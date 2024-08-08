Гимнастка Туголукова: «Скандал с попаданием на Олимпиаду никак на мне не сказался»

Сегодня, 18:31
Гимнастка российского происхождения Вера Туголукова, представляющая Кипр, поделилась своими впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Париже.
— Безумно рада быть здесь, — сказала Туголукова после квалификации. — Такой зрительской поддержки нет ни на одних соревнованиях.
— Успели что-то увидеть в Париже?
— Мы приехали 4 августа, но в основном тренировались, Париж не смотрели. На это будет время после выступления, будет на это пару дней.
— Довольны сегодняшним выступлением?
— Я могла бы лучше. Не получилось упражнение с обручем.
— А вообще бываете собой довольны или русская требовательность к себе осталась?
— Бываю. Когда что-то получается по-настоящему хорошо и мне нравится результат.
— В деревне вам все нравится? Многие жалуются на качество еды и жару.
— Если на ночь открыть окно, то все в порядке.
— Для своей сборной вы первая гимнастка, выступающая на Олимпийских играх, первая, кому удалось завоевать медаль на Кубке мира. Как воспринимаете это?
— Я много тренируюсь и иду к этому, поэтому никакого давления не испытываю.
— В отборе на Олимпиаду вы обошли польскую спортсменку Лилиану Левински, после чего был большой скандал. Это сказалось на подготовке?
— Нет. Меня поддержали близкие, тренеры. Я довольно уравровешенный человек, плжтлсу особо не переживала.
— Не хотелось сказать что-то в ответ?
— Я считаю, что нужно отвечать выступлениями на ковре.
На Игры-2024 спортсменка попала, опередив в отборе Лиллиану Левиньски из Польши, после чего разразился скандал. Евангелия Трикомити, которая была главным судьей отборочный квалификации, родом с Кипра. Более того, она является владелицей клуба, который представляет Туголукова. Решение по поводу участия гимнастки пересматривать не стали, а судью не допустили до работы на Олимпиаде.