Батыршина о победе Варфоломеев на Олимпиаде: «Даша сделала первые шаги в России, но ее становление прошло у Раскиной»

Серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу немецкой гимнастики российского происхождения Дарьи Варфоломеев на Олимпиаде в Париже.

17-летняя спортсменка набрала 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.

«Поздравляю Дашу и ее тренера Юлию Раскину. Она была очень хорошей гимнасткой, а сейчас — фантастический тренер. Она сделала эту сборную Германии: и Даша, и Маргарита Колосов растут в форме и технике. Конечно, Даша сделала первые шаги в России, но ее становление прошло под руководством Раскиной. Я не умаляю достоинств Юлии и преклоняюсь перед ее мастерством. Даша стала такой именно у Юлии. Она совершила феноменальный скачок за последние 2 года. А ей всего 17 лет! Нет слов от ее формы и технического исполнения. Это невероятно!» — сказала Батыршина «СЭ».

Варфоломеев родилась в Барнауле, а в 2019 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Германии на международных соревнованиях.