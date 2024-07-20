Зеппельт и ARD взялись за «барселонское дело». Испания хотела через спорт заставить забыть о диктатуре Франко

Готово ли ВАДА к пересмотру результатов спустя 30 лет?

Когда дело доходит до разборов допинговых историй, раз за разом всплывает имя Хайо Зеппельта. Журналист немецкого издания ARD объявил борьбу с нечестными проявлениями в спорте. В России его знают скорее по российскому делу и масштабным санкциям в адрес наших спортсменов, одной из причин которых стали именно расследования Зеппельта. Однако не совсем справедливо будет говорить, что Хайо копает только против России. В его портфолио была и родная Германия, и США, и Китай. А теперь вот Испания. Только вызовет ли последняя работа столь же широкий резонанс, учитывая, что речь идет о событиях более чем 30-летней давности?

Скандально известному врачу поставили задачу выиграть для Испании Олимпиаду

Какая страна не стремится выиграть домашнюю Олимпиаду? Не будем скрывать, что каждая крупная держава считает высокие результаты своих спортсменов делом политической важности. А успеть подготовить талантливое поколение именно к конкретным Играм получается редко, поэтому каждый экспериментирует как может. Лоббирует введение в олимпийскую программу «своих» видов спорта, активно занимается хантингом талантливых иностранцев, имеющих хоть какие-то (пусть и весьма опосредованные) связи с их новой старой родиной. Или же стимулирует соревновательные показатели фармацевтически. Когда говорят о системном подходе в распространении допинга, сразу же всплывает Россия, однако далеко не только нашу страну обвиняли в попытках обеспечить спортивный результат медикаментозными методами.

К примеру, давно ходили слухи и домыслы касательно Олимпиады в Барселоне, однако шокирующие подробности стали известны только сейчас.

За несколько недель до Олимпийских игр в Париже ARD публикует признания печально известного «допингового гения» Эуфемиано Фуэнтеса. В видеоинтервью он рассказывает о комплексной схеме мошенничества на Олимпийских играх 1992 года в столице Каталонии. Фуэнтес, к примеру, работал с велогонщиком Яном Ульрихом. Ян был одним из самых успешных спортсменов «Тура» эпохи Лэнса Армстронга, однако чистым на фоне американского обманщика атлетом он явно не был. В феврале 2012-го гонщика уличили в употреблении кровяного допинга, и Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Ульриха за пользование услугами клиники доктора Фуэнтеса и аннулировал все его результаты начиная с 1 мая 2005 года, включая третье место на «Тур де Франс» — 2005. Фамилия Фуэнтеса есть и в допинговом деле Рафаэля Надаля, и, хотя теннисист до сих пор сохраняет свою практически безупречную репутацию, злые языки говорят о роли врача в его успехах.

Эуфемиано Фуэнтес. Фото Global Look Press

«Легенда допинга» накачивал атлетов всеми возможными способами

Однако, как оказалось, работа клиники Фуэнтеса была далеко не только в том, чтобы поддерживать отдельных атлетов. В 1992 году к нему напрямую обратилось правительство Испании с целью поддержать необходимыми препаратами испанских атлетов перед домашними Играми. «Власти четко сказали мне: «Делайте то, что должны делать», — говорит Фуэнтес в новом фильме ARD «Жизнь допинга: Schmutzige Spiele». Интервью с Фуэнтесом было проведено международной командой журналистов-расследователей одном из отелей Мадрида. Команде проекта удалось выбить из Фуэнтеса признание в существовании тайной медицинской организации, на которую и повесили ответственность за победы Испании в Барселоне-1992. Она работала на протяжении четырех лет и брала за основу практики стран Восточного блока. Прежде всего — ГДР, где, вероятно, впервые допинг был поставлен на поток. Последствия для спортсменов при этом никого не интересовали.

«Испанское правительство ясно дало понять, что их главная и основная цель — это медали. Положительные результаты допинг-тестов или проблемы со здоровьем, которые могут нанести стимулирующие препараты, были нашей проблемой и проблемой атлетов, но не заказчиков», — говорил Фуэнтес.

Любимым методом Эуфемиано были старые добрые стероиды, которые вливались прямо в кровь. К примеру, лидера испанской легкой атлетики Каэтано Корнета накачивали адской смесью из гормонов роста, тестостерона и анаболических стероидов. При этом позиция самого Фуэнтеса относительно допинга до сих пор остается неоднозначной. Он уверен, что его задачей как спортивного врача было именно обеспечить результат, что он и делал — безотносительно каких-либо других нюансов. Кроме того, в весьма извращенном мире испанского лекаря допинг был необходим для сохранения и обеспечения здоровья его спортсменов, чтобы они не стали жертвами перетренированности и физического стресса.

Салют над стадионом в Барселоне во время церемонии открытия Олимпиады-1992. Фото Getty Images

Серьезных последствий для испанского спорта ждать не стоит

Работа Фуэнтеса не прошла даром. Испания выиграла в Барселоне сразу 13 золотых, семь серебряных и две бронзовые медали, заняв шестое место в медальной таблице. Среди обладателей золотых медалей Испании были, к слову, уже легендарные футбольные тренеры Пеп Гвардиола и Луис Энрике — тогда еще совсем юнцы. И для сравнения: четыре года назад в Сеуле испанская сборная завоевала всего лишь четыре медали, из них только одна была золотой. Взлет с 25-го места в сводной таблице практически в пятерку сильнейших спортивных держав планеты — невероятное достижение.

В НОК Испании были довольны. Теперь же им приходится отбиваться от обвинений в допинговом подлоге. «Мы осуждаем любые попытки поставить под сомнение чистоту, честность и прозрачность испанского олимпийского спорта. Тем более когда такое обвинение основано на заявлениях человека, чья спортивная карьера явно дискредитирована», — звучит официальный ответ Олимпийского комитета страны.

При этом логика в словах Фуэнтеса прослеживается. Для Испании Игры в Барселоне-1992 были не просто крупным спортивным событием. Это была попытка доказать себе и миру, что Испания — это больше не фашистская диктатура Франко, а молодая прогрессивная демократия. Спорт был в этом плане всего лишь инструментом продвинутой дипломатии, наиболее показательным и очевидным полигоном для демонстрации своего развития.

И учитывая всю подноготную самого Эуфемиано, поверить в то, что он с легкостью взялся за такой сомнительный проект, но при этом весьма успешно с ним справился, также нетрудно. На весь мир этот врач стал известен еще в середине нулевых, когда в велоспорте разгорелось «дело Пуэрто». Во время обыска у него дома была обнаружена продвинутая лаборатория с огромным арсеналом запрещенных веществ и пакеты с кровью для целого ряда именитых атлетов.

«Тур де Франс» — 2006, перед стартом которого были сняты сразу 13 велосипедистов из списков Фуэнтеса, навсегда изменил спорт. Именно тогда появились кровяные паспорта, которые заметно снизили количество допинговых скандалов в цикличных видах спорта.

Все же материалы касательно кейса Игр в Барселоне ARD еще не выпустил — новые серии стоит ждать к концу недели. И все же сомнительно что ВАДА и МОК всерьез возьмутся за эту историю. Все-таки прошло уже больше 30 лет, и если начать копать настолько далеко, то закрыть этот ящик Пандоры едва ли получится.