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Париж-2024

Сегодня, 12:23

Главу ВФХГ Винер поблагодарили за вклад в победу китайских гимнасток на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Ирина Винер-Усманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель китайской части совета по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши поблагодарила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер за вклад в победу сборной Китая в групповом многоборье на Олимпиаде в Париже.

В письме Юйши сообщила, что без усилий россиян китайская команда не смогла бы завоевать золотые медали.

«Как вы и сказали, эта победа — результат совместных усилий и сотрудничества России с Китаем», — приводит Винер письмо Юйши в Telegram-канале.

Сборную Китая в групповых упражнениях с 2022 года тренирует двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк. В этой дисциплине команда завоевала золото.

Источник: Telegram-канал Ирины Винер
Ирина Винер-Усманова
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