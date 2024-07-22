Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 22:30

Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже

Алиса Шмидт и Донна Векич
Алиса Шмидт и Донна Векич.
Фото соцсети, Getty Images
Telegram Дзен
Самые красивые спортсменки предстоящих Олимпийских игр.

Олимпийские игры привлекают внимание высокими спортивными достижениями лучших атлетов мира и драматичными сюжетами. А еще — настоящими красавицами, которые в том числе выступят в Париже.

Легкоатлетка Алиса Шмидт
Алиса Шмидт.
Фото Соцсети

Алиса Шмидт

Страна: Германия
Вид спорта: легкая атлетика

Легкоатлетка Шмидт является одной из самых известных спортсменок Германии. Алиса — бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2019 года, а также медалистка национального первенства. Немка специализируется в беге на короткие и средние дистанции — 200, 400, 800 метров и эстафете 4?400 метров.

Алиса Шмидт. Секс-символ легкой атлетики заработала путевку в Париж. Олимпийские перспективы Алисы Шмидт

Шмидт вошла в состав сборной Германии на Олимпийские игры 2024 года в Париже в смешанной эстафете 4?400 метров. Это будет первая олимпиада в карьере спортсменки. Она была заявлена на Токио-2020 как запасная, но так и не вышла на старт.

У Алисы огромное количество подписчиков в социальных сетях благодаря ее привлекательным внешним данным. Спортсменку приглашали в различные рекламные кампании, она даже участвовала в Неделе мод в Милане. Несмотря на медийный успех, своим приоритетом Шмидт считает спорт и Олимпийские игры в Париже.

«Легкая атлетика — это то, на чем я сосредоточена. Моя цель — попасть на Игры в 2024 году», — заявила Шмидт.

Теннисистка Донна Векич
Донна Векич.
Фото Соцсети

Донна Векич

Страна: Хорватия
Вид спорта: теннис

Хорватская теннисистка — победительница четырех турниров WTA и обладательница пяти титулов ITF. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — 19-я строчка.

Донна уже принимала участие в Олимпиаде: дебют состоялся на Играх в Токио в 2021 году. Там Векич добралась до третьего раунда, где проиграла Елене Рыбакиной. Таким образом, в 2024 году хорватка примет участие во вторых Олимпийских играх в карьере.

Помимо спорта, у Донны есть свой бизнес: она занимается производством и продажей ароматических свечей, а также запустила женскую линию одежды Donna Sport. Векич также обладает приятными внешними данными и периодически участвует в различных фотосессиях, в том числе и для глянцевых изданий.

Волейболистка Зехра Гюнеш
Зехра Гюнеш.
Фото Соцсети

Зехра Гюнеш

Страна: Турция
Вид спорта: волейбол

Турецкая волейболистка является многократной чемпионкой страны и обладательницей Суперкубка, также она трижды выигрывала Лигу чемпионов EKB и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Турции Зехра неоднократно становилась призером Лиги наций и чемпионатов Европы, а в 2023-м завоевала золотые награды на этих турнирах и была выбрана в символические сборные.

Помимо спортивной карьеры, Гюнеш с успехом строит и медийную. Она является лицом различных брендов, часто позирует для рекламных кампаний и обложек журналов. А ее внешние данные позволяют ей стать главной героиней одного из столь популярных на ее родине сериалов.

Олимпийские игры в Париже станут вторыми в карьере Зехры. Дебют состоялся на прошлой Олимпиаде, в Токио. Там Гюнеш вместе с турецкой сборной довольствовалась пятым местом, зато ее популярность увеличилась в геометрической прогрессии именно после Игр — и все благодаря ее привлекательной внешности.

Бразильянка Ингрид Оливейра, прыжки в&nbsp;воду. Осенний антидепрессант: очень красивые спортсменки без одежды

Ингрид Оливейра

Страна: Бразилия
Вид спорта: прыжки в воду

Бразильская прыгунья в воду считается одной из лучших в своей стране. Оливейра является призером Панамериканских Игр, 12-кратной чемпионкой Бразилии и 3-кратной чемпионкой Южной Америки.

На чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года Ингрид показала лучший результат в истории бразильских прыжков в воду, заняв четвертое место в прыжках воду с 10-метровой вышки. Также спортсменку отличают яркие внешние данные.

Прыгунья в воду Ингрид Оливейра
Ингрид Оливейра.
Фото Соцсети

Олимпиада в Париже станет уже третьей в карьере Оливейры. Однако предыдущий опыт бразильянки едва ли можно назвать удачным. И дело далеко не в занятых Ингрид местах. Дебют спортсменки на Играх в 2016-м в Рио запомнится публике громким скандалом.

