Близнюк: «Разговариваю с командой на китайском»

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, тренирующая сборную Китая по художественной гимнастике, в интервью «СЭ» рассказала, как происходит работа с командой.

— Со спортсменками общаетесь через переводчика?

— Нет. Я пользовалась услугами переводчика только первые две недели, но это только все усложняло. Поэтому на тренировках уже говорю на китайском. А в жизни общаюсь на английском.

— Как быстро удалось выучить язык?

— Вначале было действительно тяжело, потому что язык совершенно другой. Многое зависит от интонации, с которой говоришь, а еще у одного слова может быть несколько значений. Где-то через три месяца уже могла формулировать мысли, постепенно начала вести тренировки на китайском и продолжала учить новые слова.

— Сегодня главный тренер так крепко держалась за вашу руку, что казалось, что может ее оторвать.

— Надо мной иногда шутят, что пора застраховать ее. (Смеется.) Моя поддержка для тренера важна, я ей во всем стараюсь помогать.