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Париж-2024

Сегодня, 10:30

Пропалестинские активисты готовят акции на открытии Олимпиады. Чего от них ждать?

Пропалестинские активисты готовят акции к церемонии открытия Олимпиады-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Пропалестинские активисты готовят акции в поддержку страны на церемонии открытия Олимпиады
Пропалестинские активисты готовят акции в поддержку страны на церемонии открытия Олимпиады.
Фото Global Look Press
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Израильтяне не отказались от участия церемонии на Сене, но их могут ждать неприятные моменты.

26 июля пройдет церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Мероприятие впервые в истории состоится не на стадионе — около 90 кораблей с 10500 спортсменов и официальными лицами проплывет через Сену. Длина маршрута составит примерно шесть километров. При этом накануне стало известно, что некоторые делегации готовят акции в поддержку Палестины.

Призыв к политическим акциям

По информации The Guardian, некоторые спортсмены продемонстрируют солидарность с палестинским народом. Акция может включать вывешивание флага Палестины на лодках с участниками Игр или нанесение надписей на одежду. Делегации, которые собираются участвовать в этом, не называются. Представители сборной Израиля, чья страна проводит вооруженную операцию в палестинском анклаве в секторе Газа, заявили, что ни один из их спортсменов не отказался от участия в церемонии открытия на фоне готовящейся антиизраильской акции.

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«В то время как Международный олимпийский комитет и принимающая страна Франция хотели бы скрыть инакомыслие, — сказал пропалестинский активист Стефани Адам. — В том числе с помощью репрессивных методов, народное сопротивление присутствию Израиля на Олимпиаде было услышано и увидено на футбольном матче между Израиле и Мали в среду. Несогласие во время Игр будет только расти. Мы призываем участвующие делегации присоединиться к призывам о прекращении огня сейчас и остановить геноцид Израиля в секторе Газа. Мы призываем спортсменов-олимпийцев использовать свою платформу, чтобы выступить за права палестинцев».

Спортсмены из сборной Палестины с болельщиками в аэропорту Парижа
Фото AFP

Люди лишаются основных прав

Под репрессивными методами Адам имеет в виду титанические меры безопасности, которые власти Парижа и Франции применяют для обеспечения спокойствия на спортивных мероприятиях. В городе установили свыше 44 тысяч металлических заграждений, а во многие места доступ открыт только по QR-коду. Преграды ограничивают пешеходное движение, а также закрывают доступ на мероприятия Олимпиады. Многие местные жители и туристы недовольны подобным радикальным решением.

Также во время Игр в Париже на улицы выведено большое количество полицейских — заявлено о 30 тысячах жандармов, ежедневно находящихся в Париже. Во время церемонии открытия их количество увеличат до 45 тысяч.

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«Поскольку многие части города заблокированы из-за проведения Игр и особенно из-за церемонии открытия, многие люди и местные предприятия лишаются своих самых основных прав, таких как право ходить по дорогам общего пользования», — заключила группа активистов Saccage 2024, выступающая против проведения Олимпиады в Париже.

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