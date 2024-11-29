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Олимпиада

Сегодня, 12:35

Близнюк объяснила, почему подарила Винер свою золотую олимпийскую медаль

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Ирина Винер-Усманова, Евгения Леванова, Мария Толкачева и Анастасия Близнюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала о судьбе своих наград за победы на Олимпиадах.

— Золотая медаль Лондона хранится в сейфе у бабушки, — говорит Близнюк. — Я хотела, если честно, на нее посмотреть, почернела она или нет. Потому что видела у Насти Назаренко, она как-то принесла свою медаль, показывала — у нее очень сильно почернела. Мне стало интересно. Я попросила бабушку сходить к сейфу. Бабушка, если документ положит, она может через пять лет найти. Хотя будет где-то на полочке.

— У твоей бабушки все надежно.

— Это точно. То ключик от этого сейфа потеряет, потом найдет и так далее. В общем, я так понимаю, что она не дошла до сейфа и не посмотрела. Но мне было интересно посмотреть, все ли в порядке, как выглядит медаль.

— Ты подарила золотую медаль Рио Винер. Расскажи про это и про реакцию тренера.

— Когда мы стояли на пьедестале в Рио-де-Жанейро, наверное, незадолго до этого момента я почувствовала, что вошла в форму. После того как раз я завершила карьеру. Когда надевали на меня медаль, я подумала, что это не моя медаль, в этот момент. Это медаль Ирины Александровны. Я не знаю, почему я так подумала. Потому что, во-первых, она мне, конечно, дала шанс. Она мне спасла жизнь после моей тяжелой болезни. И почему-то я подумала, что у меня вторая медаль, а у нее столько спортсменов, столько чемпионов, а нет олимпийской медали. Я захотела ей ее подарить. Тогда мы пошли все на награждение, и первый раз нас наградили орденами. Я сняла с себя медаль.

— Это уже в Кремле было?

— Да. Я сняла с себя медаль и пыталась ей ее подарить, но она сказала: «Нет-нет-нет. Ты что? Это твоя медаль. Ты ее заработала. Она должна быть у тебя». В следующий раз мы поехали отдыхать, и был праздник для нас. Я уже сочинила текст, письмо. У нас был номер с девочками, танец спортивный танцевали. И после номера я взяла микрофон, зачитала речь и попыталась вручить медаль Ирине Александровне, на что она приняла ее только до конца вечера потанцевать. Потанцевала и говорит: «Это твоя медаль. Ты ее заработала. Она должна быть у тебя». И вернула мне обратно. Я уже начала немножко нервничать. И потом она сделала на Восьмое марта для всех тренеров большой праздник. Пели звезды, тоже много тренеров было, гимнасток. И вот тогда я уже попробовала в третий раз. Зачитала текст. И тогда она подошла и сказала: «Вы не представляете. Она уже который раз это делает, пытается мне подарить. Если ты так хочешь, я возьму». Мне кажется, теперь в каждом интервью она пытается мне вернуть эту медаль. А я говорю: «Ирина Александровна, если вы мне вернете эту медаль, я просто не приеду. Мне не нужна медаль». Я ее от всего сердца подарила, и я счастлива, что я так сделала. Что не была сделана запасная медаль, а именно олимпийская. В общем, я ни одной секунды не пожалела. Наоборот, я думаю, она смотрит — и ей приятно. Возможно, она гордится, какие-то эмоции испытывает. Если бы медаль была у меня, она лежала бы на полочке в тумбочке. Я бы ее не видела. Раз в год посмотрела бы на нее — и она пылится. И что?

Алла Шишкина
Анастасия Близнюк
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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