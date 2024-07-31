Спортсмены из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи. Для них спорт вне политики

Представители сборных Южной Кореи и КНДР забыли о вражде стран на церемонии награждения после турнира по настольному теннису.

Национальные конфликты время от времени вспыхивают на Олимпиаде, как бы все вокруг ни утверждали, что спорт — вне политики. Это, конечно же, не так. Скандал может разразиться там, где никто не ожидал. Вот и встреча теннисистов из КНДР и Южной Кореи изначально представлялась как пороховая бочка. Всем известно о конфликте двух стран, который переносится на другие сферы. Однако спортсмены на церемонии награждения проявили уважение друг к другу, словно забыв о страстях, которые кипят между странами.

Спортсмены из Южной Кореи и КНДР на церемонии награждения после завершения соревнований по настольному теннису. Фото Reuters

В смешанном парном разряде турнира по настольному теннису представители Северной Кореи — Ри Чон Сик и Ким Кум Ен — завоевали серебряные медали. В финале они уступили спортсменам из Китая. Южная Корея довольствовалась бронзой, ее стране принесли Лим Чон Хун и Шин Ю Бин. После церемонии награждения по СМИ и социальным сетям разлетелись фотографии, как южнокорейский теннисист Лим Чон Хун пожимает руку Ри Чон Сику из КНДР. Спортсмены также сделали совместное селфи и поздравили друг друга.

Политический скандал вокруг двух корейских держав подогрелся на церемонии открытия Олимпиады. Во время шествия лодки со спортсменами Южной Кореи вдоль расположенных на набережной трибун дикторы объявили делегацию как КНДР. Министерство спорта Южной Кореи потребовало от МОК и местного оргкомитета объяснений. Впоследствии комитет опубликовал извинения на странице в социальной сети.

Олимпийский турнир по настольному теннису продолжится матчами одиночного разряда среди мужчин и женщин. Совсем скоро ожидаем новых встреч спортсменов из КНДР и Южной Кореи. Совместное фото, рукопожатия и обмен поздравлениями спортсменов явно заметили в самих странах — хочется понаблюдать, какая будет реакция в ближайшие дни. Самим теннисистам можно только выразить уважение за смелый жест. Они постарались пронести посыл, что атлеты действительно находятся вне политики и прочих конфликтов и к каждому, кто участвовал в соревнованиях, надо относиться с уважением.