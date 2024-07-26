Пропалестинские активисты готовят акции на открытии Олимпиады. Чего от них ждать?

Израильтяне не отказались от участия церемонии на Сене, но их могут ждать неприятные моменты.

26 июля пройдет церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Мероприятие впервые в истории состоится не на стадионе — около 90 кораблей с 10500 спортсменов и официальными лицами проплывет через Сену. Длина маршрута составит примерно шесть километров. При этом накануне стало известно, что некоторые делегации готовят акции в поддержку Палестины.

Призыв к политическим акциям

По информации The Guardian, некоторые спортсмены продемонстрируют солидарность с палестинским народом. Акция может включать вывешивание флага Палестины на лодках с участниками Игр или нанесение надписей на одежду. Делегации, которые собираются участвовать в этом, не называются. Представители сборной Израиля, чья страна проводит вооруженную операцию в палестинском анклаве в секторе Газа, заявили, что ни один из их спортсменов не отказался от участия в церемонии открытия на фоне готовящейся антиизраильской акции.

«В то время как Международный олимпийский комитет и принимающая страна Франция хотели бы скрыть инакомыслие, — сказал пропалестинский активист Стефани Адам. — В том числе с помощью репрессивных методов, народное сопротивление присутствию Израиля на Олимпиаде было услышано и увидено на футбольном матче между Израиле и Мали в среду. Несогласие во время Игр будет только расти. Мы призываем участвующие делегации присоединиться к призывам о прекращении огня сейчас и остановить геноцид Израиля в секторе Газа. Мы призываем спортсменов-олимпийцев использовать свою платформу, чтобы выступить за права палестинцев».

Фото AFP

Люди лишаются основных прав

Под репрессивными методами Адам имеет в виду титанические меры безопасности, которые власти Парижа и Франции применяют для обеспечения спокойствия на спортивных мероприятиях. В городе установили свыше 44 тысяч металлических заграждений, а во многие места доступ открыт только по QR-коду. Преграды ограничивают пешеходное движение, а также закрывают доступ на мероприятия Олимпиады. Многие местные жители и туристы недовольны подобным радикальным решением.

Также во время Игр в Париже на улицы выведено большое количество полицейских — заявлено о 30 тысячах жандармов, ежедневно находящихся в Париже. Во время церемонии открытия их количество увеличат до 45 тысяч.

«Поскольку многие части города заблокированы из-за проведения Игр и особенно из-за церемонии открытия, многие люди и местные предприятия лишаются своих самых основных прав, таких как право ходить по дорогам общего пользования», — заключила группа активистов Saccage 2024, выступающая против проведения Олимпиады в Париже.