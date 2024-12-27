Винер о нейтральном статусе: «Для меня это тяжелая ноша, но Минспорта призывает не вступать в конфронтацию»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поделилась мнением о выступлении российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Ну, конечно, я не отношусь к этому с воодушевлением. Для меня это очень тяжелая ноша...

Сейчас это очень сложно воспринять, для меня лично. Но нас призывают сейчас и в министерстве спорта, что мы не должны вступать в конфронтацию. И можно попробовать все-таки выступать под нейтральным флагом», — сказала Винер в интервью на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина».

26 марта Винер назвала унизительным выступление россиян на Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду». В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе россиян.