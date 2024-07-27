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Париж-2024

Сегодня, 15:45

«Прожекторы освещают облако пара». В чаше Олимпиады в Париже огонь — ненастоящий

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Момент зажжения олимпийского огня на открытии ОИ-2024.
Фото Reuters
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Впервые в истории пламя в чаше горит без топлива, в Париже планируют использовать только возобновляемую энергию.

26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр с традиционным зажжением чаши олимпийского огня. Чтобы исключить вредные для окружающей среды выбросы, на Играх-2024 впервые в истории пламя поддерживается не углеродным топливом.

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Французские дзюдоист Тедди Ринер и бегунья Мари Жозе-Перек замыкали эстафету олимпийского огня. Спортсмены зажгли олимпийский огонь в саду Тюильри недалеко от Лувра — до конца Игр он будет полыхать в воздухе на большом воздушном шаре. Источником пламени оказались электричество и вода, реализацию идеи обеспечил партнер Олимпиады компания Electricite de France.

Сам олимпийский огонь, по словам организаторов Игр, состоит из воды и света. Внутри воздушного шара находится кольцо пламени диаметром семь метров, по периметру которого находятся 40 электрических прожекторов. Они освещают облако пара — его выделяют 200 форсунков высокого давления. Механизм исключает использование ископаемого топлива и выброс углекислого газа. Конструкцию разработал Матье Леханнер.

Фото Reuters

«Партнер (Electricite de France. — Прим. «СЭ») помог организовать технологию без использования углеродного топлива для зажжения олимпийской чаши, — рассказал глава оргкомитета Игр Тони Эстанге. — Газа там нет: только водная струя и свет. Это позволит избежать использования нескольких тонн углеродного газа. Мы хотели создать символ низкоуглеродных Игр, чтобы сократить выброс газа в атмосферу».

Еще за несколько лет до Олимпиады в Париже организаторы заявили, что планируют использовать исключительно возобновляемые источники энергии и провести самые экологически чистые Игры в истории. Кроме безопасного огня в столице Франции появилось около тысячи километров велодорожек, а доступ ко всем олимпийским объектам обеспечивает общественный транспорт.

Фото Reuters

Также сами соревнования будут проводиться либо в уже существующих постройках, либо во временных. А объекты, построенные специально для Олимпиады, будут использоваться и после ее завершения. Изначально была сделана попытка обойтись в Олимпийской деревне без кондиционеров, но она провалилась из-за позиции делегаций разных стран.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Ранее во время Юношеских игр в целях экономии чашу гасили сразу после церемонии открытия и снова зажигали только на закрытии соревнований.

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