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Париж-2024

Сегодня, 16:00

По Олимпиаде ударила новая диверсия. Террористы атаковали телефонную сеть

Террористы повредили телефонную сеть в шести районах Франции
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Террористы повредили телефонную сеть во время Олимпиады в Париже.
Фото Getty Images
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Игры-2024 продолжают сталкиваться с непредвиденными проблемами.

Олимпийские игры в Париже сопровождаются актами саботажа, направленными на срыв Игр. Так, в день церемония открытия в результате поджогов на железнодорожных дорогах было нарушено движение скоростных поездов, связывающих города Франции и даже экспрессы из Парижа до Лондона. Теперь атаке подверглась телефонная связь. Большинство акций полиция связывает с деятельностью крайне левых организаций.

Ультралевые группировки пытаются сорвать Олимпиаду

В результате диверсии на оптоволоконных сетях в шести регионах Франции по всей стране случились перебои в работе телекоммуникационной системы. Террористы перерезали телефонные кабели в департаментах Эро, Буш-дю-Роне, Уаза, Мёс, Дром и Од. При этом мобильная связь практически не пострадала — атаковавшие повредили линии стационарной телефонной коммуникации. Также отмечается, что в Париже связь не была нарушена.

По информации Le Parisien, вандалы в большей степени обрезали кабели операторов телефонной связи SFR, Bouygues и Free. Отмечается, что наибольший урон телекоммуникационная система получила в районе реки Маас на юге Франции и в департаменте Уаза, находящемся неподалеку от Парижа.

Железнодорожное сообщение во&nbsp;Франции нарушено из-за пожара. Олимпиада пострадала от теракта в первый же день. Железнодорожное сообщение во Франции нарушено из-за поджога

Заместитель министра Франции по цифровым вопросам Марина Феррари заявила, что работы над восстановлением телекоммуникационной связи ведутся в полную силу. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. «Я самым решительным образом осуждаю эти трусливые и безответственные действия», — высказалась Феррари.

Зато известно, кто виновен в других инцидентах, которые случились во Франции во время Олимпиады. В большинстве приняли участие сторонники крайне левых взглядов, стремящиеся сорвать Игры в Париже. 28 июля полиция на железной дороге арестовала ультралевого активиста. В пятницу на окраине Тулузы была повреждена ретрансляционная антенна, в результате чего 2000 домов остались без интернета. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация No JO («Нет Олимпиаде». — Прим. «СЭ»).

Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни в Париже
Фото Reuters

Подозрения русских и чума в письме министру внутренних дел

Когда в день открытия Игр пострадала французская сеть скоростных поездов, некоторые европейские СМИ заявили о причастности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно отреагировал на эти заявления.

«Очередные утки, очередные бездоказательные обвинения, — приводит РИА «Новости» слова Пескова. — Дело в том, что очень много таких низкопробных средств массовой информации. И даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всем, что происходит. Это не добавляет имиджа надежных источников информации этим СМИ».

Церемония открытия Олимпийских игр в&nbsp;Париже. Хорошо, что церемонию открытия Олимпиады у нас не показывали — телевизоры сохранили. Колонка Аллы Шишкиной

Также французская полиция расследует попытку передачи отравленного письма министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Конверт без опознавательных признаков был обнаружен в сортировочном центре неподалеку от Дижона и вызвал подозрения у рабочих. Прибывшая на место полиция нашла внутри текст с расистскими оскорблениями и некий черный порошок — после первичного анализа в нем выявили бактерии чумы.

Полиция сообщила, что прошла лишь предварительная проверка, результаты которой могут быть недостоверными. Сейчас проводится более подробный анализ — он завершится в ближайшие дни. Начато расследование по факту расистских оскорблений, уголовное дело может быть открыто после полного изучения подозрительного порошка.

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