Капранова считает, что уровень российских гимнасток выше, чем у участниц Игр в Париже

Десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова считает, что уровень отечественных гимнасток выше, чем у участниц Олимпиады 2024 года в Париже.

«В истории нет сослагательного наклонения, и я абсолютно уверена, что не только смогли бы, но и пьедестал Олимпиады был бы совсем иным», — приводит слова Капрановой ТАСС.

В 2024 году олимпийский отбор в художественной гимнастике осуществлялся через континентальные первенства. Российские спортсменки не смогли принять участия в чемпионате Европы, после того как Европейский гимнастический союз запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех турнирах под своей эгидой.