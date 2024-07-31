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Париж-2024

Сегодня, 22:00

Актеры, миллиардеры, короли и чемпионы: Олимпиада в Париже собирает звезд со всего света

Отдел фото «СЭ»
Билл Гейтс, Натали Портман, Майкл Фелпс.
Фото Reuters
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Множество знаменитостей приехало в столицу Франции, чтобы побывать на Олимпиаде и поболеть за своих соотечественников. Жара и дожди этому совсем не помеха.

Большое число вип-зрителей собрало выступление легенды американского спорта Симоны Байлз. Но звездные болельщики заглядывают не только на спортивную гимнастику.

Вероятно, Тома Круза во всем мире знают гораздо больше, чем ту же Байлз, за которую он пришел болеть. Однако даже при всей подготовке актера для съемок в боевиках подобные спортивные результаты совершенно недостижимы.

Актер Том Круз.
Фото Reuters

Американский рэпер Снуп Дог поучаствовал в эстафете Олимпийского огня и с удовольствие задержался в Париже посмотреть на выступления спортсменов. Пусть не всем это нравится.

Рэпер Снуп Дог.
Фото Reuters

Легендарный пловец и самый титулованный олимпиец в истории Майкл Фелпс как никто другой знает, что такое Игры. Теперь он приезжает на соревнования как зритель и заодно показывает их своему ребенку.

Пловец Майкл Фелпс.
Фото Getty Images

Актриса Николь Кидман вместе с дочерью тоже приехали посмотреть соревнования по гимнастике.

Фото Getty Images

Итальянский певец и актер Аль Бано доволен турниром по дзюдо.

Итальянский певец и актер Аль Бано.
Фото Reuters

За свою долгую карьеру Серена Уильямс стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, но те времена позади. Теперь она может позволить себе поучаствовать в финальном отрезке эстафеты олимпийского огня и затем надеть элегантное платье, сделать шикарную прическу и наслаждаться соревнованиями.

Теннисистка Серена Уильямс.
Фото Getty Images

Один из самых богатых людей мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс — большой фанат тенниса. Но и спортивная гимнастика ему не чужда.

Миллиардер Билл Гейтс.
Фото Getty Images

Князь Монако Альбер II увлечен матчем по регби-7, а его жена княгиня Шарлен (слева, в светлом) наверняка выделяет соревнования по плаванию. Ведь когда-то она сама профессионально занималась этим видом спорта, выигрывала золотые медали Кубка мира и участвовала в Олимпийских играх в Сиднее.

Фото Getty Images

Американская певица Ариана Гранде была рада увидеть главного редактора журнала Vogue Анну Винтур.

Фото Reuters

И еще пара известных актрис на трибунах Олимпиады. Оскароносная Натали Портман эмоционально болеет за гимнасток, а Ребекка Фергюсон («Дюна», сериал «Укрытие») показывает дочери, где самое интересное.

Актриса Натали Портман.
Фото Getty Images
Актриса Ребекка Фергюсон.
Фото Reuters
Фото
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