Карякин объяснил, почему на Олимпиаду-2024 в Париже не надо ехать

Российский шахматист объясняет, почему на Олимпиаду ехать не надо.

Участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин спустя всего несколько лет принципиально не участвует в международных турнирах. Кроме того, он является одним из ярких противников поездки россиян на Олимпиаду. Уроженец Симферополя, поменявший украинское гражданство на российское, в интервью «СЭ» объяснил свою позицию — а заодно рассказал, почему не поедет на Игры БРИКС, в которых мог бы поучаствовать под российским флагом.

Придирка ко мне кажется искусственной

— Сергей, Игры БРИКС стартуют через неделю, и вас там ждали, а вы не выступите. Раскройте свою позицию по этому поводу.

— Я был готов участвовать. У меня нет понятного ответа, что не так. В ФШР (Федерация шахмат России. — Прим. «СЭ») сказали, что я в плохой форме. Вопросов нет, но мне не очень понятно, в какой форме Андрей Есипенко, потому что он перед этим сыграл худший турнир в своей жизни. Эта придирка кажется искусственной. Может быть, у них не было желания меня звать по каким-то причинам. Но этот вопрос лучше адресовать им.

— Но вы позитивно оцениваете эти Игры в принципе? У многих отношение такое — что за профанация, приедут какие-то третьи составы, юноши.

— Я, наоборот, считал и продолжаю считать, что формат Игр БРИКС — наше будущее. Этот формат нужно развивать. Да, может быть, в первый раз приедут не сильнейшие составы, но с чего-то нужно начинать. И в будущем, может быть, приедут сильнейшие.

— Но при этом Игры дружбы переносят. Разве это не удар по спортсменам?

— Да, Игры дружбы переносят? Я не знал, впервые слышу от вас эту информацию. Никак не могу прокомментировать.

Бессмысленно всех загонять под одну гребенку

— Вы один из заметных противников поездки российских спортсменов на Олимпиаду. Если позволите пооппонировать — а почему спортсмен сам не может решить?

— Нет, я согласен, что каждый спортсмен должен сам принимать решение, это мое личное мнение, что ехать не нужно.

— А, ну это важный нюанс.

— Не нужно выступать в нейтральном статусе, унижаться, нас там никто не ждет, нас будут готовы под любым предлогом унизить, обвинить в чем можно и в чем нельзя. Да, я так считаю. Но каждый спортсмен сам прошел свой определенный путь и сам должен прийти к решению. Бессмысленно под одну гребенку загонять.

— Просто аргумент против — спортсмены всю жизнь к этому шли...

— Сто процентов согласен — спортсмены идут к своей мечте, оспаривать даже не буду. Но это вопрос приоритетов. Ты либо со своей страной, когда ей это нужно, либо ставишь личные интересы выше, как бы пафосно это ни звучало.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Вы снова выиграли забег в рамках «Недели легкой атлетики». Вы вообще сторонник того, чтобы делать шоу из спорта в условиях изоляции? Или какой вектор нам выбрать?

— Я считаю, что нам нужно соревноваться с дружественными странами. Что касается шахмат, то тут есть определенные подвижки в правильном направлении. Я имею в виду то, что переход ФШР в азиатскую федерацию верный. У нас там больше перспектив и сильнее конкуренция.

— А вы прямо уже оперируете в жизни понятием «недружественная страна»? Условная Франция для вас недружественная?

— Лично для меня Франция — недружественная страна, разумеется. Она поставляет боеприпасы нашему противнику, как иначе?