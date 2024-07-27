Открытие Игр-2024: ошибка в представлении Кореи, перевернутый олимпийский флаг и пародия на «Тайную Вечерю»

Церемония в Париже спровоцировала ряд скандалов.

Корею перепутали с КНДР

Церемония открытия Игр в Париже оставила много вопросов у зрителей, которые следили за ней вживую на трибунах и по телевидению. Ошибок на таких масштабных мероприятиях, безусловно, избежать непросто. Но если Сочи-2014 до сих пор вспоминают с улыбкой из-за нераскрывшегося олимпийского кольца, то о Франции этого не скажешь.

Настоящий скандал произошел из-за неверного представления Республики Корея. Когда делегация спортсменов проплывала по Сене, ее сначала на французском, а потом и на английском языках назвали КНДР. При этом лодку со спортсменами из Северной Кореи представили правильно.

Министерство спорта Сеула сразу же отреагировало на оговорку комментаторов и сообщило, что планирует подать «серьезную жалобу на правительственном уровне», а также выразило «сожаление» по поводу этой ошибки. В заявлении также отмечено, что второй заместитель министра спорта страны Чан Ми Ран, олимпийский чемпион-2008 по тяжелой атлетике, уже потребовал встречи с президентом МОК Томасом Бахом.

В Международном олимпийском комитете пока на оплошность комментаторов ответили лишь публикацией в социальных сетях. «Мы приносим глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской команды во время трансляции церемонии открытия», — говорится в сообщении МОК в официальном аккаунте X.

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Знамя наоборот

Еще один казус: олимпийский флаг чуть не подняли в перевернутом виде. На фотографиях и видео очевидно, что изначально на верхней части оказались два кольца, а в нижней — три. При этом надо отметить, что полотно сразу же спустили и перевернули. Но ошибку успели запечатлеть фотографы и блогеры в соцсетях.

Неуместное шоу

Куда больше вопросов осталось к шоу, организованному на Сене. Трансвеститы и представители сексуальных меньшинств сделали пародию на «Тайную Вечерю» Леонардо да Винчи, чем вызвали негодование верующих.

Представляющие 12 апостолов люди были в откровенных нарядах с ярким макияжем, из-за которого сложно определить реальный пол актеров. Вместе с ними сидела девочка лет 10-12 лет. А на стол вынесли мужчину, выкрашенного в синий цвет, как будто он только что снимался в «Смурфиках» и забыл смыть с себя грим.

Некоторые сравнили это представление с выступлением клоунов на церемонии вручения Нобелевской премии, настолько абсурдным и неуместным оно казалось.

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Жест алжирцев

Не обошлось на церемонии открытия Олимпиады и без политических жестов. Так, алжирская делегация бросила в Сену розы в память о жертвах демонстрации в поддержку независимости страны, состоявшейся в Париже 17 октября 1961 года. Напомним, что тогда арабское государство еще было колонией Франции. То мероприятие закончилось настоящей трагедией. По оценкам историков, полиция города во главе с Морисом Папоном убила от 70 до 200 человек. А тела демонстрантов сбросили в Сену. Еще около 12 тысяч человек арестовали. События 17 октября теперь вспоминают как «Парижскую резню».

В 2021 году Эммануэль Макрон стал первым президентом Франции, осудившим разгон демонстрации. Он назвал события 1961 года «преступлением, которое нельзя простить».

«Этот жест — дань памяти. Да здравствует Алжир», — сказал член алжирской делегации в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Выступление Леди Гаги на церемонии открытия ОИ-2024. Фото Global Look Press

Падение танцора и проблемы Уильямс

На фоне вышеперечисленного остальные «косяки» открытия Олимпиады выглядят безобидными. Так, во время выступления Леди Гаги на берегу Сены один из ее танцоров упал со сцены. Казус заметили при медленном просмотре, поскольку участник номера быстро заскочил обратно и мало кто обратил внимания на его отсутствие.

Чуть не упала в Сену теннисистка Серена Уильямс. Она вместе с испанцем Рафаэлем Надалем, гимнасткой Надей Коменэч и легкоатлетом Карлом Льюисом плыла на лодке к саду Тюильри, где и прошла завершающая часть церемонии. Во время путешествия по реке прославленные спортсмены по очереди держали олимпийский огонь.

Карл Льюис, Рафаэль Надаль,Надя Комэнеч и Серена Уильямс с олимпийским факелом. Фото Reuters

В одном из эпизодов, попавших в видеотрансляцию, американка потеряла равновесие, но ее вовремя придержала Коменэч. В СМИ предположили, что экс первую ракетку мира укачало. Впрочем, и другие участники заплыва выглядели утомленными.