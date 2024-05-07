В Сегеде и Стамбуле решается судьба большого количества путевок на Игры в Париж для спортсменов с российским паспортом.

В ближайшие дни стартуют два крупных отборочных турнира, на которых нейтральные россияне смогут побороться за путевки на Олимпиаду в Париж. В венгерском Сегеде с 8 по 12 мая за восемь лицензий на Игры-2024 будут сражаться четыре наших байдарочника и пять каноистов. А в турецком Стамбуле с 9 по 12 мая — две представительницы нашей женской борьбы и четыре борца греко-римского стиля. Теоретически они могут добрать для сборной AIN недостающие шесть квот. Не все в нашей стране одобряют стремление попасть на ОИ-2024 без флага и со множеством ограничений. Тем не менее выступлением соотечественников на международном уровне мы сейчас не избалованы, и странно отказывать россиянам в поддержке на гребном канале в Венгрии и на борцовском ковре в Турции.

Единственная попытка

В европейской квалификации каноистов, совмещенной с этапом Кубка мира, разыгрываются по две лицензии в восьми олимпийских дисциплинах (по восемь квот у мужчин и у женщин). Многие сильные гребцы давно обеспечили себе место в Париже и сейчас спокойно готовятся к главным стартам четырехлетия. Но наши спортсмены получили нейтральный статус меньше месяца назад — на мировой арене их не было два года. Поэтому возвращение станет очень волнительным. Для завоевания путевки в Париж нужно завоевать в Сегеде первое или второе место.

Предварительная заявка нашей сборной выглядит очень солидно. В ней в основном опытные и титулованные спортсмены, которые должны без проблем проходить отбор. Хотя у них, по сути, всего одна попытка, а в спорте бывает всякое. Пока в протоколах значатся:

Байдарки. Мужчины. Одиночки, 1000 м. Максим Спесивцев. Двойки, 500 м. Виталий Ершов/Максим Спесивцев. Женщины. Одиночки, 500 м. Светлана Черниговская. Двойки, 500 м. Светлана Черниговская/Анастасия Долгова

Каноэ. Мужчины. Одиночки, 1000 м. Захар Петров. Каноэ. Мужчины. Двойки, 500 м. Михаил Павлов/Захар Петров, Алексей Коровашков/Иван Штыль. Женщины. Одиночки, 200 м. Олеся Ромасенко.

Правда, Михаил Павлов в последнем заявочном листе почему-то написан белым по белому. Но будем надеяться, что это глюк, а не свидетельство того, что спортсмен не прошел проверку политической нейтральности или нарвался еще на какой-то подвох. Напомню, что украинцы накануне требовали снять с соревнований российские двойки, поскольку они якобы являются командами. А в командных стартах МОК рекомендует не допускать наших нейтралов. Однако пока никаких изменений в протоколах гонок двоек, слава богу, нет.

Максим Спесивцев. Фото Global Look Press

Задача-максимум

Если в вольной борьбе у нас уже полный комплект лицензий, то в других борцовских дисциплинах недостает еще шесть квот — двух у женщин и четырех у «классиков». У девушек на мировой квалификационный турнир в Стамбуле заявлены те же спортсменки, которые в начале апреля не использовали шанс на европейском отборе. В весе до 57 кг выступит Ольга Хорошавцева, а в категории до 76 кг — Рита Талисманова. В первых числах мая на чемпионате страны Хорошавцева стала первой, Талисманова уступила в финале Кристине Шумовой. В любом случае спортсменки в хорошей форме, и шансы есть.

В греко-римской борьбе второй шанс получил только Адлет Тюлюбаев (вес до 77 кг). Остальные россияне попытаются выполнить задачу впервые. В категории до 60 кг выступит бронзовый призер чемпионата Европы-2024 Садык Лалаев, до 67 кг — действующий чемпион России Аслан Висаитов, до 97 кг — победитель трех последних чемпионатов страны Артур Саргсян. Для завоевания олимпийской лицензии необходимо занимать места не ниже третьего. При этом путевка не является именной, и теоретически решением федерации в Париж может быть направлен другой борец из нашей страны. Впрочем, окончательного решения по поводу выступления на Олимпиаде здесь не озвучено.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили многократно делал жесткие заявления по поводу условий допуска нейтральных россиян, придуманных МОК, но призывал разделять участие в квалификации и в самих Играх. По словам чиновника, финальное решение федерация примет после завершения отборочных соревнований. Вопрос будет непростым, поскольку уже сейчас очевидно, что ряд кандидатов в заявку на Олимпиаду не пройдут проверку в комиссии по допуску. Например, борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев только что выиграл чемпионат страны, но по политическим причинам не был допущен на отборочный турнир в Баку.

Как дела в других видах спорта?

Большие надежды наших болельщиков в Париже связаны с теннисистами. Если не будет травм, то на Олимпиаде почти наверняка выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и еще одна из наших девушек. Почти все из них выразили готовность поехать в Париж, несмотря на жесткие условия МОК, отсутствие призового фонда и рейтинговых очков. За это глава Олимпийского комитета России назвал теннисистов «командой иноагентов», что спровоцировало бурную дискуссию в нашем спортивном сообществе.

Как и в теннисе, дзюдоисты отбираются на Игры-2024 по рейтингу и уже гарантировали себе 10 из 14 возможных лицензий. На этой неделе новые шаги в этом направлении, возможно, будут сделаны на турнире «Большого шлема» в Астане. Для гарантированного попадания на Олимпиаду надо занимать места в топ-17 рейтинга. Инал Тасоев сейчас вообще на первой строчке в супертяжелой категории. Точное количество российских дзюдоистов, которые поедут в Париж, станет известно после 23 июня. Но ряд наших спортсменов рискуют не пройти комиссию по допуску, поскольку выступают за ЦСКА и «Динамо».

Даниил Медведев. Фото AFP

В тхэквондо у нас четыре именные лицензии из восьми возможных. Квоты завоевали Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина и Полина Хан. В прошлом году у Ларина и Храмцова были проблемы с допуском на чемпионат мира, но затем им удалось получить нейтральный статус. Как сейчас поведет себя комиссия по допуску — огромная загадка.

В шоссейном велоспорте у россиян пять лицензий (две мужские и три женские). С учетом велотрека, маунтинбайка и BMX нейтральный статус имеют более 50 российских велосипедистов. В заявку здесь, по идее, должны попадать лучшие — как минимум Александр Власов (17-й номер мирового рейтинга) и Тамара Дронова (23-я строчка женского рейтинга). Другой вопрос, захотят ли сами спортсмены тратить силы на Игры, где у них может не оказаться шанса из-за неудобного рельефа трассы и без помощи напарников.

В прыжках на батуте у нас одна неименная квота у женщин. Тренеры, видимо, будут выбирать между Яной Лебедевой и Анжелой Бладцевой. Также в современном пятиборье сохраняет шансы на отбор Ульяна Баташова. И на этом, увы, пока все. Хотя в последний момент, конечно, возможны любые изменения — заявки на Игры будут закрываться в начале июля.