Близнюк — о золоте сборной Китая: «Не думали о медали до момента, пока не выступит последняя команда»

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, тренирующая сборную Китая по художественной гимнастике, в интервью «СЭ» поделилась эмоциями от победы команды в многоборье на Олимпиаде в Париже.

— В квалификации у вашей команды было пятое место и странности с оценками. После всего этого было опасение, что в финале история повторится?

— Сегодня я вообще не думала об оценках. Мы с командой старались сосредоточиться на качестве исполнения, хотя местами допускали погрешности. Решили, что не будем заострять внимание на судействе. Я сказала девчонкам, что они должны верить в себя и делать свою работу.

— Когда появилась уверенность, что вот оно — золото?

— И когда была спортсменкой, и сейчас как тренер, не думаю об этом до момента, пока не выступит последняя команда. Это Олимпийские игры. Случиться может все, что угодно. С пятого места можно выйти на первое, а можно упасть еще ниже. Поэтому пока Израиль не получил свои оценки, даже не думала о золоте. Конечно, после выступлений Болгарии и Италии уже понимала, что у нас будет медаль. И это было здорово. Кстати, на этом моменте я и начала по-настоящему волноваться. Чувствовала, что золото очень близко. И уже очень этого хотелось.

Сборная Китая завоевала золотые медали Олимпийских игр в командном многоборье, набрав 69,800 баллов. Второе место заняла команда Израиля (68,850), третье — Италия (68,100).