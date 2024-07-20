Зеппельт и ARD взялись за «барселонское дело». Испания хотела через спорт заставить забыть о диктатуре Франко

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Когда дело доходит до разборов допинговых историй, раз за разом всплывает имя Хайо Зеппельта. Журналист немецкого издания ARD объявил борьбу с нечестными проявлениями в спорте. В России его знают скорее по российскому делу и масштабным санкциям в адрес наших спортсменов, одной из причин которых стали именно расследования Зеппельта. Однако не совсем справедливо будет говорить, что Хайо копает только против России. В его портфолио была и родная Германия, и США, и Китай. А теперь вот Испания. Только вызовет ли последняя работа столь же широкий резонанс, учитывая, что речь идет о событиях более чем 30-летней давности?
Какая страна не стремится выиграть домашнюю Олимпиаду? Не будем скрывать, что каждая крупная держава считает высокие результаты своих спортсменов делом политической важности. А успеть подготовить талантливое поколение именно к конкретным Играм получается редко, поэтому каждый экспериментирует как может. Лоббирует введение в олимпийскую программу «своих» видов спорта, активно занимается хантингом талантливых иностранцев, имеющих хоть какие-то (пусть и весьма опосредованные) связи с их новой старой родиной. Или же стимулирует соревновательные показатели фармацевтически. Когда говорят о системном подходе в распространении допинга, сразу же всплывает Россия, однако далеко не только нашу страну обвиняли в попытках обеспечить спортивный результат медикаментозными методами.
К примеру, давно ходили слухи и домыслы касательно Олимпиады в Барселоне, однако шокирующие подробности стали известны только сейчас.
За несколько недель до Олимпийских игр в Париже ARD публикует признания печально известного «допингового гения» Эуфемиано Фуэнтеса. В видеоинтервью он рассказывает о комплексной схеме мошенничества на Олимпийских играх 1992 года в столице Каталонии. Фуэнтес, к примеру, работал с велогонщиком Яном Ульрихом. Ян был одним из самых успешных спортсменов «Тура» эпохи Лэнса Армстронга, однако чистым на фоне американского обманщика атлетом он явно не был. В феврале 2012-го гонщика уличили в употреблении кровяного допинга, и Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Ульриха за пользование услугами клиники доктора Фуэнтеса и аннулировал все его результаты начиная с 1 мая 2005 года, включая третье место на «Тур де Франс» — 2005. Фамилия Фуэнтеса есть и в допинговом деле Рафаэля Надаля, и, хотя теннисист до сих пор сохраняет свою практически безупречную репутацию, злые языки говорят о роли врача в его успехах.
Однако, как оказалось, работа клиники Фуэнтеса была далеко не только в том, чтобы поддерживать отдельных атлетов. В 1992 году к нему напрямую обратилось правительство Испании с целью поддержать необходимыми препаратами испанских атлетов перед домашними Играми. «Власти четко сказали мне: «Делайте то, что должны делать», — говорит Фуэнтес в новом фильме ARD «Жизнь допинга: Schmutzige Spiele». Интервью с Фуэнтесом было проведено международной командой журналистов-расследователей одном из отелей Мадрида. Команде проекта удалось выбить из Фуэнтеса признание в существовании тайной медицинской организации, на которую и повесили ответственность за победы Испании в Барселоне-1992. Она работала на протяжении четырех лет и брала за основу практики стран Восточного блока. Прежде всего — ГДР, где, вероятно, впервые допинг был поставлен на поток. Последствия для спортсменов при этом никого не интересовали.
«Испанское правительство ясно дало понять, что их главная и основная цель — это медали. Положительные результаты допинг-тестов или проблемы со здоровьем, которые могут нанести стимулирующие препараты, были нашей проблемой и проблемой атлетов, но не заказчиков», — говорил Фуэнтес.
Любимым методом Эуфемиано были старые добрые стероиды, которые вливались прямо в кровь. К примеру, лидера испанской легкой атлетики Каэтано Корнета накачивали адской смесью из гормонов роста, тестостерона и анаболических стероидов. При этом позиция самого Фуэнтеса относительно допинга до сих пор остается неоднозначной. Он уверен, что его задачей как спортивного врача было именно обеспечить результат, что он и делал — безотносительно каких-либо других нюансов. Кроме того, в весьма извращенном мире испанского лекаря допинг был необходим для сохранения и обеспечения здоровья его спортсменов, чтобы они не стали жертвами перетренированности и физического стресса.
Работа Фуэнтеса не прошла даром. Испания выиграла в Барселоне сразу 13 золотых, семь серебряных и две бронзовые медали, заняв шестое место в медальной таблице. Среди обладателей золотых медалей Испании были, к слову, уже легендарные футбольные тренеры Пеп Гвардиола и Луис Энрике — тогда еще совсем юнцы. И для сравнения: четыре года назад в Сеуле испанская сборная завоевала всего лишь четыре медали, из них только одна была золотой. Взлет с 25-го места в сводной таблице практически в пятерку сильнейших спортивных держав планеты — невероятное достижение.
В НОК Испании были довольны. Теперь же им приходится отбиваться от обвинений в допинговом подлоге. «Мы осуждаем любые попытки поставить под сомнение чистоту, честность и прозрачность испанского олимпийского спорта. Тем более когда такое обвинение основано на заявлениях человека, чья спортивная карьера явно дискредитирована», — звучит официальный ответ Олимпийского комитета страны.
При этом логика в словах Фуэнтеса прослеживается. Для Испании Игры в Барселоне-1992 были не просто крупным спортивным событием. Это была попытка доказать себе и миру, что Испания — это больше не фашистская диктатура Франко, а молодая прогрессивная демократия. Спорт был в этом плане всего лишь инструментом продвинутой дипломатии, наиболее показательным и очевидным полигоном для демонстрации своего развития.
И учитывая всю подноготную самого Эуфемиано, поверить в то, что он с легкостью взялся за такой сомнительный проект, но при этом весьма успешно с ним справился, также нетрудно. На весь мир этот врач стал известен еще в середине нулевых, когда в велоспорте разгорелось «дело Пуэрто». Во время обыска у него дома была обнаружена продвинутая лаборатория с огромным арсеналом запрещенных веществ и пакеты с кровью для целого ряда именитых атлетов.
«Тур де Франс» — 2006, перед стартом которого были сняты сразу 13 велосипедистов из списков Фуэнтеса, навсегда изменил спорт. Именно тогда появились кровяные паспорта, которые заметно снизили количество допинговых скандалов в цикличных видах спорта.
Все же материалы касательно кейса Игр в Барселоне ARD еще не выпустил — новые серии стоит ждать к концу недели. И все же сомнительно что ВАДА и МОК всерьез возьмутся за эту историю. Все-таки прошло уже больше 30 лет, и если начать копать настолько далеко, то закрыть этот ящик Пандоры едва ли получится.