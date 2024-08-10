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Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 17:05

Китаянки выиграли групповое многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Сборная Китая по художественной гимнастике стала первой в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.

Суммарно за два упражнения (с пятью обручами, с тремя лентами и двумя мячами) китаянки набрали 69,800 балла. Девушки принесли своей национальной команде 35-е по счету золото на Олимпиаде-2024.

Серебряные медали в групповом многоборье завоевали гимнастки из Израиля (68,850 балла). Итальянки стали третьими (68,100).

Гимнастика художественная

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Групповые соревнования

Финал

1. Китай — 69,800

2. Израиль — 68,850

3. Италия — 68,100

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
Художественная гимнастика
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