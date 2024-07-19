Украинцам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде. Этот жест назван «провокацией»

Геополитика меняет правила спорта и выстраивает новую олимпийскую этику.

Олимпийский комитет Украины объявил, что спортсмены из этой страны не будут пожимать руки российским и белорусским коллегам на Играх в Париже даже в том случае, если это предусмотрено правилами соревнований. Якобы на это получено специальное разрешение МОК, хотя формально никаких представителей России и Белоруссии на Олимпиаде-2024 не будет — выступит только 31 нейтральный спортсмен в 10 видах спорта. Тем не менее украинцам снова идут навстречу, хотя нарушающая все спортивные традиции политическая блажь уже вызвала множество скандалов, в том числе с бывшими россиянами, выступающими за другие страны. Надо полагать, что на предстоящих Играх ждать проявления фейр-плей им тоже не стоит.

Извинения за объятия

— Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку, — сказал президент НОК Вадим Гутцайт. — Мы предусмотрели этот вопрос, чтобы не было провокаций против наших спортсменов.

«Провокациями» украинская сторона считает совместные фото и видео, объятия на подиуме и даже простое общение вне стадиона. В апреле этого года были опубликованы рекомендации спортсменам из сборной Украины, в которых запрещаются любые контакты с представителями России и Белоруссии в олимпийской деревне, участие в совместных пресс-конференциях, общение с российскими и белорусскими СМИ, реакция в соцсетях на публикации представителей этих стран. О «попытках провокаций» украинские спортсмены должны информировать руководство своей делегации.

Объятия Марии Ласицкене и Ярославы Магучих на Олимпиаде в Токио. Фото Global Look Press

Напомню, что впервые подобные ограничения появились еще на Олимпиаде-2016 в Рио, а на Играх-2020 в Токио случился громкий скандал с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая на эмоциях обняла россиянку Марию Ласицкене и потом долго извинялась за этот дружеский жест. После этого на Паралимпиаде-2020 украинские спортсмены буквально бегали от россиян, только бы не оказаться с ними в одном кадре, и в том числе отказывались пожимать руки на подиуме.

Выражение крайнего неудовольствия

После начала СВО самые громкие истории с отказом от рукопожатий происходили в женском теннисе. Это во многом было вызвано тем, что теннисные ассоциации не дисквалифицировали наших игроков, а в первых полутора сотнях рейтинга WTA немало и россиянок, и украинок. Поначалу такое поведение вызывало негодование у болельщиков, ведь отказ от послематчевого рукопожатия в теннисе — это выражение крайнего неудовольствия, неджентльменский жест. Поэтому украинских девушек регулярно освистывали, что приводило к бурным объяснениям на пресс-конференциях.

В конце концов на некоторых турнирах перед матчами украинок с россиянками или белорусками начали делать объявления о том, что рукопожатия после игры не будет. Правда, в теннисе отменить красивый ритуал было достаточно легко, ведь он не прописан в правилах. А вот в фехтовании спортсмен был обязан благодарить соперника за поединок. И когда на чемпионате мира 2023 года украинская саблистка Ольга Харлан отказалась приветствовать россиянку Анну Смирнову, разразился настоящий кризис.

Поначалу Харлан дисквалифицировали, но под давлением главы МОК и бывшего фехтовальщика Томаса Баха (который от избытка чувств предоставил украинке персональную квоту на Олимпиаду-2024) наказание было отменено. Более того — в правила внесли изменения, отправляющие в утиль древнюю традицию рукопожатий. Впрочем, после этого инцидента наши фехтовальщики на одних и тех же стартах с украинцами уже не выступали, и спорные реформы оказались бессмысленными.

Фото AFP

Долгожданные скандалы

На Олимпиаде в Париже, помимо женского тенниса, будет не так много соревнований, где россияне с белорусами теоретически могут оказаться непосредственными соперниками украинцев. Такое теоретически возможно в гребле — академической и на каноэ, велошоссе, плавании и пулевой стрельбе. Но в этих видах спорта заметная акция возможна только в том случае, если ее организуют на подиуме, а туда еще надо попасть.

Другой вопрос, если украинцы распространят отказы от рукопожатий на бывших россиян, которых в Париже будет более шести десятков. Напомню, что ранее в политические баталии таким образом оказалась втянута теннисистка Варвара Грачева, представляющая ныне Францию, представительница Грузии российского происхождения фехтовальщица Майя Гучмазова, а также грузинский дуэт фигуристов Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы. Если подобная тема получит развитие, например, в борьбе, скандалами будут заканчиваться очень многие схватки.

Самое противное в этой истории, что украинские спортсмены сами порой заинтересованы в нервной реакции россиян и белорусов на свои неспортивные закидоны. Таким образом устраивается политическая провокация (и совсем не по нашей инициативе) и украинская тема получает во всем мире дополнительный резонанс. Как сообщил Гутцайт, Украину на Олимпиаде-2024 представят 140 спортсменов в 23 видах спорта. И многие из них, увы, едут в Париж не только ради спорта.