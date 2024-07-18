«Не стал бы смотреть Олимпиаду, даже если бы ее показывали». В России спорят о телебойкоте Парижа-2024

Мнения спортсменов, тренеров и чиновников об отсутствии трансляций Игр разделились.

Летняя Олимпиада в Париже — центральное спортивное событие 2024 года. И если некоторые российские спортсмены все-таки смогут выступить на Играх под нейтральным флагом, то жители нашей страны не увидят состязания на основных телевизионных каналах. Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по российскому ТВ. Главные телевещатели отказались приобретать права на показ соревнований. Одно из объяснений — финансовые соображения. С учетом отстранения российских спортсменов телекомпании прогнозируют низкие рейтинги Игр. А значит, затраты на права не окупятся.

Нельзя поддерживать организацию, которая нас не допускает к Играм

У телевизионного бойкота Олимпиады нашлось немало сторонников. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в интервью «СЭ» связал отказ от приобретения телевизионных прав на показ соревнований с финансовой поддержкой МОК, который занял дискриминационную позицию в отношении наших спортсменов.

— Нам же не бесплатно дают разрешение на показ Олимпийских игр. Когда покупаешь трансляции, деньги идут на поддержание МОК. В данной ситуации, когда комитет занял позицию дискредитации российских спортсменов и вводит санкционные меры воздействия на Россию, какой смысл своими деньгами поддерживать организацию, которая настроена враждебно? Удивляться здесь нечему.

Было бы странно, если бы мы купили эти трансляции. Действительно, когда наших спортсменов не так много на этой Олимпиаде, она становится для нас неинтересной. Я лично не планирую смотреть эти Игры. Но мы будем болеть и переживать за наших российских и белорусских ребят, которые будут участвовать. Сейчас источников для просмотра соревнований много. Не показывать Олимпиаду на центральных каналах и не поддерживать организацию, которая нас не допускает к Играм, совершенно правильно, — сказал Свищев «СЭ».

Павел Колобков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Поддержал отказ от трансляции Игр на федеральных каналах бывший министр спорта России Павел Колобков. Олимпийский чемпион по фехтованию также придерживался экономических соображений, комментируя интерес к соревнованиям в нашей стране.

— Трансляция Олимпиады стоит дорого и должна окупаться. Надо мыслить такими категориями. Раньше трансляции собирали большие рейтинги, потому что участвовали российские спортсмены. Там, где россиян нет, показатели гораздо ниже. Олимпиада ассоциируется со странами-участницами. Не уверен, что сейчас было бы много желающих смотреть Олимпиаду.

Я, например, Олимпиаду смотреть бы не стал, даже если бы ее показывали. В отсутствие российских спортсменов мне это не интересно. А кормить МОК и платить за трансляции, которые не окупаются, неправильно. Если бы они бесплатно предоставили права... Но ведь они хотят больших денег, — заявил Колобков Metaratings.

Убожество, а не Олимпиада

Известный хореограф и тренер Илья Авербух назвал правильным решение не показывать Олимпиаду по российским телеканалам.

— Мне кажется, если кто-то захочет посмотреть любимые виды спорта на Олимпиаде, то найдет возможность это сделать. Лично мне в отсутствие наших спортсменов Олимпийские игры не интересны. В сложившейся ситуации правильно не показывать Олимпиаду на общедоступном телевидении, — сказал Авербух Sport24.

Александр Кожевников. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хоккейный эксперт всея Руси Александр Кожевников поддержал ТВ-бойкот Олимпиады и предложил пустить деньги, которые могли быть потрачены на телеправа, на детский спорт.

— Я эти Олимпийские игры смотреть не буду, они мне не интересны без нашей сборной. Унижения терпеть и еще за это деньги платить — бред человеческий, лучше на детский спорт пустить, — сказал двукратный олимпийский чемпион «Р-Спорт».

Категорично высказалась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, назвав Олимпиаду «убожеством».

— Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада, — сказала Вяльбе в разговоре с РИА «Новости».

Зачем наказывают своих

В противовес мнениям о телевизионном бойкоте Олимпиады выступили многие известные спортсмены и тренеры. Раскритиковала решение не показывать Игры в Париже Татьяна Тарасова.

— Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Почему мы должны быть наказаны? Зачем они наказывают своих? — заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Sport24.

Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не поддержала решение ведущих телекомпаний российская фигуристка и Катарина Гербольдт.

- Мне кажется, что это неправильно. Все-таки те люди, которые интересуются и живут спортом, были бы заинтересованы в том, чтобы последить за уровнем этой Олимпиады вне зависимости от того, что большая часть наших спортсменов не сможет принять в ней участие, — сказала Гербольдт «СЭ».