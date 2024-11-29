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Париж-2024

Сегодня, 13:35

Анастасия Близнюк: «Премии за победу в Париже пока не было. Возможно, и не будет»

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала о том, что в КНР ее пока никак не поощрили за успех во Франции.

— Почему тебя не пригласили на церемонию чествования с председателем КНР? — вопрос Близнюк.

— Честно говоря, для меня это тоже вопрос. Я не знаю всей правды. Возможно, не узнаю. Изначально я думала, что иностранцев, скорее всего, не приглашают. Потом мне сказали, что в другом виде спорта был иностранец. Не в курсе, насколько это верная информация. Не знаю, кто там был другой иностранец. Мне ничего не сказали. Хотя у меня было национальное платье, туфельки. Все для похода туда, но не позвали.

— Многие думают, что тебя осыпали золотом в Китае в плане денег. Что из этого правда?

— Золотые медали есть. На сегодняшний день мне, правда, ничего не подарили. Никакой премии пока не было. Возможно, ее и не будет. Как будто Олимпийских игр не было на самом деле.

Алла Шишкина
Анастасия Близнюк
Художественная гимнастика
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