданном легендарным стайером Хайле Гебреселассие вместе еще с одним олимпийским чемпионом Гезаге Аберой, федерацией бокса Эфиопии и федерацией тенниса Эфиопии, Олимпийский комитет страны называют той самой структурой, которая помогала незаконному вывозу подростков на черный рынок. Причем отдельно прописывается ответственность как лично Ашебира Вольдегиоргиса, так и его первых помощников — генерального секретаря Ато Давит Асфау и заместителя секретаря НОК Эфиопии Ато Гезахегна Вольде. Федеральный суд Эфиопии уже рассматривал похожий иск в мае 2016 года. Во время судебных прений было даже требование о приостановке деятельности НОК Эфиопии и снятии с Вольдегиоргиса всех полномочий, однако оно так и не было выполнено.

Ламеха Гирма из Эфиопии на Олимпиаде-2024. Фото Global Look Press

Провал польских олимпийцев также стал поводом для крупного расследования

Существенных доказательств против Ашебира восемь лет назад представлено не было, поэтому команда Вольдегиоргиса продолжила свою работу при полном игнорировании ситуации со стороны МОК. Однако текущая история, кажется, имеет куда больше шансов развития в серьезный скандал. Речь идет не о старых прегрешениях, а о свежих случаях, так что сбор доказательной базы будет куда более простым.

«Мы подозреваем, что ответчики были замешаны в торговле людьми перед Олимпиадой в Париже. Они использовали свои должности в Олимпийском комитете для личной выгоды», — сообщил в беседе с BBC адвокат истца Аялев Битане. Официально уголовные обвинения, связанные с торговлей людьми, Вольдегиоргису еще не предъявлены, однако соответствующие органы уже начали расследование. При этом, несмотря на запросы министерства культуры и спорта и управления федерального казначейства страны, Олимпийский комитет Эфиопии отказался пройти аудит.

Степень ответственности ответчиков может быть определена только на основе результатов независимого аудита. При этом сам факт того, что Ашебир был избран президентом НОК Эфиопии на третий срок подряд в обход установленных самим же НОК правил, демонстрирует ситуацию внутри организации. Кроме прочего, известно, что в голосовании за Вольдегиоргиса принимали участие люди, не имевшие права голоса. Никакой конкретики, в чем именно были замешаны эфиопские функционеры, пока нет, все-таки тайна следствия. И все же ситуация требует серьезного подхода. И любопытно, обратили бы на нее внимание, выступи эфиопская команда в столице Франции намного лучше?

Параллельно правительственное расследование о работе местного НОК начали и в Польше. Крупнейшие спонсоры разрывают контракты с польским олимпийским комитетом, а прокуратура ищет в финансовых документах НОК Польши признаки нецелевого расходования средств. Все это идет на фоне худшего выступления бело-красных олимпийцев с 1956 года. Провал стал маркетинговым ударом для партнеров, поэтому от сотрудничества уже отказались нефтяной гигант Orlen и железнодорожный PKP Intercity. При этом в августе премьер-министр страны Дональд Туск объявил о планах подать заявку на Олимпиаду 2036 года. И кажется, что момент для такого судьбоносного решения подобран явно не лучшим образом.