Пять миллионов за нейтральное золото? Неожиданные планы Санкт-Петербурга на Олимпиаду-2024

Опубликован проект постановления о поощрении питерских спортсменов за высокие места на Играх в Париже.

Администрация Санкт-Петербурга удивила публикацией проекта постановления о размерах призовых из местного бюджета для «членов спортивных сборных команд Санкт-Петербурга или игроков спортивных клубов Санкт-Петербурга, занявших первое — шестое места на Олимпиаде-2024». Документ увидел свет на официальном сайте органа власти в разделе «Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов». За золото Парижа питерские власти готовы заплатить пять миллионов рублей. Но удивляет не сумма, а сам факт бюджетного бонуса в нынешней ситуации, когда олимпийцы с российскими паспортами должны выступать как нейтральные атлеты и формально не иметь никакого отношения ни к Российской Федерации, ни к ее субъектам. Если публикация проекта не бюрократическая ошибка, мы имеем дело с очень необычным опытом.

Нулевая актуальность

Документ опубликован от имени Ларисы Юрченко, начальника отдела по организации спортивной работы комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга и выглядит как копия предыдущих таких постановлений из «прошлой жизни». В нем озвучены суммы от 339 тысяч до 5 миллионов рублей, которые могут получить питерские спортсмены и их тренеры, «входящие в состав спортивных сборных команд Российской Федерации в индивидуальных или командных видах программы». И это при том, что таких сборных РФ и даже команд Олимпийского комитета России в Париже-2024 не будет из-за санкций. Если отбросить все нюансы с нейтральным статусом, то актуальность пункта о «командных видах» все равно нулевая, поскольку по правилам МОК атлеты с российским паспортом в этих дисциплинах не допущены.

Намерены ли власти Санкт-Петербурга обойти все условности и заплатить тем немногим россиянам, которых все-таки пустят в Париж и кто умудрится занять на Играх-2024 высокие места? Это был бы интересный прецедент, поскольку традиционных государственных премий за Игры-2024 на этот раз, видимо, не будет. В том числе потому, что подобные бонусы можно расценить как государственное финансирование. А оно запрещено правилами предоставления нейтрального статуса. Теоретически под этот пункт можно подвести и финансирование из местного бюджета. Так что принятие постановления о питерских призовых может здорово подставить питерских спортсменов. А судиться с МОК потом можно до посинения — мы это все проходили много раз.

Фото AFP

Подобные решения, наверное, могли бы принять и в других регионах страны. Принять и надеяться на то, что после завершения Олимпиады международные чиновники уже не будут столь ревностно следить за соблюдением правил нейтрального статуса. Однако есть и другой вариант, при котором деятели из МОК будут ждать любой возможности подловить российских участников Парижа-2024, а среди обозначенных санкций есть в том числе аннулирование результатов с лишением наград и вычеркиванием из протоколов. Желание поощрить наших атлетов, которые отправятся на ОИ в нынешних тяжелейших условиях, конечно, похвально. Но делать это публично, через бюджетные процедуры, как минимум рискованно.

Выжившее из ума политбюро МОК

Возможно, авторы проекта исходят из того, что лучше иметь такое постановление и никому ничего не заплатить (из-за невыполнения критериев по выступлению в сборной России), чем потом получить ситуацию, при которой выплаты невозможны по формальным причинам. А вдруг все изменится в последний момент, санкции отменят и россияне выступят в Париже под собственным флагом? Но, во-первых, подобный вариант пока кажется совершенно фантастическим — его вероятность на уровне приводнения у Дворцового моста в акватории Невы летающей тарелки с инопланетянами. А во-вторых, подобные планы сильно злят определенную часть нашего общества, которая не одобряет поездку нейтральных россиян на Олимпиаду-2024.

Например, директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов накануне опубликовал в соцсетях крайне жесткий пост по поводу деятельности комиссии МОК по допуску. Напомню, что она неделю назад одобрила только 14 наших спортсменов, завернув более десяти кандидатур. Двое из 14 «счастливчиков» уже отказались от ОИ. «Если нашу страну не хотят видеть во вражеском Париже, что там должны делать спортсмены сборной России? — написал Брюсов. — Если поражены в правах командные виды спорта, не едут наши пловцы, синхронистки, «художницы», фехтовальщики, гимнасты, боксеры и т. д. Почему едут другие? Где же единство сборной команды? И, наконец, если самые достойные и титулованные в команде забанены, почему таким несправедливым шансом должны пользоваться «честолюбивые дублеры»?

Фото Global Look Press

Член коллегии Минспорта РФ и попечительского совета Федерации спортивной борьбы России сравнил решения «выжившего из ума политбюро МОК» с «тактикой, которую использовали рабовладельцы и их последователи — нацисты в концлагерях». «Кто должен принять окончательное решение, а ради чего мы так упорно стремимся отправить наших спортсменов туда, где не будет ни чести, ни уважения, ни поддержки, ни помощи? Кто на себя возьмет эту ответственность за наших ребят, членов сборной команды России? Зачем подыгрывать тем, кто сознательно уничтожает единство российского спорта, его единение с народом? Народом, который в это же самое время воюет и кладет свои жизни за то, чтобы американские, английские, французские и немецкие ракеты и мины никогда не прилетели к нам, не убивали и не калечили наших детей», — задался вопросом высокопоставленный спортивный функционер.