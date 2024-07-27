Каждый американский олимпиец получил почти 100 предметов одежды. Их стоимость — около 13 тысяч долларов

Среди них — часы, солнцезащитные очки и пиджак за 1000 долларов.

США привезли на Олимпиаду в Париже крупнейшую делегацию, состоящую из 592 спортсменов. Каждый из них получил от спонсоров национального олимпийского комитета комплект из почти 100 различных предметов одежды и аксессуаров. Общая стоимость подарков для американских атлетов составила около 12 600 долларов.

Американские спортсмены охотно демонстрируют презенты от Олимпийского комитета США в социальных сетях. Журналисты New York Post собрали показанные предметы и нашли их стоимость: по итогу получился мощный список почти из сотни вещей.

Фото Reuters

Среди них: 11 предметов от бренда Ким Кардашьян SKIMS на общую сумму около 600 долларов, 34 вещи от Nike стоимостью около 2250 долларов, а также другая одежда. Самый люксовый лот в гардеробе американских спортсменов заняли предметы от Ralph Lauren — их суммарный ценник находится в районе 8000 долларов.

Американские спортсмены Ти Джей Дефалко и Мэрайя Дэниган показывают обновки.

Бренд, относящийся к марке одежды люкс-класса, предоставил олимпийцам по 28 вещей. Самый дорогой предмет — парадный пиджак для церемоний открытия и закрытия Игр стоимостью почти тысячу долларов. Еще бренд предоставил бомбер за 498 долларов, хлопковый свитер с американским флагом и олимпийскими кольцами за 398 долларов и вещи подешевле.

Леброн Джеймс. Фото Reuters

Также атлеты из США получили в подарок приятные аксессуары: две пары очков от бренда Oakley, одни стоят 275 долларов, другие — 204. Самый дорогой предмет среди всех подарков для американских спортсменов — часы от американской компании Hamilton Watch. Корреспонденты New York Post полагают, что модель для атлетов стоит 1045 долларов. Чуть больше пиджака от Ralph Lauren.

Эви Лейбфарт в одном из олимпийских комплектов. Фото Соцсети

Атлеты из США активно хвастаются подарками в соцсетях. К примеру, видео каноистки Эви Лейбфарт, в котором она демонстрирует предметы от Nike (пара белых шлепанцев, две пары кроссовок, шесть пар шорт, 10 спортивных топов и многое другое), собрало более пяти миллионов просмотров. «О боже, я не могу дождаться, чтобы надеть все это», — говорит спортсменка в одном из роликов.