Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 16:30

Каждый американский олимпиец получил почти 100 предметов одежды. Их стоимость — около 13 тысяч долларов

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Пиджак сборной США для церемоний открытия и закрытия Игр стоит около тысячи долларов.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Среди них — часы, солнцезащитные очки и пиджак за 1000 долларов.

США привезли на Олимпиаду в Париже крупнейшую делегацию, состоящую из 592 спортсменов. Каждый из них получил от спонсоров национального олимпийского комитета комплект из почти 100 различных предметов одежды и аксессуаров. Общая стоимость подарков для американских атлетов составила около 12 600 долларов.

Медали Олимпиады в&nbsp;Париже. США и Китай определят победителя в последний день, России грозит безмедалье

Американские спортсмены охотно демонстрируют презенты от Олимпийского комитета США в социальных сетях. Журналисты New York Post собрали показанные предметы и нашли их стоимость: по итогу получился мощный список почти из сотни вещей.

Фото Reuters

Среди них: 11 предметов от бренда Ким Кардашьян SKIMS на общую сумму около 600 долларов, 34 вещи от Nike стоимостью около 2250 долларов, а также другая одежда. Самый люксовый лот в гардеробе американских спортсменов заняли предметы от Ralph Lauren — их суммарный ценник находится в районе 8000 долларов.

Американские спортсмены Ти Джей Дефалко и Мэрайя Дэниган показывают обновки.

Бренд, относящийся к марке одежды люкс-класса, предоставил олимпийцам по 28 вещей. Самый дорогой предмет — парадный пиджак для церемоний открытия и закрытия Игр стоимостью почти тысячу долларов. Еще бренд предоставил бомбер за 498 долларов, хлопковый свитер с американским флагом и олимпийскими кольцами за 398 долларов и вещи подешевле.

Леброн Джеймс.
Фото Reuters

Также атлеты из США получили в подарок приятные аксессуары: две пары очков от бренда Oakley, одни стоят 275 долларов, другие — 204. Самый дорогой предмет среди всех подарков для американских спортсменов — часы от американской компании Hamilton Watch. Корреспонденты New York Post полагают, что модель для атлетов стоит 1045 долларов. Чуть больше пиджака от Ralph Lauren.

Эви Лейбфарт в одном из олимпийских комплектов.
Фото Соцсети

Атлеты из США активно хвастаются подарками в соцсетях. К примеру, видео каноистки Эви Лейбфарт, в котором она демонстрирует предметы от Nike (пара белых шлепанцев, две пары кроссовок, шесть пар шорт, 10 спортивных топов и многое другое), собрало более пяти миллионов просмотров. «О боже, я не могу дождаться, чтобы надеть все это», — говорит спортсменка в одном из роликов.

10
Обсудить
Читайте также
Пятеро россиян вошли в списки лучших спортсменов XXI века по версии ESPN
В Госдуме ввели присягу для спортсменов, выступающих за сборную России
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Прожекторы освещают облако пара». В чаше Олимпиады в Париже огонь — ненастоящий