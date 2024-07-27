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Париж-2024

Сегодня, 12:00

Двое россиян пронесли флаг на открытии Олимпиады. Как это стало возможно?

Бывшие россияне несли флаги Албании и Кипра на открытии Олимпиады-2024
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Зелимхан Абакаров (на фото слева) держит флаг Албании, Елена Куличенко (на фото справа) — флаг Кипра.
Фото Reuters
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Следим за тем, кто из представителей России выступит на Олимпиаде в первый день.

На церемонию открытия российских спортсменов в нейтральном статусе не пустили. Но многие россияне участвовали в ней и будут выступать на Олимпиаде под иностранными флагами — причем почти половина из них перешла после 2022 года, то есть абсолютно вынужденно. «СЭ» обновил список всех наших в преддверии старта Олимпиады — в нем 18 нейтралов (15 россиян, три белоруса) и 67 представителей иностранных сборных.

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Кто стал флагоносцем?

На нетрадиционной во всех смыслах церемонии открытия россияне держали сразу два флага — Албании и Кипра. У албанцев знаменосцем назначили 31-летнего Зелимхана Абакарова — он родом из дагестанского Хасавюрта и принес новой стране золото чемпионата мира по вольной борьбе 2022 года и бронзу в 2023-м. Вместе с ним знамя держала пловчиха Кальтра Мека.

Кипр доверил флаг прыгунье в высоту Елене Куличенко — уроженке подмосковного Одинцова. Интересно, что держала 21-летняя русская красавица флаг с еще одним легкоатлетом с «типичной» греческой фамилией Миланом Трайковичем.

Елена Куличенко (внизу в светлом) во время парада спортсменов.
Фото Reuters

На Куличенко перед церемонией открытия якобы нашли компромат греческие СМИ — что у российской спортсменки, сменившей гражданство, есть аккаунт в неоднозначной сети OnlyFans. Однако чемпионка Европы среди молодежи отвергла обвинения — фотографии были сгенерированы искусственным интеллектом. Впрочем, можно ли называть это обвинением — если главное для Елены хорошо прыгать в высоту? Справедливости ради — слитые фотографии действительно сильно напоминали ИИ.

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За кого болеть из россиян?

Еще раз напомним критерии — мы считаем тех, кто родился на территории РСФСР/России или выступал когда-либо за сборную России. 85 человек — солидная делегация большой России на этой Олимпиаде. Особенно будем следить и за медальными успехами такой «сборной». Возможно, в медальном зачете она будет бороться за место в топ-10 — как знать?

Вот как выглядит расписание наших на первый день Олимпиады.

Полный список всех россиян (родившихся на территории России или РСФСР или выступавших за наши сборные) — ниже:

Австралия

  • Георгий Окороков (борьба), Лидия Яковлева (художественная гимнастика), Дарья Сэвилл (теннис)

Азербайджан

  • Анна Башта (фехтование), Зелим Коцоев, Зелим Цкаев (оба — дзюдо), Осман Нурмагомедов, Магомедхан Магомедов (оба — борьба)

Албания

  • Зелимхан Абакаров, Ислам Дудаев, Чермен Валиев (все — борьба)

Белоруссия (AIN)

  • Абубакар Хаслаханов, Магомедхабиб Кадимагомедов (оба — борьба), Георгий Гурциев (тхэквондо)

Бахрейн

  • Аскербий Гербеков (дзюдо), Ахмед Тажудинов (борьба)

Болгария

  • Магомед Рамазанов (борьба)

Венгрия

  • Исмаил Мусукаев (борьба)
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Германия

  • Дарья Варфоломеев (художественная гимнастика), Артем Селин (плавание)

Греция

  • Даурен Куруглиев (борьба)

Грузия

  • Георгий Кушиташвили (бокс)

Дания

  • Турпал-Али Бисултанов (борьба)

Израиль

  • Миша Зильберман (бадминтон), Михаил Яковлев (велоспорт)

Испания

  • Алиса Ожогина (синхронное плавание), Полина Березина (художественная гимнастика)

Италия

  • Екатерина Антропова (волейбол)
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Казахстан

  • Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева (все — теннис), Юсуп Батырмурзаев (борьба)

Кипр

  • Елена Куличенко (легкая атлетика), Вера Туголукова (художественная гимнастика)

Киргизия

  • Сардана Трофимова (легкая атлетика), Айаал Лазарев (борьба)

Ливан

  • Карамноб Сагаипов (дзюдо)

Молдавия

  • Сергей Маргиев, Залина Маргиева (оба — легкая атлетика), Алиса Глинка (конный спорт)

ОАЭ

  • Арам Григорян, Джафар Костоев (оба — дзюдо)
Трансляция Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр

Россия (AIN)

  • Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на каноэ), Евгений Сомов (плавание)

Северная Македония

  • Владимир Егоров (борьба)

Сербия

  • Вахид Аббасов (бокс), Николай Пименов (академическая гребля), Лев Корнеев (тхэквондо), Георгий Тибилов, Александр Комаров (оба — борьба).

Словакия

  • Таймураз Салказанов (борьба)

Словения

  • Екатерина Веденеева (художественная гимнастика)
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Таджикистан

  • Виктор Рассадин (борьба)

Узбекистан

  • Ольга Забелинская (велоспорт), Игорь Мялин (прыжки в воду), Илья Сибирцев (плавание), Анна Пракатень (академическая гребля), Алисэ Фахрутдинова (современное пятиборье), Джабраил Шапиев, Рустам Ассакалов, Разамбек Жамалов (все — борьба)

Украина

  • Максим Таловеров (футбол), Алена Кривицкая (фехтование), Алена Костевич (стрельба)

Франция

  • Анастасия Баяндина (синхронное плавание), Анастасия Кирпичникова (плавание), Варвара Грачева (теннис)

Хорватия

  • Елена Облова (парусный спорт), Константин Харьков (водное поло)

Чехия

  • Соня Артамонова (спортивная гимнастика), Артур Омаров (борьба)
Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
Олимпиада
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