Во время Олимпиады красавица из Бразилии хотела провести приватное свидание с соотечественником Педро Гонсалвешом. Однако соседка по номеру Ингрид и, по совместительству, ее напарница Джованни Педроса не захотела покидать их с Оливейрой комнату.

В итоге девушки сильно поссорились, а результат их дуэта на Олимпиаде стал худшим — они заняли последнее место. После Игр Ингрид некоторое время хранила молчание, а затем объяснила произошедшее.

«Признаю, что ошиблась в той ситуации, но реакция общественности была несправедливой. Мне постоянно пишут в социальных сетях с непристойными предложениями, тогда как Педро в это же время поздравляли с тем, что он переспал со мной. Я потеряла работу из-за того, что просто занялась сексом с парнем», — цитирует Оливейру UOL.

Гандболистка Нора Мерк
Нора Мерк.
Фото Соцсети

Нора Мерк

Страна: Норвегия
Вид спорта: гандбол

Норвежская гандболистка является настоящей звездой в своем виде спорта. В копилке спортсменки — все значимые медали и титулы, за исключением олимпийского золота.

Нора — двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, бронзовый призер и лучший бомбардир Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, а также шестикратная победительница Лиги чемпионов.

Неудивительно, что к яркой спортсменке, которую отличают не только достижения в гандболе, но и приятная внешность, всегда было особое внимание. В 2017 году с Норой произошел неприятный инцидент: в сеть были слиты интимные фотографии гандболистки.

Мерк даже приняла решение закончить со спортом, правда, в конечном итоге лишь временно ушла из сборной, так как считала, что национальная федерация всячески пытается замять конфликт. Сама Нора была уверена, что ее просто пытались слить соперницы по национальной команде.

Нора Мерк. Лучшая норвежская гандболистка побывала в шкуре Дзюбы. Ее интимные фото попали к хакерам

В ходе расследования полиции было установлено, что к делу причастны около 15 человек. При этом не исключено, что попаданию фотографий в сеть способствовали люди из окружения спортсменки. Некоторое время Нора пребывала в ужасном состоянии, от нее отвернулись друзья и коллеги.

Но вскоре Мерк приняла решение вернуться в сборную ради заветной мечты — олимпийского золота. После Игр в 2016 и 2021 году в активе спортсменки лишь две бронзовые медали Олимпиад.

«Когда случилась история с фотографиями из телефона, у меня было одно желание — купить билет и улететь в другую часть света. Но тогда тот, кто это сделал, победил бы. Ни один идиот не сможет разрушить мою мечту стать лучшей гандболисткой мира», — сказала норвежка Marca.

Гимнастка Милена Балдассарри
Милена Балдассарри.
Фото Соцсети

Милена Балдассарри

Страна: Италия
Вид спорта: художественная гимнастика

Гимнастка из Италии обладает солидным набором титулов. В активе Милены — золото чемпионата мира в командном зачете (2022), серебряная медаль в упражнении с лентой (2018) и в командном зачете (2021), бронза в упражнении с мячом и в командном зачете (2018).

Итальянка уже успела войти в историю, заняв шестое место на Олимпийских играх в Токио. Этот результат стал абсолютным рекордом для сборной Италии. Но Милена не планирует останавливаться на достигнутом и готовится к Олимпиаде в Париже.

«Сразу знала, что завершать карьеру не буду, паузу тоже брать не хотела, так что были десять дней отдыха, и потом сразу на работу. Хочу попробовать поехать на вторые Игры в карьере, это моя самая большая мечта», — заявила Милена matchtv.ru.

Помимо всего прочего, Балдассарри хороша собой. Она является лицом мировых брендов и часто снимается в рекламе.

Пловчиха Татьяна Скунмекер
Татьяна Скунмекер.
Фото Соцсети

Татьяна Скунмекер

Страна: ЮАР
Вид спорта: плавание

Южноафриканская пловчиха, специализирующаяся в брассе, уже является олимпийской чемпионкой. Заветное золото Татьяна выиграла на Играх в Токио в заплыве на 200 метров. Также с этой Олимпиады Скунмекер увезла еще и серебро на 100 метрах брассом.

За свою карьеру Скунмекер стала одной из главных звезд южноафриканского женского плавания. Спортсменка завоевывала награды высшей пробы на чемпионатах мира, Играх британского Содружества и становилась чемпионкой Универсиады.

