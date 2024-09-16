На этот раз Тома Жолли оскорбил историческую память французов.

Церемония открытия — один из самых скандальных эпизодов прошедшей этим летом Олимпиады в Париже. Местами шоу смотрелось дико и порой задевало чувства христиан. Его режиссер Тома Жолли дал интервью французскому изданию Le Monde, в котором снова шокировал публику. В частности, хореограф признался, что ему пришлось отказаться от идеи полета Зинедина Зидана над Сеной, поскольку в Париже «запрещено летать на вертолете над публикой на малой высоте».

Церемония имела политический подтекст

Олимпиада проходила вскоре после окончания парламентских выборов во Франции. Был велик шанс того, что большинство голосов получит коалиция правых во главе с «Национальным объединением», а премьер-министром станет их лидер Жордан Барделла. Однако победили левые — «Новый народный фронт». Жолли подтвердил, что церемония несла в себе политический подтекст.

«Если бы Жордан Барделла стал премьер-министром, я бы все равно ничего не поменял в содержании. В любом случае было бы уже слишком поздно. Но этот вызывающий тревогу политический контекст, вероятно, повлиял на то, как шоу было воспринято зрителями. Они были еще более восприимчивы к радости, спокойствию и чувству единства, которое мы хотели передать», — считает Жолли.

Француз вспомнил, как сложно было готовить церемонию в условиях политической неопределенности: «Я работал в шуме и грохоте политических новостей, которые настигали нас. Приходилось трудиться в атмосфере подозрительности и тревоги». Здесь нужно объяснить, что идеи сексуальной распущенности и вседозволенности с бородатыми женщинами и целующимися мужчинами, которые были показаны миру во время церемонии открытия Игр-2024, в основном поддерживаются во Франции левыми политиками, а правые пропагандируют более традиционные ценности.

Культура состоит из гендерной изменчивости?

Режиссер заявил, что не стремился принести кому-то вред, оскорбить или унизить. Наоборот, он якобы преследовал цель объединения. Тома напомнил, что шоу завершилось словами французской певицы Эдит Пиаф о том, что Бог объединяет тех, кто любит. «Это было сделано не для того, чтобы подчеркнуть значение католической религии, а чтобы закончить гимном любви», — объяснил посыл Жолли.

Режиссер также попытался объяснить идею своего представления. «Моя миссия заключалась в том, чтобы сказать, кто мы такие. Во всех сценах были показаны разные тела, разнообразие, женщины и мужчины в гриме или костюмах. Театр был повсюду, как и сексуальный вопрос. Французские короли пудрились и носили каблуки. Разве Жанна д'Арк, один из величайших трансвеститов в истории, не была осуждена за то, что одевалась как мужчина? Наша культура состоит из этой гендерной изменчивости», — подчеркнул худрук церемонии.

Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Статуя Жанны д`Арк в Париже. Фото Global Look Press

Глупость становится современным искусством

Французы неоднозначно отреагировали на новое интервью Жолли. Многих возмутило высказывание о Жанне д'Арк — национальной героине страны. Например, политический активист Брюно Атталь заявил, что хореограф «использовал деньги налогоплательщиков для своей пропаганды». А журналистка Габриэль Клюзель назвала фразу о трансвестите «женоненавистнической».

Адвокат Филипп Прижан прокомментировал слова Жолли так: «Парень искренне считает, что Жанна д'Арк носила доспехи и подлатники, чтобы замаскироваться под мужчину, а не для защиты на поле боя. Это уровень, на котором глупость становится [современным] искусством».

Шоу беспощадно критиковали в разных уголках планеты. Один из богатейших людей мира Илон Маск писал, что шоу оказалось крайне неуважительным по отношению к христианам, а также отписался от аккаунта Олимпийских игр в соцсетях. «Имели место совершенно отвратительные моменты. Это отвратительно, а главное — запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители такого не видели», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сам Жолли оправдывался и утверждал, что не пытался притянуть свою постановку к христианским мотивам. «Я не вдохновлялся ею («Тайной вечерей» Да Винчи. — Прим. «СЭ»), — убеждал режиссер. — Мне кажется, все совершенно очевидно: к столу прибывает Дионис. Он здесь, потому что он бог праздника, вина и отец Секуаны, богини реки Сены. Идея заключалась скорее в том, чтобы провести большой языческий фестиваль, связанный с богами Олимпа, олимпизмом».