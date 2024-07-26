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Париж-2024

Сегодня, 11:15

Олимпиада пострадала от теракта в первый же день. Железнодорожное сообщение во Франции нарушено из-за поджога

Железнодорожное сообщение в Париже нарушено из-за пожара
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Поезд на овкзале в Париже накануне Олимпиады
Железнодорожное сообщение во Франции нарушено из-за пожара.
Фото Global Look Press
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Мощный пожар на транспорте омрачил день открытия Олимпиады.

Французская междугородняя сеть скоростных поездов TGV подверглась массовой атаке, из-за чего движение поездов по некоторым направлениям в ночь на пятницу оказалось затруднено или вовсе остановлено. Инцидент произошел буквально за несколько часов до открытия Олимпиады и вряд ли будет разрешен в первые дни проведения Игр.

Результат нескольких злонамеренных действий

Национальная компания французских железных дорог (SNCF) сообщила о нескольких чрезвычайных происшествиях, которые привели к замедлению работы TGV. На сайте SNCF большинство транспортных линий испещрено пометками о нарушениях в работе. Причины — поджог на путях в местечке Куртен, оборвавший движения на Атлантической линии, а также на железнодорожных ветках возле Паньи-Сюр-Мозель и между Парижем и Лиллем.

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«Вчера вечером компания SNCF стала жертвой нескольких злонамеренных действий, затронувших атлантический, северный и восточный маршруты. Движение на этих дорогах сильно затруднено. Если есть возможность, отложите поездку. Проверьте влияние аварий на ваш поезд», — говорится в заявлении на сайте SNCF.

Компания сообщила, что нормальное движение на железных дорогах возобновится не раньше понедельника 29 июля — к тому моменту пройдет уже несколько соревновательных дней Олимпиады. Министр транспорта Патрик Вергриете в соцсетях заявил, что поджоги были «скоординированными действиями».

Пассажиры на железнодорожной станции в Париже
Фото Global Look Press

Это действительно ужасно

Во время Олимпиады на сети TGV ожидался повышенный наплыв пассажиров, поэтому сбой на ней серьезно отразится и на проведении спортивных мероприятий. В первую очередь, нарушится логистика зрителей, собирающихся в Париж со всей Франции.

«Сегодня мы оценим последствия для путешественников и спортсменов, — высказалась министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. — А также влияние на эти выходные, которое могут помешать беспрепятственной транспортировке всех делегаций к местам соревнований. Я хочу самым решительным образом осудить то, что произошло сегодня утром, это действительно ужасно».

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Теперь на некоторых направлениях смогут курсировать всего два-три поезда в час. На данный момент отменены многие поезда на маршруте «Бретань — Ла-Рошель», полностью остановлено движение между Парижем и Лиллем, а задержки поездов, курсирующих между столицей и восточным регионом, доходят до 45 минут.

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