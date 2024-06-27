Американцы везут на Олимпиаду в Париж свои кондиционеры. Планы по «зеленой Олимпиаде» рушатся?

Экология против комфорта.

Мэр Парижа Анн Идальго старается использовать Олимпиаду в своем городе как шанс рассказать о своих убеждениях на весь мир. Опыт столицы Франции и правда как минимум нетривиален: тотальный запрет на электросамокаты, ограничение скорости в 30 км/ч для всех гражданских автомобилей в городской черте, стратегия «15-минутного города»... Транспортную доступность предстоит оценить уже после старта Игр. А вот экологическая повестка Идальго демонстрирует свои изъяны уже сейчас. До сих пор неясно, что с качеством воды в Сене, эксперты пишут о загрязненном воздухе в районе деревни Игр. А на днях и вовсе по концепции «зеленой Олимпиады» ударили переносные кондиционеры.

Зеленая повестка

Летняя Олимпиада, если только не проводить ее в отдаленных районах Канады, Норвегии, России или Аргентины, сопряжена с жаркой погодой. Порой экстремально жаркой. Лето 2024 года, по прогнозам метеорологов, в Европе будет едва ли не самым теплым в XXI веке. Поэтому решение Оргкомитета Игр-2024 отказаться от кондиционеров в попытках сократить количество выбросов углекислых газов вызывает удивление. Мэр Парижа Анн Идальго запретила их установку, вместо этого была продумана система вентиляции помещений, включающая в себя охлаждающие трубы под полом, поддерживающие температуру в помещении в диапазоне от +23 до +26 градусов Цельсия. Но это в теории. А как будет на практике, никто не знает, поэтому неудивительно, что ряд делегаций отказался от риска провести, возможно, самые важные дни в своей спортивной карьере в условиях непереносимой жары.

Первой сдалась олимпийская сборная США. Генеральный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета Соединенных Штатов Сара Хиршланд заявила в пятницу, что, хоть его сборная и ценит усилия, направленные на устойчивое развитие планеты, комитет будет поставлять кондиционеры для самого большого контингента спортсменов на летних Играх. «Как вы понимаете, это период, когда последовательность и предсказуемость имеют решающее значение для выступлений сборной США, — сказала Хиршланд. — В наших разговорах со спортсменами это было очень важным приоритетом, и спортсмены считали это важнейшим компонентом их работоспособности». Позднее стало известно, что американцы будут далеко не единственными, кто выбрал комфорт в противовес экологии. По данным Washington Post, Германия, Австралия, Италия, Канада и Великобритания также планируют привезти кондиционеры с собой, несмотря на формальный запрет от оргкомитета и призывы беречь природу.

Фото Global Look Press

Вентиляция воздуха и микроклимат в номере влияют на результаты

«Я хочу, чтобы парижские Игры были образцовыми с экологической точки зрения», — сказала мэр Парижа Анн Идальго о планах проведения Олимпийских игр. Кроме того, Идальго ссылается на статистику. По данным Международного энергетического агентства, менее одного из 10 домохозяйств в Европе имеют кондиционеры, а в Париже эти цифры еще ниже. Из 1,6 миллиарда кондиционеров, использовавшихся по всему миру в 2016 году, более половины находились в Китае (570 миллионов) и США (375 миллионов). При этом во всем Европейском союзе их было около 100 миллионов. Так что спортсмены по идее не будут терпеть большие неудобства, они испытают опыт лета среднестатистического парижанина. К тому же медианная температура в Париже 1 августа составляет 26 градусов по Цельсию. Оргкомитет Игр считает подобный вариант вполне комфортным и ставит себе цель удерживать микроклимат в номерах спортсменах не выше температуры воздуха на улице.

Однако далеко не все привыкли жить в условиях жары, тем более что для спортсменов вопрос условий в номерах вовсе не прихоть, а вполне себе доказанная профессиональная необходимость. Организм по-разному ведет себя в зависимости от различных условий внешней среды. Легкая прохлада помогает расслабиться и восстановиться, в то время как застоялый теплый воздух, наоборот, замедляет процессы восстановления. «Нам нужна высокопроизводительная среда», — объяснил позицию по кондиционерам в беседе с The Post представитель Олимпийского комитета Австралии Страт Гордон. Другое дело, если бы кондиционеры были установлены изначально и включались по желанию самих спортсменов (далеко не факт, что всех их использовали бы), то не было бы и черного пиара, и необходимости использовать портативные системы вентиляции. Которые наносят природе несопоставимо больший ущерб, чем любые стационарные решения.