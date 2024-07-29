По Олимпиаде ударила новая диверсия. Террористы атаковали телефонную сеть

Игры-2024 продолжают сталкиваться с непредвиденными проблемами.

Олимпийские игры в Париже сопровождаются актами саботажа, направленными на срыв Игр. Так, в день церемония открытия в результате поджогов на железнодорожных дорогах было нарушено движение скоростных поездов, связывающих города Франции и даже экспрессы из Парижа до Лондона. Теперь атаке подверглась телефонная связь. Большинство акций полиция связывает с деятельностью крайне левых организаций.

Ультралевые группировки пытаются сорвать Олимпиаду

В результате диверсии на оптоволоконных сетях в шести регионах Франции по всей стране случились перебои в работе телекоммуникационной системы. Террористы перерезали телефонные кабели в департаментах Эро, Буш-дю-Роне, Уаза, Мёс, Дром и Од. При этом мобильная связь практически не пострадала — атаковавшие повредили линии стационарной телефонной коммуникации. Также отмечается, что в Париже связь не была нарушена.

По информации Le Parisien, вандалы в большей степени обрезали кабели операторов телефонной связи SFR, Bouygues и Free. Отмечается, что наибольший урон телекоммуникационная система получила в районе реки Маас на юге Франции и в департаменте Уаза, находящемся неподалеку от Парижа.

Заместитель министра Франции по цифровым вопросам Марина Феррари заявила, что работы над восстановлением телекоммуникационной связи ведутся в полную силу. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. «Я самым решительным образом осуждаю эти трусливые и безответственные действия», — высказалась Феррари.

Зато известно, кто виновен в других инцидентах, которые случились во Франции во время Олимпиады. В большинстве приняли участие сторонники крайне левых взглядов, стремящиеся сорвать Игры в Париже. 28 июля полиция на железной дороге арестовала ультралевого активиста. В пятницу на окраине Тулузы была повреждена ретрансляционная антенна, в результате чего 2000 домов остались без интернета. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация No JO («Нет Олимпиаде». — Прим. «СЭ»).

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Подозрения русских и чума в письме министру внутренних дел

Когда в день открытия Игр пострадала французская сеть скоростных поездов, некоторые европейские СМИ заявили о причастности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно отреагировал на эти заявления.

«Очередные утки, очередные бездоказательные обвинения, — приводит РИА «Новости» слова Пескова. — Дело в том, что очень много таких низкопробных средств массовой информации. И даже уважаемые в последнее время не гнушаются тем, чтобы Россию обвинять буквально во всем, что происходит. Это не добавляет имиджа надежных источников информации этим СМИ».

Также французская полиция расследует попытку передачи отравленного письма министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Конверт без опознавательных признаков был обнаружен в сортировочном центре неподалеку от Дижона и вызвал подозрения у рабочих. Прибывшая на место полиция нашла внутри текст с расистскими оскорблениями и некий черный порошок — после первичного анализа в нем выявили бактерии чумы.

Полиция сообщила, что прошла лишь предварительная проверка, результаты которой могут быть недостоверными. Сейчас проводится более подробный анализ — он завершится в ближайшие дни. Начато расследование по факту расистских оскорблений, уголовное дело может быть открыто после полного изучения подозрительного порошка.