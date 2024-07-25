Нехватка продуктов, шпионаж при помощи дрона, ограбление аргентинского футболиста. Скандалы олимпийского Парижа

Еще до открытия Игр-2024 во Франции произошло несколько инцидентов, которые испортили впечатления от соревнований.

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 26 июля. Спортсмены активно прибывают в Париж и размещаются в деревне или других локациях. Еще до официального начала Игр первые впечатления омрачили несколько происшествий, которые разлетелись по социальным сетям и СМИ.

Поролоновые матрасы

Картонные кровати и поролоновые матрасы стали мемом парижской Олимпиады. Некоторые атлеты жаловались на качество спальных мест и отмечали проблемы со сном. Нестандартно из ситуации вышли гандболистки шведской сборной. Издание Aftonbladet сообщило, что спортсменки остались недовольны качеством кроватей и самостоятельно закупили матрасы в ИКЕА. Собственно, в каком еще магазине могли сделать это представители Швеции?

Нехватка продуктов

Питание в Олимпийской деревне организовано в специальном ресторане, рассчитанном на 3200 мест. На днях американская гимнастка Алеа Финнеган назвала еду пресной. Однако отсутствие приправ и вкусовые предпочтения оказались не столь большой проблемой. Издание L'Equipe сообщило, что спортсмены жалуются на недостаточное пополнение запасов некоторых продуктов. Уточняется, что на завтраке в среду не хватало яиц. Ответственная за питание атлетов компания заверила, что решит проблемы с поставками, а дефицит объяснила популярностью отдельных блюд у участников Игр.

Фото Reuters

Слежка за сборной Новой Зеландии

Вопиющий случай произошел в Сент-Этьене, где к первому матчу группового этапа олимпийского футбольного турнира готовились женские сборные Канады и Новой Зеландии. Представители «Кленовых листьев» вышли за рамки привычного тренировочного процесса — организовали шпионаж, запустив дрон над базой ближайшего соперника. Новозеландки заметили беспилотник и прервали занятие, а НОК страны обратился в полицию.

Правоохранительные структуры выяснили, что дрон принадлежит сборной Канады. «Кленовые» принесли извинения за инцидент и отстранили от сборной аналитика Джозефа Ломбарди, управляющего беспилотником, и ассистента главного тренера Жасмин Мандер, которая получала данные с аппарата. По данным ESPN, оператор дрона признал вину и получил условный срок в восемь месяцев. Дисциплинарный комитет ФИФА также начал расследования в отношении Ломбарди, Мандер и главного тренера Беверли Пристман. Она заявила, что пропустит матч Канады с Новой Зеландией.

Ограбление аргентинского футболиста

Футбольные сборные Аргентины и Марокко надолго запомнят начало Олимпиады. Их первый матч на турнире прервали в конце второго тайма из-за беспорядков и возобновили только спустя два часа при пустых трибунах. А игрок аргентинцев Тиаго Альмада пострадал еще до стартового тура турнира. Главный тренер сборной Хавьер Маскерано рассказал, что вещи футболиста были украдены во время тренировки.

— После занятия Альмада обнаружил, что похищены кольца и часы, но мы не хотели об этом говорить, — приводит слова Маскерано телеканал TyC Sports.

Фото Reuters

Жара и нехватка кондиционеров

Шведская сборная по настольному теннису пожаловалась на жаркую погоду и духоту в автобусах, на которых спортсмены добираются от Олимпийской деревни до тренировочных баз. Организаторы Игр постарались учесть экологическую составляющую во всех сферах. Вот и кондиционеры в Париже — большая редкость. Системы охлаждения часто не работают, поэтому в транспорте становится жарко и душно. Цитаты теннисистов приводит издание Aftonbladet.

— Повсеместное отключение кондиционера имеет свои недостатки. В поездках невероятно жарко. Дважды в день мы путешествуем по 40 минут, и, честно говоря, в Париже жарче, чем в Индии. Если так будет продолжаться, то рано или поздно люди начнут терять сознание в автобусах, — считает тренер женской сборной Швеции Тобиас Бергман.

Ограбление в Брюсселе

Некоторые спортсмены попали в неприятные происшествия еще до прибытия в Париж. Олимпийского чемпиона по BMXфристайлу Логана Мартина ограбили в Бельгии незадолго до отъезда во Францию. Во вторник вечером воры напали на фургон его команды: разбили окно, украли личные вещи, в том числе бумажник, экипировку и массажный стол для физиотерапии. Часть вещей австралиец с партнерами по команде нашли позднее в местном парке благодаря устройствам для отслеживания.

К счастью для спортсмена, в фургоне не оказалось самого дорогого — велосипедов. Логан выиграл золото на прошлой Олимпиаде и отправился в Париж с решительным настроем повторить успех. Однако Мартин и не предполагал, что путешествие начнется настолько неудачно.