Салют над Триумфальной аркой в&nbsp;Париже. Какой будет церемония открытия Олимпиады в Париже. Что о ней известно?

Но на спорте красавица-пловчиха не останавливается и берет от жизни все: она снимается в рекламах, позирует для обложек и успевает быть примерной супругой своему избраннику Джоэлу Смиту. А также следит за соперниками.

Так, пловчиха из ЮАР поздравила россиянку Евгению Чикунову, которая на чемпионате России в Казани превзошла ее мировой рекорд, установленный на Играх в Токио на дистанции 200 метров брассом.

«Да, да, да! Ты просто разгромила его, детка. Просто хотела бы крепко обнять тебя сейчас», — написала Татьяна в соцсетях.

Гимнастка Марин Буайе
Марин Буайе.
Фото Соцсети

Марин Буайе

Страна: Франция
Вид спорта: спортивная гимнастика

Французская гимнастка является членом национальной сборной и многократным призером европейского первенства. Олимпиада в жизни Марин уже случалась: Буайе выступала на играх в Рио в 2016 году и в Токио в 2021-м.

В Бразилии спортсменка финишировала одиннадцатой в командных соревнованиях с Мариной Бревет, Луизой Ванхиль, Ореан Лехено и Лоан Хис. В личных упражнениях же на бревне Буайе остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой, набрав 14,600 балла.

У Марин яркая и запоминающаяся внешность, она любит позировать для журналов и участвовать в фотосессиях. Но главным приоритетом Буайе ставит спорт: она мечтает завоевать медаль на Олимпийских играх в Париже, после которых планирует завершить карьеру.

«Я хочу завершить карьеру после Игр. В моем возрасте это не лучшие годы в карьере гимнастки. Становится все труднее и труднее тренироваться без боли. Думаю, я уже все отдала спорту. Я говорю себе, что посмотрю, как будут развиваться мое тело и мой разум. Я буду работать без нагрузки на голову, я сделаю все, что в моих силах, и тогда посмотрим на результат. На данный момент гимнастика остается моей страстью, но позже я хотела бы попробовать другие занятия», — приводит FIG слова Буайе.

Серфингистка Сино Мацуда
Сино Мацуда.
Фото Соцсети

Сино Мацуда

Страна: Япония
Вид спорта: серфинг

21-летняя серфингистка — настоящая надежда Японии на предстоящих в Париже Олимпийских играх. Сино должна была выступить еще на Олимпиаде в Токио, где серфинг только появился в программе соревнований.

В итоге Мацуда не смогла пробиться на турнир, но в позитивном ключе оценила данную ситуацию, отметив, что ей было важно получить подобный опыт. Теперь японская спортсменка готовится выступить на своей первой Олимпиаде.

Арина Соболенко, Лука Дончич, Оксана Чусовитина. Соболенко, Дончич, Чусовитина. Десять иностранных звезд спорта, которых будет не хватать на Олимпиаде в Париже

А ее страна возлагает на нее большие надежды. Накануне старта Игр японский Vogue сделал материал со Сино, которая, помимо большой страсти к спорту, еще и хороша собой.

«Я до сих пор помню, как впервые встала на доску для серфинга, когда мне было 6 лет. Когда я находилась на поверхности воды, мне казалось, что я плыву совершенно не так, как на суше. А вид на песчаный пляж с моря был особенным, и с тех пор я все больше и больше увлекалась серфингом», — призналась Мацуда.

Гольфистка Нелли Корда
Нелли Корда.
Фото Соцсети

Нелли Корда

Страна: США
Вид спорта: гольф

Американская профессиональная гольфистка является олимпийской чемпионкой. Нелли выиграла золотую медаль на Играх в Токио в индивидуальных соревнованиях.

Родители девушки Петр и Регина, а также брат Себастьян являются профессиональными теннисистами и побеждали на крупных турнирах. Не отстает от родных и сама Нелли.

В лиге LPGA Tour Корда выигрывала 14 раз и неоднократно достигала первого места в женском мировом рейтинге гольфа. Следующей целью гольфистки являются Игры в Париже.

«У меня уже есть воспоминания, которые останутся на всю жизнь. В 2021 году произошло так много замечательных событий. Надеюсь, в 2024-м я смогу попробовать что-то из этого повторить», — приводит PGA Tour слова Корды.

Алиса Шмидт
Донна Векич
9
Обсудить
Читайте также
Гимнаст Рис Маккленаган протестировал секс-кровать на Олимпиаде-2024
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Какой будет церемония открытия Олимпиады в Париже. Что о ней известно?