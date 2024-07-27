Двое россиян пронесли флаг на открытии Олимпиады. Как это стало возможно?
Бывшие россияне несли флаги Албании и Кипра на открытии Олимпиады-2024
Следим за тем, кто из представителей России выступит на Олимпиаде в первый день.
На церемонию открытия российских спортсменов в нейтральном статусе не пустили. Но многие россияне участвовали в ней и будут выступать на Олимпиаде под иностранными флагами — причем почти половина из них перешла после 2022 года, то есть абсолютно вынужденно. «СЭ» обновил список всех наших в преддверии старта Олимпиады — в нем 18 нейтралов (15 россиян, три белоруса) и 67 представителей иностранных сборных.
Кто стал флагоносцем?
На нетрадиционной во всех смыслах церемонии открытия россияне держали сразу два флага — Албании и Кипра. У албанцев знаменосцем назначили 31-летнего Зелимхана Абакарова — он родом из дагестанского Хасавюрта и принес новой стране золото чемпионата мира по вольной борьбе 2022 года и бронзу в 2023-м. Вместе с ним знамя держала пловчиха Кальтра Мека.
Кипр доверил флаг прыгунье в высоту Елене Куличенко — уроженке подмосковного Одинцова. Интересно, что держала 21-летняя русская красавица флаг с еще одним легкоатлетом с «типичной» греческой фамилией Миланом Трайковичем.
Елена Куличенко (внизу в светлом) во время парада спортсменов.
Фото Reuters
На Куличенко перед церемонией открытия якобы нашли компромат греческие СМИ — что у российской спортсменки, сменившей гражданство, есть аккаунт в неоднозначной сети OnlyFans. Однако чемпионка Европы среди молодежи отвергла обвинения — фотографии были сгенерированы искусственным интеллектом. Впрочем, можно ли называть это обвинением — если главное для Елены хорошо прыгать в высоту? Справедливости ради — слитые фотографии действительно сильно напоминали ИИ.
За кого болеть из россиян?
Еще раз напомним критерии — мы считаем тех, кто родился на территории РСФСР/России или выступал когда-либо за сборную России. 85 человек — солидная делегация большой России на этой Олимпиаде. Особенно будем следить и за медальными успехами такой «сборной». Возможно, в медальном зачете она будет бороться за место в топ-10 — как знать?
Вот как выглядит расписание наших на первый день Олимпиады.
Полный список всех россиян (родившихся на территории России или РСФСР или выступавших за наши сборные) — ниже:
Австралия
- Георгий Окороков (борьба), Лидия Яковлева (художественная гимнастика), Дарья Сэвилл (теннис)
Азербайджан
- Анна Башта (фехтование), Зелим Коцоев, Зелим Цкаев (оба — дзюдо), Осман Нурмагомедов, Магомедхан Магомедов (оба — борьба)
Албания
- Зелимхан Абакаров, Ислам Дудаев, Чермен Валиев (все — борьба)
Белоруссия (AIN)
- Абубакар Хаслаханов, Магомедхабиб Кадимагомедов (оба — борьба), Георгий Гурциев (тхэквондо)
Бахрейн
- Аскербий Гербеков (дзюдо), Ахмед Тажудинов (борьба)
Болгария
- Магомед Рамазанов (борьба)
Венгрия
Германия
- Дарья Варфоломеев (художественная гимнастика), Артем Селин (плавание)
Греция
- Даурен Куруглиев (борьба)
Грузия
- Георгий Кушиташвили (бокс)
Дания
- Турпал-Али Бисултанов (борьба)
Израиль
- Миша Зильберман (бадминтон), Михаил Яковлев (велоспорт)
Испания
- Алиса Ожогина (синхронное плавание), Полина Березина (художественная гимнастика)
Италия
- Екатерина Антропова (волейбол)
Казахстан
- Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева (все — теннис), Юсуп Батырмурзаев (борьба)
Кипр
- Елена Куличенко (легкая атлетика), Вера Туголукова (художественная гимнастика)
Киргизия
- Сардана Трофимова (легкая атлетика), Айаал Лазарев (борьба)
Ливан
- Карамноб Сагаипов (дзюдо)
Молдавия
- Сергей Маргиев, Залина Маргиева (оба — легкая атлетика), Алиса Глинка (конный спорт)
ОАЭ
- Арам Григорян, Джафар Костоев (оба — дзюдо)
Россия (AIN)
- Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на каноэ), Евгений Сомов (плавание)
Северная Македония
Сербия
- Вахид Аббасов (бокс), Николай Пименов (академическая гребля), Лев Корнеев (тхэквондо), Георгий Тибилов, Александр Комаров (оба — борьба).
Словакия
- Таймураз Салказанов (борьба)
Словения
- Екатерина Веденеева (художественная гимнастика)
Таджикистан
Узбекистан
- Ольга Забелинская (велоспорт), Игорь Мялин (прыжки в воду), Илья Сибирцев (плавание), Анна Пракатень (академическая гребля), Алисэ Фахрутдинова (современное пятиборье), Джабраил Шапиев, Рустам Ассакалов, Разамбек Жамалов (все — борьба)
Украина
- Максим Таловеров (футбол), Алена Кривицкая (фехтование), Алена Костевич (стрельба)
Франция
- Анастасия Баяндина (синхронное плавание), Анастасия Кирпичникова (плавание), Варвара Грачева (теннис)
Хорватия
- Елена Облова (парусный спорт), Константин Харьков (водное поло)
Чехия
- Соня Артамонова (спортивная гимнастика), Артур Омаров (борьба)