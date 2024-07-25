Скандальный рэпер понесет факел на церемонии открытия Олимпиады. Он отсидел за наркотики

Эксцентричный Снуп Догг получил один из самых почетных этапов эстафеты олимпийского огня, вызвав недоумение у болельщиков.

Церемония открытия Олимпиады впечатляет не только масштабами, но и приглашенными гостями. Парижские Игры официально стартуют 26 июля. Спортсменов ожидает речное шествие по Сене. В программе также движение олимпийского огня по городу. В нем примет участие известный рэп-исполнитель Снуп Догг. Другими факелоносцами станут актриса и модель Летиция Каста и рэпер MC Solaar из Франции, а также украинский прыгун с шестом Сергей Бубка.

Человек со скандальным прошлым

Снуп Догг задействован не только в официальной части Олимпиады. Рэпера выбрали специальным корреспондентом американского телеканала NBC. Он будет освещать олимпийские события. В программе мероприятий Снуп Догга также встречи со спортсменами, их семьями и друзьями, посещение достопримечательностей Парижа и, конечно же, соревнований. Об этом сообщает NBC.

Выбор исполнителя на почетное место факелоносца оценили не все поклонники спорта. Снуп Догг, помимо музыки, известен скандалами, в том числе связанными с наркотиками. Еще до всемирной популярности в 1990 году он получил четырехлетний тюремный срок за хранение и распространение кокаина. Келвин Кордозар Бродус — младший (реальное имя гангста-рэпера) был освобожден условно-досрочно и связал жизнь с музыкой. Однако темный шлейф тянулся за рэпером и дальше. Музыкант не раз попадал под суд, а также становился героем мелких правонарушений.

Болельщики взволнованы тем, что человек со скандальным прошлым выбран факелоносцем на Олимпиаду. В комментариях под публикацией Снуп Догга в запрещенной на территории России социальной сети пользователи шутили над рэпером.

Фото Global Look Press

Вырос, наблюдая за Олимпийскими играми

— Надеюсь, факел похож на огромный косяк, — пишет один из пользователей.

— Черт возьми, когда на Олимпийских играх было соревнование по курению и затяжке? — задается вопросом другой читатель.

— Братан прокурил себе путь на Олимпиаду, — выдвинул шутливый тезис еще один подписчик.

Нашлись, правда, и те, кто поддержал задумку организаторов и оставил восторженные комментарии. Сам Снуп Догг заявил журналу People, что вырос, наблюдая за Олимпийскими играми.

— Это праздник мастерства, преданности делу и стремления к величию. Нас ожидают потрясающие соревнования, и, конечно же, я привнесу сюда стиль Снупа, — отметил рэпер.

Судя по фотографиям в социальных сетях артиста, он уже встретился с американскими сборными по баскетболу, дзюдо, фехтованию и тяжелой атлетике. Спортсмены явно остались довольны: многие выкладывают селфи со Снупом Доггом, отмечая его страницу.